Una nueva opción de Medicare para medicamentos para la pérdida de peso: lo que los estadounidenses mayores deberían saber

VIERNES, 8 de mayo de 2026 (Health Day News) -- A partir de julio, los beneficiarios de Medicare podrían obtener una receta GLP-1 para la pérdida de peso por 50 dólares al mes.

Es un cambio notable para Medicare, que desde hace tiempo ha estado prohibido de cubrir tratamientos para la pérdida de peso.

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Los medicamentos, como Wegovy y Zepbound, son efectivos pero pueden ser caros sin cobertura de seguro. Están disponibles en forma de inyección o pastilla. Incluso con descuentos, los precios actuales en efectivo suelen oscilar entre 149 y 699 dólares al mes.

Aproximadamente la mitad de los usuarios de GLP-1 afirman que estos medicamentos les resultaron difíciles de permitir, según encuestas de KFF . Una cuarta parte dijo que eran "muy difíciles" de pagar.

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Pero el nuevo beneficio de Medicare viene acompañado de salvedades, especialmente en lo que respecta a las directrices clínicas y lo que ocurre cuando termina el programa a corto plazo.

¿Qué es este programa?

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La iniciativa, anunciada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, es un programa piloto a corto plazo conocido como el Puente Medicare GLP-1. Se celebrará desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. Está pensado para "cerrar" la brecha antes de un programa a más largo plazo que podría -- o no -- comenzar en 2028.

El programa piloto ofrecerá cobertura para los siguientes medicamentos GLP-1 aprobados para la pérdida de peso: la píldora y formulaciones inyectables de Wegovy, la formulación KwikPen de Zepbound y la pastilla Foundayo .

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¿Quién puede participar?

Para acceder a estos medicamentos para la pérdida de peso, debes estar inscrito en un plan Medicare Parte D, que cubre medicamentos con receta. Después de eso, la elegibilidad se basa principalmente en el peso corporal y el estado de salud.

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Las personas califican si tienen un índice de masa corporal (IMC) de 27 o superior y tienen alguna condición como enfermedades cardíacas o prediabetes, entre otras. (El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.) Las personas con IMC de 35 o superior califican automáticamente.

Aproximadamente el 40% de los adultos estadounidenses son clínicamente obesos, con un IMC de 30 o superior, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

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Cómo funciona el programa (es un poco inusual)

Este no es un beneficio típico de Medicare. Aunque la inscripción en la Parte D es obligatoria, el programa puente en sí funciona de forma diferente.

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En lugar de pasar por tu plan habitual de la Parte D, necesitarás autorización previa. Tu médico enviará la receta a un sistema central gestionado por el contratista de CMS Humana, utilizando un sistema ya establecido para otro programa de medicamentos de Medicare.

Los médicos no necesitan estar inscritos como proveedores de Medicare para redactar una receta o presentar una solicitud de autorización previa bajo este programa. Una vez aprobada, los pacientes pagarán el copago fijo de 50 dólares en la farmacia al recoger la receta.

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¿Cuáles son los beneficios?

El ahorro podría hacer que estos medicamentos sean accesibles para pacientes que antes simplemente no podían permitírselo. Incluso con descuentos, los precios pueden ser abrumadores sin cobertura de seguro.

TrumpRx, un nuevo sitio web gubernamental, ofrece enlaces a descuentos directos al consumidor para pacientes que no utilizan su seguro médico. En esa web, los inyectables Wegovy tienen precios que van desde 199 dólares para una dosis más baja durante los dos primeros meses hasta 399 dólares para una dosis más alta. La formulación de Zepbound de KwikPen cuesta hasta 699 dólares al mes. En las dosis más altas, la pastilla diaria de Wegovy cuesta hasta 299 dólares, mientras que Foundayo alcanza un máximo de 349 dólares.

La mayoría de las personas que usan estos fármacos necesitarán una dosis más alta para mantener la pérdida de peso. El programa Bridge es único porque ofrece un copago predecible de 50 dólares que no aumenta a medida que aumentan las dosis.

¿Cuáles son los inconvenientes?

