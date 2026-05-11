Preocupación de los analistas por el aumento de la morosidad y el futuro electoral: rescatan una mejor calificación de la deuda

Una persona señala con un bolígrafo en su pantalla de ordenador el comportamiento de un valor del índice Ibex-35 de la Bolsa española. EFE/Chema Moya

Hoy se conocerá la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, el mejor indicador para lo que puede ser la inflación minorista de abril, que el Indec difundirá el jueves y las consultoras del REM estiman en 2,6 por ciento. Los últimos análisis se enfocaron en la mejora de la calificación de la deuda argentina, los problemas para que la economía crezca y las dudas sobre las elecciones de 2027. Uno de los informes señala el aumento de la morosidad con los bancos y otro aconseja en qué invertir en este escenario.

Para FMyA, la consultora que dirige Fernando Marull, “la economía real en abril no muestra señales de rebote (muy bien marzo, abril flojo). Los datos de actividad del mes pasado vienen más débiles de lo esperado, a pesar de que hubo nuevas paritarias (+5%), bajó la inflación (+2.6% FMyA) y las tasas de interés (préstamos 2,2% mensual). Habrá que esperar a mayo para ver el impacto de mayor actividad que estamos esperando para el segundo trimestre”.

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El informe agrega que, para mayo, seguimos proyectando que la inflación bajará a 2%, porque hay menos suba de tarifas y no deberíamos ver grandes movimientos en naftas después del descongelamiento del lunes 10 de mayo”.

FMyA destacó: “Donde sí empezó bien el mes fue en los bonos soberanos, que ya rinden 9,5% por el impulso de la mejora de calificación de la deuda, la expectativa de anuncios (próximas semanas) de nuevos financiamientos con garantía de organismos internacionales y las compras de reservas. Si el riesgo país baja a 450, no descartamos que (Luis) Caputo salga al mercado internacional; eso impulsará más a los bonos. En las acciones, se vio un rebote y rotación de petroleras a bancos y hay espacio para que sigan rebotando. Aun a pesar de que el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados) estuvo comprando acciones argentinas (YPF, Macro, Galicia); una señal que no gusta a las empresas (por experiencias del pasado)”.

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La preocupación de los argentinos sigue siendo el trabajo y en abril también la corrupción: el Gobierno no puede sacar de agenda el caso Adorni

Sobre el clima político, destacó que “la preocupación de los argentinos sigue pasando por el mercado laboral, y en abril subió la de corrupción, donde el Gobierno no puede sacar de agenda el caso Adorni. El apoyo a Milei bajó en los últimos meses por la caída real de salarios durante 7 meses seguidos. Dado que proyectamos un rebote en la actividad y los salarios, el apoyo a Milei debería encontrar un piso en mayo/junio. Igual, insistimos, proyectamos un rebote moderado; ni los mejores 18 meses de la historia (como dice el Gobierno) ni una crisis (como la de Macri 2018). Este escenario no garantiza que Milei sea reelecto en 2027, pero tampoco es un escenario que (Axel) Kicillof podría capitalizar (como Alberto Fernández en 2019)”.

Riesgo país

EconViews, la consultora que dirige Miguel Kiguel se concentró en el riesgo país. “Si miramos la tabla de posiciones del riesgo país, la Argentina sigue siendo la oveja negra de la región. A pesar de la fuerte mejora del índice desde que asumió Milei, pasando de casi 2.000 puntos hasta los 515 actuales, seguimos en el fondo de la tabla, solo adelante de Venezuela, que se fue a la B hace muchos años. Incluso países que hace pocos meses estaban en zona de descenso, como Bolivia y Ecuador, hoy nos superan y volvieron a emitir deuda en los mercados internacionales. ¿Puede la Argentina terminar de acoplarse al resto de la región? Un avance importante se dio esta semana con la recalificación de Fitch, una de las “Big Three”. La Argentina pasó de CCC+ (riesgo sustancial) a B-, una nota que sigue siendo especulativa, pero que reconoce una mejora en la capacidad de pago. Lo que ve la agencia es un giro en la acumulación de reservas y un frente externo más robusto. Las subas de calificación importan porque habilitan a fondos que, por estatuto, no pueden comprar bonos CCC o peores, a invertir en deuda argentina. Generalmente, se necesita que al menos dos agencias suban el rating para que eso ocurra, pero, aun así, la recalificación tuvo un efecto positivo y el riesgo país comprimió unos 40 puntos desde entonces”.

