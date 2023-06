Bronquiolitis en los niños: ¿cómo prevenirla?

El Dr Cormillot brinda consejos de prevención de la bronquiolitis en niños

En nuestro encuentro anterior hablamos sobre la bronquiolitis. En ese momento, le advertí que los virus respiratorios este año, en nuestro país, vinieron más temprano. Incluso, le advertí que el Ministerio de Salud en el último Boletín Epidemiológico, donde se da un repaso por las notificaciones de estas enfermedades y se analiza en relación con otros años, aseguró que “en el presente año se registra el 56% más de casos que lo registrado en el año con mayor número de casos en el mismo período (2019)”.

Pero, también, en esa entrega, le prometí las reglas de oro de la prevención. Es por eso que hoy le doy seis puntos que debe tener en cuenta si quiere prevenir esta infección respiratoria:

1. Es importante limpiarse lo más posible las manos cada vez que uno se va a acercar al niño. Mi consejo es que estén bien, pero muy bien lavadas las manos con agua y jabón. Le recuerdo que las manos terminar por arriba del dorso, casi cerca de las muñecas. Por ende, no es solo una lavada desde la altura de donde termina el pulgar hacia abajo.

Aunque generalmente es provocada por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), también puede ser causada por distintos virus / (Getty Images)

2. Alejarse de las personas que pueden tener algún tipo de enfermedad respiratoria. Y con esto me refiero a la que sea, como puede ser un resfrío, una gripe o un catarro. Si se siente de esta forma, no se puede poner en contacto con los chicos. Pero también es importante tener en cuenta a otros chicos que estén con estos síntomas, es por eso que le recomiendo que tampoco se acerquen a juguetes que hayan estado en contacto con un niño con estos signos.

3. Evitar los lugares cerrados, pero también evadir los espacios con mucha gente. Lo mejor es ventilar y realizarlo lo más posible. Una de las razones por las cuales aparecen los virus en invierno es porque se ventila poco, la gente opta por estar encerrada porque tiene frío.

4. Nunca fumar. Este consejo no es solo por la bronquiolitis, lo mejor es evitar este hábito cerca, pero también lejos del niño. En una casa donde hay un niño no es conveniente fumar.

5. Mantener la lactancia materna, lo más que lo pueda estirar. He hablado muchísimas veces de la importancia que tiene como nutrición, como defensa, y como el amor entre el bebé y su mamá. Si se puede, dele teta porque va a llegar a tener el mejor chico que usted “puede producir”.

Día a día, como padres, vamos armando al chico con cariño, con amor, con cuidados y la lactancia materna que es algo muy importante / (Getty Images)

6. Y, finalmente, tener todas las vacunas al día. Esto es especialmente recomendable dado que en el último tiempo, mucha gente se vacunó menos. Es como que se dejó pasar la vacunación, comparado con otros años.

Ahora, si con todos estos cuidados, igualmente el chico se contagió de bronquiolitis, le recuerdo que, como afecta las vías aéreas pequeñas, se produce una inflamación en los bronquiolos. Es por eso que provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir, además de tos, catarro, moco, llanto, y fiebre.

Además, le recuerdo que es importante tener en cuenta cuando, en algún momento, el chico además empieza presentar silbidos al respirar y como que se van para adentro los músculos que están entre las costillas. Esta es una señal de que inevitablemente hay que ir al médico, porque ya no es un catarro común y la mejor manera de tener un diagnóstico correcto es llevar al niño o niña a una consulta con el equipo de salud para que sea evaluado.

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno y afecta sobre todo a los menores de 1 año / (Getty Images)

Y como no existen tratamientos para el virus, es decir que no hay jarabes ni antibióticos, es de vital importancia controlar que esa dificultad que tiene el chico no esté impidiendo que pueda respirar bien. Incluso, como evitan ingerir alimentos o bebidas, es importante que se asegure que el niño pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, y para esto es importante la evaluación de los profesionales de la salud.

Es que, además, cuando un chico tiene bronquiolitis el organismo también se predisponer para que puedan aparecer otras infecciones.

Es por eso que mi vitamina espiritual del día de hoy, que le dejo como punto final, es: “El arte de liderar, es el arte de decir ‘no’. Porque decir ‘sí' es lo más fácil del mundo”.

