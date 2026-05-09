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La terapia de exposición puede aliviar con éxito las alergias al cacahuete

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VIERNES, 8 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- La terapia de exposición puede proteger con éxito a los niños en edad preescolar de las alergias al cacahuete, según un nuevo estudio.

Los niños de 1 a 3 años alimentados diariamente con pequeñas cantidades de cacahuete se fueron acostumbrando poco a poco a ellos, informaron investigadores el 6 de mayo en The Lancet Regional Health Europe.

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"Todos los niños que siguieron el protocolo lograron el objetivo de comer tres cacahuetes y medio sin experimentar una reacción alérgica, y la mayoría pudo consumir hasta 25 cacahuetes", dijo la investigadora Caroline Nilsson en un comunicado de prensa. Nilsson es profesor asociado de ciencias clínicas y educación en el Instituto Karolinska en Suecia.

"Consideramos que el tratamiento es seguro si se realiza en condiciones controladas en un entorno sanitario", afirmó.

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Para el nuevo estudio, los investigadores trataron a 75 niños pequeños en Estocolmo con alergias confirmadas al cacahuete. Sus alergias variaban en gravedad, desde síntomas leves hasta reacciones graves.

Cincuenta niños fueron seleccionados al azar para recibir terapia de exposición en forma de cacahuetes hojadillos, mientras que los otros 25 niños evitaron completamente los cacahuetes.

El tratamiento comenzó en el hospital con una dosis muy baja, y luego continuó en casa con cantidades diarias a los niños. Cada cuatro a seis semanas, la dosis se aumentaba hasta que los niños alcanzaban una dosis baja de mantenimiento, equivalente a aproximadamente uno y medio cacahuetes al día.

"Este es el primer estudio aleatorizado de inmunoterapia oral en niños pequeños que implica una dosis lenta y una dosis de bajo mantenimiento", dijo Nilsson. "Los cacahuetes se ingerían fácilmente, lo que facilitó el tratamiento para las familias, y nos sorprendió lo positivos que fueron los resultados."

Tras tres años, el 82% de los niños del grupo de terapia de exposición podían comer al menos tres cacahuetes y medio sin reacción alérgica, frente al 12% de los niños del grupo de control.

Los efectos secundarios solían ser leves, como irritaciones en la boca o la piel. Las reacciones más graves ocurrieron principalmente mientras se incrementaban las dosis de cacahuete, y algunos niños necesitaban inyecciones de adrenalina, según los investigadores.

Dijeron que esto demuestra que, aunque el tratamiento funciona, debe realizarse en condiciones controladas bajo supervisión de profesionales médicos.

"Esto no es algo que los padres deban intentar en casa, ya que aún pueden producirse reacciones graves", dijo la investigadora Anna Asarnoj en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de salud de la mujer y del niño en el Instituto Karolinska.

A continuación, los investigadores planean analizar cómo cambia el sistema inmunitario de los jóvenes durante el tratamiento. También planean hacer un seguimiento de los niños, monitorizando su tolerancia a largo plazo.

Más información

La Red de Alergias y Asma tiene más información sobre el tratamiento de la alergia al cacahuete.

FUENTES: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 6 de mayo de 2026; The Lancet Regional Health Europe, 6 de mayo de 2026

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