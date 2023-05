Cuál es la fruta perfecta para perder peso, según una experta internacional

La frambuesa tiene bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de carbono y su riqueza en vitamina C (Getty)

Se sabe: comer fruta hace bien. Sin embargo, no todas son iguales y cada una presenta beneficios distintas. Además de ser reconocida por sus propiedades antioxidantes, como todos los frutos rojos, la frambuesa sobresale del resto porque puede ayudar a perder peso, según una destacada dietista estadounidense.

“Si tu objetivo es perder peso, asegúrate de comer frambuesas. Estas pequeñas frutas dulces están repletas de fibra y antioxidantes y tienen un sabor dulce que satisface. Así es como pueden apoyar la pérdida de peso”, aseguró la nutricionista Emily Lachtrupp, licenciada en Dietética y Nutrición, que tiene una Maestría en Dietética por la Universidad de Vermont, en Estados Unidos.

Entre las propiedades nutritivas de estas frutas se enumeran su bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de carbono y su riqueza en vitamina C, que actúa en el organismo como un poderoso antioxidante, al igual que los antocianos y carotenoides. Esta vitamina interviene, también, en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos, ofrece, además, la resistencia que necesita nuestro organismo contra las infecciones.

Las frambuesas contienen una gran cantidad de fibra soluble, un compuesto que incide positivamente en el colesterol (Getty)

En general, las bayas silvestres como las frambuesas son una buena fuente de fibra, que mejora el tránsito intestinal, y de potasio, hierro y calcio. Contienen taninos de acción astringente y protectora cardiovascular.

Asimismo, las frambuesas y las moras, por ejemplo, contienen una gran cantidad de fibra soluble, un compuesto que incide positivamente en el colesterol y la diabetes al bloquear la absorción de grasas y azúcares.

Según la experta, una taza de frambuesas, tanto frescas como congeladas, proporciona cerca de 10 gramos de fibra. Eso es aproximadamente un tercio de la ingesta diaria recomendada de fibra para hombres y mujeres, según las Pautas Dietéticas para estadounidenses. La fibra plantea numerosos beneficios. Además de promover la pérdida de peso, ayuda a mantenerlo estable, ralentiza la digestión y evita los picos repentinos de azúcar en la sangre para una energía más constante durante todo el día.

Este tipo de fruta está repleta de antioxidantes específicos llamados antocianinas REUTERS/José Luis Saavedra

Además, las bacterias en el intestino se alimentan de fibra. Por lo tanto, consumir fibra es clave para un microbioma intestinal diverso y equilibrado, que desempeña un papel en otros aspectos de su salud, como la función del sistema inmunológico.

Los especialistas en nutrición afirman que los antioxidantes que se encuentran en las verduras y frutas juegan un papel muy importante en la protección de las células de su cuerpo al neutralizar los radicales libres dañinos para reducir la inflamación que causa enfermedades.

Las frambuesas están repletas de antioxidantes específicos llamados antocianinas, según un estudio publicado en el Journal of Berry Research. Las frutas también son una excelente fuente de vitamina C, otro antioxidante.

La frambuesa es además una fruta muy noble para preparar tartas y postres con pocas calorías

Otra de las ventajas de las frambuesas es que contienen azúcar natural que puede satisfacer a los golosos. Agregadas a un yogurt, postre o torta, servirán para no utilizar tanto azúcar.

Consejos de una experta

“Antes de comenzar un tratamiento de pérdida de peso, considere sus objetivos y motivación. Por ejemplo, su objetivo podría ser disminuir el nivel de azúcar en la sangre o la presión arterial para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o enfermedades del corazón. También es posible que desee perder peso para poder moverse más fácilmente sin molestias o poder perseguir a sus hijos por el parque”, señaló Lachtrupp.

“Recuerda que perder peso no se trata de alcanzar un número específico en la báscula, sino que, como dice el CDC, es un estilo de vida que implica una dieta saludable, actividad física regular y otros hábitos saludables. La pérdida de peso no ocurre de la noche a la mañana y requiere compromiso y cambios en el estilo de vida para mantenerla a largo plazo. Además, si tiene antecedentes de trastornos alimentarios o trastornos alimentarios, la dieta puede ser un factor de riesgo para desencadenar sus síntomas”, agregó la especialista.

Y concluyó: “El hecho de que esté tratando de perder peso no significa que tenga que renunciar a la fruta. Las frambuesas son la fruta número uno para apoyar la pérdida de peso porque son bajas en calorías y altas en fibra, además de que son tan dulces para satisfacer a los golosos”.

Es clave consultar al médico para arribar a una buena dieta (Getty Images)

Frutos rojos, aliados para la memoria y la concentración

La doctora Uma Naidoo es psiquiatra nutricional, miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y autora de This Is Your Brain on Food (Este es tu cerebro según tu comida), sostiene que siempre le dice a sus pacientes que piensen en el cerebro como el cerebro detrás de casi todo: nuestros pensamientos, memoria, concentración, movimientos, respiración, latidos del corazón, y que ciertos alimentos pueden ayudar a hacerlo más fuerte, más nítido e inteligente.

“Los frutos rojos están repletos de antioxidantes, fitonutrientes, fibra, vitaminas y minerales”, recomendó Naidoo, y apuntó: “Estos nutrientes ayudan a retener la memoria y el contenido de fibra ayuda a alimentar a los microbios en el intestino para reducir la inflamación del cerebro”.

La especialista sugirió elegir entre una variedad rojas, azules y negras. Las frutillas, por ejemplo, son ricas en flavonoides y pueden ayudar a retrasar el deterioro cognitivo, en tanto los arándanos “contienen diferentes tipos de flavonoides relacionados con la prevención del estrés oxidativo y las moras son excelentes fuentes de antioxidantes, que ayudan a la salud de las células cerebrales”, agregó. Por lo general, se aconseja consumir media taza o una taza por día.

