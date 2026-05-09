El Salvador

Miguel Bosé felicita el “cambio palpable e impresionante” en El Salvador tras encuentro con Bukele

La reunión privada entre el mandatario salvadoreño y el artista español ocurrió en el contexto de la gira “Importante Tour”, donde el cantante destacó los cambios en el país y expresó reconocimiento hacia la gestión gubernamental

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Miguel Bosé respalda la gestión presidencial de Bukele, calificando los cambios en El Salvador como "palpables e impresionantes". (Cortesía: Miguel Bosé)
Miguel Bosé respalda la gestión presidencial de Bukele, calificando los cambios en El Salvador como "palpables e impresionantes". (Cortesía: Miguel Bosé)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió al cantante español Miguel Bosé en medio de la gira “Importante Tour”, que tuvo una escala en la capital salvadoreña. Tras el encuentro privado, el artista compartió este viernes un mensaje público por medio de redes sociales, en el que calificó la reunión como “esclarecedora e interesante”.

“Gracias presidente Bukele por este encuentro tan esclarecedor e interesante. Gracias por su amabilidad y las atenciones de todo su equipo. Enhorabuena por su liderazgo al frente de El Salvador. Un cambio palpable e impresionante. Le deseo lo mejor para usted, su gente y su país. Bendiciones”, publicó Bosé en sus perfiles oficiales.

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El cantante hizo especial énfasis en el trato recibido por el mandatario y su gabinete, así como en los cambios que percibió durante su visita al territorio salvadoreño.

De igual manera, el mandatario, que se ha situado en el centro de la discusión política regional por sus políticas de seguridad y renovación institucional, fue reconocido por Bosé como un referente de liderazgo y transformación.

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La visita del cantante español coincide con el auge del debate internacional sobre las políticas de seguridad implementadas por Bukele. (Cortesía: Miguel Bosé)
La visita del cantante español coincide con el auge del debate internacional sobre las políticas de seguridad implementadas por Bukele. (Cortesía: Miguel Bosé)

El gesto de gratitud del cantante, sumado a sus palabras sobre el “cambio” en el país, alimentó el debate sobre el alcance de las reformas impulsadas por el gobierno salvadoreño.

Miguel Bosé se presentó este jueves en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda ante sus seguidores salvadoreños. La velada se integró en la gira latinoamericana que marca el regreso del artista a los escenarios tras varios años de ausencia.

El cantante de 70 años interpretó una selección de sus éxitos más conocidos, entre ellos “Amante bandido”, “Morena mía”, “Nena” y “Olvídame tú”, entre otros, logrando una respuesta entusiasta del público.

La organización del concierto incluyó estrictos controles en los accesos y una producción ajustada a los estándares de espectáculos internacionales. Las localidades más demandadas agotaron entradas días antes del evento, lo que evidencia la expectativa generada por la visita del artista. El público acompañó cada canción, coreando los clásicos y aplaudiendo la presencia de Bosé en el escenario salvadoreño.

La frase de Miguel Bosé sobre el 'cambio impresionante' en El Salvador se vuelve viral en redes sociales y medios regionales. (Cortesía: Miguel Bosé)
La frase de Miguel Bosé sobre el 'cambio impresionante' en El Salvador se vuelve viral en redes sociales y medios regionales. (Cortesía: Miguel Bosé)

Miguel Bosé agradece el respaldo salvadoreño y continúa su gira

luego del espectáculo, el cantante agradeció al público salvadoreño el apoyo y la calidez recibidos. La gira “Importante Tour” continuará en otras ciudades latinoamericanas, consolidando la presencia de Miguel Bosé en la escena musical regional.

El paso por El Salvador se ha convertido en uno de los episodios más destacados de la gira, tanto por la respuesta del público como por el encuentro con el presidente Bukele.

El concierto dejó imágenes de un recinto lleno y una comunidad de seguidores que celebró tanto la visita del cantante como el reconocimiento explícito a la gestión del mandatario local.

El concierto de Miguel Bosé en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda agotó localidades y recibió una respuesta entusiasta del público salvadoreño. (Cortesía: Miguel Bosé)

Luego de la velada, Bosé compartió un video en sus redes sociales donde se observa al público salvadoreño coreando sus canciones. En el mensaje que acompañó la publicación, el cantante expresó: “¡Qué forma tan generosa de cantar, El Salvador! Gracias por recibirnos de esta manera. ¡Seguimos!”.

La agenda del artista a lo largo de Latinoamérica contiene otras presentaciones en Guatemala y México.

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