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Según EconViews, si bien “los pagos de deuda de este año están encaminados, el año que viene la Argentina enfrenta una pared de vencimientos mucho más grande en pleno año electoral. Esos dos factores le vienen marcando la cancha a la baja del riesgo país y son, junto con las encuestas políticas, las variables más importantes que monitorea el mercado”.

En su informe destacó que “en la semana hubo noticias importantes de otros dos equipos que estaban condenados al descenso hace apenas un año. Bolivia y Ecuador emitieron bonos en el mercado internacional por USD 1.000 millones cada uno, a tasas de 9.75% y 8.5% respectivamente. Lo destacable es que recibieron ofertas por hasta siete veces ese valor, confirmando que hay fuerte apetito al riesgo en el mundo. Ambos países tienen un riesgo país de alrededor de 400 puntos y hace un año estaban en 2.000 y 1.200 respectivamente. Una mejora casi “milagrosa” que nos deja en el último puesto”.

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Un 2027 exigente

También subraya que los “los números del próximo año son exigentes. Entre el Tesoro y el Banco Central, hay que pagar deudas por USD 36.000 millones. Aun asumiendo que se refinancie una buena parte y se renueven los préstamos bancarios (REPO). En la práctica, eso significa que todos los dólares que el Central logre comprar el año que viene deberán destinarse a pagos de deuda, con poco margen para que las reservas crezcan. Es la misma dinámica que se viene dando en toda la era Milei. En ese contexto, una emisión internacional o una operación de manejo de pasivos sería muy positiva. Permitiría financiarse a plazos más largos, aliviar los vencimientos y evitar que las reservas se drenen en pagos. Bolivia y Ecuador muestran que hay apetito y que se puede volver a los mercados rápidamente, pero hasta ahora Milei no dio el brazo a torcer. El riesgo país está coqueteando nuevamente con niveles cercanos a los 500 puntos, compatibles con una salida al mercado. Veremos si esta vez Argentina aprovecha la ventana”.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini indica que “en Estados Unidos, con el mercado laboral relativamente sólido y riesgos inflacionarios, las chances de recorte de tasas se acotan. Aun así, el dólar en el mundo se ha debilitado ligeramente en lo que va de mayo, mientras que el real brasileño se fortaleció. En el plano local, el tipo de cambio se ha incrementado un 0,5% en lo que va de mayo y la autoridad monetaria acumuló compras de divisas por unos USD 330 millones, saldo que confirma la segunda retracción semanal consecutiva”.

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Según los economistas consultados por el BCRA, la inflación cedió en abril

El informe agrega que “el REM tuvo unos retoques al alza en las expectativas de inflación y a la baja en los pronósticos para el tipo de cambio. Suponiendo que en el plano externo todo se mantenga constante, podemos decir que los encuestados esperan que el tipo de cambio real se mantenga en este nivel, e incluso sufra una pequeña apreciación en el corto plazo para incrementarse levemente hacia el final de 2026. Todo sin sobresaltos y calma cambiaria”.

F2 señala que “más allá de lo que pareciera ser un repunte de la actividad en marzo, el mercado espera que se retome el sendero de desinflación y el consumo dé algunas señales de vida para mejorar la imagen del Gobierno que, por otra parte, sigue salpicado de escándalos de presunta corrupción”.

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Mora bancaria

La consultora 1816 se ocupó de la situación de mora con los bancos. El informe indica que “según nuestro procesamiento de los datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU), una vez más subió la irregularidad del crédito de las entidades financieras en marzo (para medir la irregularidad tomamos la deuda con atraso de al menos 90 días, es decir, desde “Situación 3” en adelante, en línea con lo que hace el Banco Central). La mora de familias aumentó desde 11,2% en febrero hasta 11,5% en marzo, la mora de empresas pasó de 2,9% a 3,1% y la mora total del sector privado creció de 6,7% a 7%”.

1816 agregó que “en el caso de familias, la mora con entidades financieras subió por decimoséptimo mes consecutivo y alcanzó otro récord desde 2004. Cabe recordar que la irregularidad en el crédito a hogares era de apenas 2,5% en octubre 2024, de modo que se multiplicó por casi 5 en menos de un año y medio, pese a que el producto bruto subió en el periodo (1,8% entre octubre 2024 y febrero 2026, según la serie desestacionalizada del EMAE)”.

