La televisión y las películas ofrecen representaciones erróneas del autismo y contribuyen al retraso del diagnóstico, según un estudio.

VIERNES, 8 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los estereotipos sobre los hombres autistas en películas y televisión podrían estar contribuyendo al retraso en el diagnóstico de autismo en mujeres y personas no binarias, según argumenta un nuevo estudio.

Personajes como Sheldon Cooper en "The Big Bang Theory" y Raymond Babbitt en "Rain Man" están diseñados para ser identificables de inmediato para personas sin autismo, según los investigadores.

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Pero estas representaciones están excesivamente exageradas y simplificadas, hasta el punto de que no resultan identificables para las personas con autismo, según informaron investigadores en un estudio reciente publicado en la revista Societies.

"Este estudio pone de manifiesto lo poderosa que puede ser la representación", dijo la investigadora principal Sarah Dantas en un comunicado de prensa. Dantas es estudiante de doctorado en la Universidad de Stirling, en Escocia.

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"Cuando el autismo se representa de forma limitada, puede limitar tanto la comprensión pública como la autocomprensión", afirmó. "Los participantes describieron cómo las representaciones estereotipadas contribuyeron al diagnóstico tardío tanto para ellos mismos como para otros, incluidos sus hijos."

Para el nuevo estudio, los investigadores realizaron una serie de sesiones presenciales de grupos focales con cuatro mujeres con autismo. Tres fueron diagnosticados clínicamente y uno autodiagnosticado.

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En estas sesiones, los participantes trabajaron juntos para crear folletos autoeditados llamados fanzines. Estos fanzines incluían dibujos, collage, escritos y poesía que describían cómo la representación mediática había moldeado sus experiencias y comprensión del autismo.

Los participantes dijeron que las representaciones mediáticas suelen ser deshumanizadoras, reduciendo a las personas a un conjunto reducido de rasgos y déficits. Estos personajes carecen de complejidad, autonomía y profundidad emocional.

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"Mirando los personajes típicos, mira lo amplio que es el rango", dijo una participante llamada Andrea. "Pueden ser cualquier cosa, cualquiera, en cualquier lugar. Sin embargo, cuando ves personajes autistas o cualquier tipo de personaje con discapacidad, tienden a encajar en una sola caja. Las personas neurodivergentes no solo son neurodivergentes, son una persona completa más allá de eso."

Otra participante, Isla, informó que los estereotipos mediáticos contribuyeron a un diagnóstico tardío de autismo tanto para ella como para su hija.

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"Por lo que había leído, o lo que había aprendido, (. . . .) Nunca lo he reconocido en mí mismo, nunca lo he reconocido en ella", dijo Isla. "Si hubiera podido ver eso de otra manera, con otro conocimiento, hecho y correcto, entonces las cosas podrían haber sido diferentes."

Dantas ofreció un análisis sencillo.

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"Como la imagen dominante del autismo no coincidía con sus propias experiencias, no lo reconocieron como una posibilidad", dijo. "En algunos casos, esto significó que las señales se pasaron por alto o pasaron por alto durante años."

Incluso la televisión de realidad ofrece estereotipos claros sobre el autismo, dijeron los participantes.

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"En 'Love on the Spectrum', siempre ves a las madres, padres, cuidadores o lo que sea. En cualquier otro programa de citas, ¿con qué frecuencia ves a la madre de esa persona?" dijo Andrea sobre la serie de televisión de Netflix.

Ella notó una escena en la que un hombre con autismo decidió ir a ver pingüinos en su lugar favorito.

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"Todos están como, madre mía, ¿dónde está? Y ya es adulto, y todos están alterados porque no saben dónde está, y luego lo encuentran y él está tranquilo, mirando algo que le gusta", dijo Andrea.

Dantas señaló que el autismo tradicional ha sido definido en gran medida por profesionales que no son autistas, a menudo desde una perspectiva médica o centrada en el déficit.

"Esto significa que el testimonio de las propias personas autistas sobre sus experiencias vividas no siempre ha sido tratado como igualmente válido o importante", dijo, añadiendo que este desequilibrio tiene consecuencias.

"Cuando las representaciones se moldean sin la intervención autista, pueden volverse deshumanizantes y desconectadas de la realidad vivida", dijo Dantas. "En cambio, cuando las personas autistas pueden definir y compartir sus propias experiencias, las representaciones se vuelven más matizadas, precisas y significativas."

Los participantes enfatizaron repetidamente que sus comprensiones más útiles y transformadoras sobre el autismo provienen de otras personas con autismo.

"Esto refuerza la importancia de centrar la experiencia vivida, no solo en la investigación sino también en los medios y el discurso público", dijo Dantas.

Más información

La Red de Autodefensa del Autismo tiene más recursos sobre autismo.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Stirling, 6 de mayo de 2026; Sociedades, 29 de abril de 2026