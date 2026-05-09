Salud

Los superzapatos deportivos podrían aumentar el riesgo de lesiones al correr, según un estudio

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VIERNES, 8 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los llamados "superzapatos deportivos" han invadido los caminos de correr en Estados Unidos, dando a los corredores un impulso extra en su paso y mejorando los tiempos que se publican en carreras y eventos.

Pero esta tecnología avanzada de calzado (AFT) podría tener un lado más oscuro, según un nuevo estudio.

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Estas zapatillas provocan cambios sutiles en la mecánica de la carrera que se han relacionado con lesiones por estrés óseo, según informaron recientemente investigadores en PM &R, revista de la Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación.

"Nuestro estudio destaca la necesidad de una integración cuidadosa de la AFT en el entrenamiento y subraya la importancia de investigar más a fondo para comprender mejor las estrategias a largo plazo que modifiquen el riesgo de lesiones, reconociendo al mismo tiempo los emocionantes avances asociados a este calzado en cuanto al rendimiento", dijo en un comunicado el investigador senior Dr. Adam Tenforde, director de medicina de la carrera en Mass General Brigham en Boston.

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Las superzapatillas están equipadas con una placa de fibra de carbono y chimeneas gruesas y ligeras de espuma que trabajan juntas para mejorar la propulsión hacia adelante mientras una persona corre, según la Clínica Mayo.

Los corredores de élite adoptaron estas zapatillas desde el principio, y a estas alturas incluso los corredores ocasionales y los entusiastas de las carreras de 10 km han empezado a gastar el dinero extra que cuestan, dice Mayo.

Para el nuevo estudio, los investigadores observaron a 11 corredoras de fondo élite y 12 hombres que corrían con tres tipos diferentes de zapatillas: zapatillas normales, equipadas con espuma ligera y sensible, y superzapatillas con espuma altamente amortiguada y una placa rígida de fibra de carbono.

Los corredores probaron las zapatillas a tres velocidades diferentes: un esfuerzo de entrenamiento, una carrera a ritmo de ritmo y una velocidad de carrera de 5 kilómetros. Durante cada velocidad y condición del zapato, los investigadores evaluaron los movimientos de los corredores.

Los resultados mostraron que los zapatos AFT se asociaron con cambios relacionados con lesiones por estrés óseo, que son lesiones por sobreuso que pueden provocar hinchazón ósea o fracturas por estrés.

Por ejemplo, los corredores con superzapatillas tenían una cadencia reducida, o menos pasos por minuto, lo que les obliga a sobrepasarse, según los investigadores. Sus arcos también tendían a colapsar más hacia dentro que en zapatos normales.

Por otro lado, los corredores con zapatillas AFT empujaban menos con los tobillos, lo que podría proteger contra lesiones, añadieron los investigadores.

"La AFT mejora el rendimiento, pero los corredores deberían equilibrar este beneficio con la posibilidad de cambios sutiles en la carga sobre el cuerpo", dijo la autora principal Michelle Bruneau en un comunicado de prensa. Es investigadora postdoctoral en medicina física y rehabilitación en el Spaulding Rehabilitation Hospital de Charlestown, Massachusetts.

Los investigadores señalaron que se trataba de un estudio pequeño y que no podía establecer una relación directa de causa y efecto entre las zapatillas AFT y las lesiones en la carrera.

Pero hasta que se sepa más, sugirieron que los corredores cambien regularmente sus zapatillas AFT por zapatillas estándar durante el entrenamiento, para reducir el riesgo de lesiones por sobreuso por el calzado.

"Rotar las zapatillas y adaptarse gradualmente a la AFT puede ayudar a reducir el riesgo potencial de lesiones mientras optimiza el rendimiento en carrera", dijo Bruneau.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre superzapatos.

FUENTES: General Brigham, comunicado de prensa, 5 de mayo de 2026; PM&R, 23 de abril de 2026

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