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El informe destacó que “el aspecto positivo del dato de marzo es que la mora de hogares con entidades financieras subió solo 0,3 puntos mes contra mes (de 11,2% a 11,5%), de modo que se trata del incremento más pequeño en 12 meses. Esto permite ilusionarse con que finalmente la morosidad haga su pico en el segundo trimestre. La expectativa de que la inflación se desacelere significativamente, en caso de materializarse, podría ayudar a que esto ocurra (aunque no es totalmente obvio: hay que asumir que eso implicaría un incremento en los salarios reales y que ese efecto será más relevante que el hecho de que las cuotas de los préstamos se licuarían menos en el segundo trimestre)”.

Datos clave

Adcap Grupo Financiero observó que hubo dos datos clave: “El primero fue la publicación de los datos de recaudación tributaria de abril por parte del Gobierno, que mostraron que los impuestos vinculados a la actividad cayeron 2,9% interanual en términos reales, luego de una baja de 2,3% interanual en marzo. El dato es relevante por dos razones. La primera es cíclica: luego de lo que esperábamos fuera un rebote en marzo, los primeros datos de abril todavía lucen débiles, lo que sugiere que la recuperación de la actividad sigue siendo heterogénea. La segunda razón es más importante para el mix de política económica. Un panorama fiscal más débil complica la dinámica del programa, ya que el superávit fiscal es, en última instancia, lo que determina cuán creíblemente —y con qué rapidez— las autoridades pueden esterilizar la emisión monetaria generada por las compras de divisas”.

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El informe agrega que “el segundo evento fue la esperada mejora de la calificación soberana de la Argentina. Fitch Ratings fue la primera en mover, elevando la nota soberana a B-, con la decisión impulsada principalmente por dos factores: mejores perspectivas para la acumulación de reservas y la expectativa de que el Gobierno consiga financiamiento adecuado para cubrir los próximos vencimientos de deuda. Hacia adelante la pregunta clave es si Fitch abrió la puerta para el resto de las agencias calificadoras. Con otras dos agencias que visitan Buenos Aires, el mercado probablemente comience a pricear la posibilidad de nuevas mejoras de calificación. De confirmarse, esto representaría una señal claramente positiva para los bonos soberanos, que recientemente tuvieron un desempeño rezagado pese a la mejora en la historia macroeconómica. Tras la noticia, los bonos hard dollar mostraron un mejor desempeño y el tipo de cambio se relajó, revirtiendo parte del tono más demandado que había mostrado el peso argentino en las sesiones previas”.

Adcap agrega que “aunque la mejora de calificación actuó como un catalizador directo para los bonos hard dollar, los bonos en pesos también reaccionaron positivamente, y su sobreperformance desde enero apenas se redujo de 18% a 17%, ya que la dinámica cambiaria de corto plazo luce ahora incluso más favorable. Dentro del universo de bonos en pesos, los BONCER retomaron su tendencia de mejor desempeño frente a los BONCAP después de que el breakeven de inflación para 2026 interrumpiera su desaceleración en 29,5% y rebotara hacia 30,5%. A los niveles actuales, seguimos viendo mayor valor relativo en los BONCER, particularmente en el tramo medio de la curva, donde ofrecen hasta 200 puntos básicos adicionales de rendimiento frente a alternativas a tasa fija. En particular, vemos valor en los BONCER TZXD6 y TZX27, que ofrecen rendimientos reales de entre 0% y 1,5%, y deberían sobreperformar en un escenario en el que la inflación se mantenga resistente alrededor del 2%, donde la tasa nominal debería superar el 28%. Dentro de la curva de BONCAP, y para un escenario de desinflación más rápida, seguimos prefiriendo el T30A7, que ofrece un rendimiento atractivo del 28% combinado con buena liquidez”.

En tanto, los mercados en el overnite anticipaban anoche otra rueda tensa ante el aparente rechazo de Donald Trump a la propuesta iraní. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operaban en rojo con bajas de alrededor de 0,30%. El oro retrocedía 0,68% y el petróleo estaba con decididas alzas de casi 4%. El Brent cotizaba a USD 105 por barril. No son buenas señales para la rueda de hoy en la Argentina.