Como ocurre con muchos programas piloto, hay compensaciones. El copago de 50 dólares no contará para la franquicia de la Parte D, ni para el límite anual de 2.100 dólares de bolsillo en el coste de los medicamentos con receta. El programa piloto también finalizará en diciembre de 2027. La mayoría de los estudios han demostrado que muchas personas que dejan de usar los fármacos GLP-1 recuperan el peso perdido mientras los toman.

Siguen siendo obstáculos para quienes tienen bajos ingresos

Si recibes la subvención para bajos ingresos, también conocida como el programa Medicare Extra Help , no puedes utilizar esa ayuda para los medicamentos cubiertos por el programa puente GLP-1. Para los beneficiarios acostumbrados a pagar un copago de 5 o 10 dólares por sus medicamentos, un copago de 50 dólares podría seguir siendo una gran barrera económica.

"Cincuenta dólares al mes suena a una gran oferta comparado con pagar los precios rebajados a través de TrumpRx y estas otras opciones directas al consumidor, pero es mucho dinero para alguien que vive con un cheque de la Seguridad Social de 750 dólares al mes", dijo Juliette Cubanski, subdirectora del Programa de Política de Medicare en KFF, una organización sin ánimo de lucro de información sanitaria que incluye a KFF Health News.

El copago de 50 dólares es solo para la pérdida de peso

Si ya estás tomando uno de estos medicamentos para una condición que cumple los requisitos como la diabetes tipo 2, la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares o la apnea del sueño, seguirás recibiéndolo a través de tu plan habitual de la Parte D. Eso significa que pagarás el precio de tu plan, que puede ser superior al copago puente de 50 dólares, lo que significa que el mismo medicamento podría costar cantidades diferentes según el motivo por el que se recete.

Si ya estás en un GLP-1 para perder peso, podrías calificar para el programa Bridge. Tu prescriptor tendrá que certificar que cumpliste los criterios clínicos cuando empezaste con la medicación.

Por ejemplo, si empezaste un GLP-1 en septiembre de 2024 con un IMC de 37 pero en julio de 2026 has perdido peso y ahora tienes un IMC de 34, el prescriptor debería certificar en la solicitud de autorización previa que cumpliste los criterios de IMC de 35 o más cuando comenzó la terapia con GLP-1.

¿Qué ocurre después de 2027?

La administración Trump había propuesto un enfoque de dos pasos para ampliar la cobertura de los GLP-1 para la obesidad en Medicare. El programa Bridge estaba inicialmente previsto para durar seis meses -- después de eso, la idea era lanzar un programa a más largo plazo que trasladara el coste de los medicamentos del gobierno a las aseguradoras.

Un estudio reciente encontró que el programa a largo plazo habría costado a las compañías de seguros miles de millones de dólares en el primer año. No suficientes aseguradoras se habían inscrito en el plan voluntario antes de la fecha límite de abril, por lo que CMS anunció que ampliaría el programa Bridge a 18 meses, con una nueva fecha de finalización en diciembre de 2027.

Esta medida proporcionará a las compañías de seguros más datos sobre cuántas personas con Medicare reciben medicamentos GLP-1 durante el programa Bridge y más tiempo para negociar con la administración Trump.

Pero ampliar el programa Bridge será "realmente caro" para Medicare, dijo Cubanski, porque el programa subvenciona en gran medida el coste de los medicamentos.

"Ahora mismo no hay idea del coste del modelo Bridge, pero probablemente serán miles de millones de dólares al año en gasto adicional para Medicare", dijo Cubanski.

El coste de Medicare dependerá en gran medida de cuántas personas utilicen el programa Bridge. CMS no ha proporcionado proyecciones públicas, pero un análisis previo de KFF estimó que en 2020 cerca de 14 millones de beneficiarios de Medicare tenían sobrepeso u obesidad.

"Esto solo costará dinero adicional, y no sabemos cuánto, porque no lo han revelado", dijo Cubanski.

Más información

Los Centros de Medicare y Medicaid ofrecen más detalles sobre el Puente Medicare GLP-1.

Acerca de KFF Health News

KFF Health News es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los programas operativos principales de KFF -- la fuente independiente de investigación, encuestas y periodismo en políticas de salud.