RIGI, Agro, Vaca Muerta, bonos privados y provinciales: qué fuentes aportaron más dólares en lo que va del gobierno de Milei

El campo generó USD 64.965 millones en los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei, según cifras oficiales.

A pesar de que el Gobierno pone todos sus focos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ahora quiere profundizar con un “Super RIGI” con mayores beneficios impositivos, en lo que va de la gestión de Javier Milei hubo otras dos fuentes que aportaron en mayor medida dólares a la economía: el campo y Vaca Muerta, seguido por los que ingresaron por el canal financiero mediante las colocaciones de empresas de obligaciones negociables y la emisión de deudas de las provincias en el mercado internacional.

El campo se afirmó como la principal fuente de dólares para la economía argentina durante los primeros dos años de la presidencia de Milei (2024-2025). El informe de complejos exportadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) detalló que en 2024, el complejo “Soja” aportó USD 19.624 millones (40,7% variación interanual), “Maíz” USD 7.263 millones (13,1% v.ia), “Girasol” USD 1.449 millones (2,4% v.ia) y el complejo “Triguero” USD 2.763 millones (91,3% v.ia). Ese año, el campo aportó USD 31.099 millones.

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Mientras que en 2025, “Soja” contribuyó con USD 21.442 millones (9,2% v.ia), “Maíz” USD 6.600 millones (-8,3% v.ia), “Girasol” USD 2.175 millones (49,7% v.ia) y “Triguero” USD 3.649 millones (32% v.ia). La sumatoria anual alcanzó USD 33.866 millones. Así, en el primer bienio de Milei, el campo generó un total de USD 64.965 millones en exportaciones, consolidándose como la mayor fuente de divisas del país.

De la vaca viva a la vaca atada

El segundo gran aportante de dólares fue Vaca Muerta, que sostuvo un crecimiento sostenido como polo energético y exportador. Según el mismo informe del Indec, durante los primeros dos años del mandato de Milei, el complejo petrolero/petroquímico, fundamentalmente gracias al impulso de Vaca Muerta, aportó USD 22.174 millones (USD 10.402 millones en 2024 y USD 11.772 millones en 2025). Este desempeño respondió tanto a la expansión de la producción como al desarrollo de infraestructura y nuevos proyectos de inversión. Además, varios de los proyectos de Vaca Muerta se integraron a los anuncios y aprobaciones del RIGI, lo que incrementó su volumen de recursos y su peso en la estructura exportadora nacional.

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Vaca Muerta aportó USD 22.174 millones durante el mismo período, consolidándose como el segundo polo de divisas.

El canal financiero, a través de colocaciones de deuda de provincias y empresas, representó otra vía relevante de ingreso de dólares. De acuerdo con la consultora Invecq, la mejora en el acceso al crédito externo y la reducción del riesgo país se reflejaron en emisiones de deuda significativas. Así, en lo que va de la gestión de Milei, las emisiones provinciales superaron los USD 4.300 millones y las corporativas sumaron más de USD 28.000 millones, en total USD 32.300 millones. Este volumen reflejó la importancia de la compresión del riesgo país para facilitar el acceso al financiamiento y el impulso de proyectos de infraestructura y producción. El canal financiero privado, entonces, se consolidó como un actor clave para la provisión de recursos tanto al sector público subnacional como a grandes empresas.

El RIGI

A pesar de ser el eje de la estrategia oficial para captar inversiones de gran escala en sectores estratégicos, el RIGI mostró un flujo efectivo de capitales menor en comparación con el campo y Vaca Muerta. Según la última exposición del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, ante inversores en Washington, el flujo neto acumulado de dólares por proyectos aprobados bajo el régimen RIGI fue de USD 762 millones al cierre de marzo de 2026. El saldo bruto positivo llegó a USD 1.205 millones, con egresos por USD 452 millones.

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El informe del BCRA identificó entre los principales proyectos aprobados al desarrollo de LNG de Southern Energy (PAE, GOLAR, PAMPA, YPF, Wintersall Dea) en Río Negro, con un presupuesto de USD 15.200 millones, al proyecto “Los Azules” de McEwen Copper en San Juan (USD 2.700 millones) y al oleoducto “Vaca Muerta Oleoducto Sur” por VMOS en Río Negro (USD 2.900 millones).

Además, se aprobaron iniciativas de YPF Luz en energía solar en Mendoza, Galan Lithium y Minas Argentinas en minería, PCR - Acindar en energía eólica en Buenos Aires, Rio Tinto en minería de litio y cobre, y obras portuarias en Santa Fe. El total de proyectos aprobados bajo el RIGI sumó USD 27.200 millones, con más de USD 95.000 millones en evaluación, según los últimos anuncios.

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Aunque recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó la aceleración en la aprobación de nuevos proyectos bajo el RIGI. En una entrevista con la Televisión Pública, Caputo anunció: “Vamos a acelerarlo más, estamos en proceso de aprobación de varios proyectos más que van a salir en los próximos 30 días, así que eso va a ser un acelerador importante. Y además van a estar entrando varios proyectos más o menos por entre 30.000 y 40.000 millones de dólares adicionales; vamos a estar más cerca de los USD 140.000 millones que de USD 100.000 millones”.

El saldo neto registrado por el RIGI hasta marzo de 2026 quedó considerablemente por debajo del potencial anunciado y de las carpetas de proyectos en análisis. Si bien los proyectos aprobados sumaron USD 27.200 millones, el flujo neto efectivo fue de USD 762 millones, lo que reflejó la distancia entre los anuncios y la ejecución real. El oficialismo apuesta a que la profundización del régimen, bajo la figura del “Super RIGI”, logre acelerar la llegada de inversiones y materializar los anuncios en nuevos desarrollos.

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Los datos consolidados muestran que el campo lideró la generación de dólares en el bienio inicial de Milei, seguido por Vaca Muerta y, en tercer orden, por el canal financiero de emisiones de deuda. El RIGI, en cambio, por ahora mostró un caudal de ingresos efectivo menor, aunque su potencial sigue en el centro de la estrategia oficial. La expectativa del Gobierno se orienta a que la aceleración de los proyectos y la profundización del régimen permitan modificar esa relación en los próximos meses.