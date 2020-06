El Ministro de Salud también se refirió al COVID-19 a nivel mundial y los aciertos y desaciertos que tuvieron distintos países y también organismos internacionales sanitarios como la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Observamos que el todo el esquema del multilateralismo internacional se ha debilitado por la pandemia. Hubo y hay una batalla política mundial sobre las culpas respecto a este virus. El rol de la OMS ha sido cuestionado y como los seres humanos ha tenido aciertos y ha cometido errores. Su desempeño no ha sido el más efectivo. Pero Argentina cree en el multilateralismo y en las entidades mundiales como la OMS. Países y también revistas científicas prestigiosas como The Lancet o The New England Journal of Medicine debieron retractarse de publicaciones efectuadas”, ejemplificó el funcionario que destacó en la entrevista grupal el rol del periodismo científico en medio de la pandemia y abogó para que ocupe más espacio en los diferentes formatos informativos.