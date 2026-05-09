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La especial presencia de Marcelo Gallardo en el partido entre Banfield y San Martín de Tucumán por la Copa Argentina

El Muñeco asistió al estadio Padre Martearena de Salta para observar el cruce válido por los 16avos de final

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El Muñeco siguió de cerca la actuación de su hijo Nahuel en el Santo

Marcelo Gallardo es una de las presencias destacadas en el estadio Padre Martearena de Salta para mirar el partido entre Banfield y San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. El ex entrenador de River Plate todavía no volvió al ruedo y aprovecha su tiempo libre para seguir de cerca la actuación de su hijo Nahuel.

El Muñeco fue enfocado por la transmisión oficial a los 11 minutos desde uno de los sectores del recinto norteño. Lució una vestimenta discreta y tenía una gorra para intentar pasar desapercibido, pero su figura se llevó todos los flashes en un primer tiempo con pocas llegadas a las áreas.

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En el campo de juego, Nahuel Gallardo, el mayor de sus cuatro hijos, es titular en el Santo tucumano, donde llegó este año después de una temporada en el fútbol ecuatoriano con la camiseta de Delfín. El jugador disputa su segundo partido con San Martín, luego de haber tenido minutos en los 32avos frente a Estudiantes de Río Cuarto. Fue suplente en cinco duelos de la Primera B Nacional, donde su equipo ocupa la cuarta ubicación de la Zona B, en puestos de Reducido para luchar por el segundo ascenso a Primera División.

El lateral izquierdo surgido de River Plate vive horas especiales porque este sábado cumplirá 28 años, y lo celebrará con la compañía de su padre, quien todavía sigue sin trabajo después de su segunda etapa en el Millonario.

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Una de las primeras reapariciones de Marcelo Gallardo después de dejar su cargo en la Banda sucedió el 11 de abril con su presencia en el estadio de la Real Sociedad para observar el vibrante empate 3-3 del anfitrión contra Deportivo Alavés por la Liga de España bajo la compañía del representante Hernán Berman.

*Las imágenes de Gallardo en Anoeta

Días atrás a esa fecha, se lo fotografió durante un partido de su hijo menor, Benjamín, y visitó un restaurante ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde accedió a posar con los empleados del establecimiento gastronómico. La imagen fue posteada en redes sociales y estuvo acompañada del siguiente mensaje: “Un placer recibir a un gran referente de nuestro fútbol. Gracias, Marcelo Gallardo, por elegir nuestra casa para disfrutar de un buen momento. Hasta la próxima”.

Según pudo saber Infobae, su visita a San Sebastián, en España, no correspondió a ningún motivo profesional ni a gestiones con clubes europeos. “Fue a ver fútbol, nada en especial”, aseguraron desde su entorno. Remarcaron que el DT se tomará un periodo de descanso y reflexión antes de comunicar su próximo paso.

A pesar de esto, Gallardo ha estado en la órbita de varios clubes. Apareció en la lista de candidatos para reemplazar a Hernán Crespo en San Pablo, sonó en el Vasco da Gama y lo apuntaron como posible sucesor de Tite en Cruzeiro.

Además, según la prensa de Estados Unidos y España, su apellido figura entre las alternativas para suceder a Javier Mascherano en la dirección técnica del Inter Miami de Lionel Messi en los Estados Unidos. Xavi Hernández, Crespo, Martín Palermo y Matías Almeyda son las otras posibilidades.

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