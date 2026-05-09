Un ciudadano mexicano es detenido en Panamá por solicitud de extradición de Estados Unidos

La Policía Nacional de Panamá arrestó en el Aeropuerto de Tocumen a un ciudadano mexicano buscado por abuso sexual infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ciudadano de nacionalidad mexicana, buscado por las autoridades de Estados Unidos por abuso sexual infantil, fue arrestado en Panamá cuando intentaba utilizar el Aeropuerto Internacional de Tocumen como punto de escala para escapar, según informó EFE. El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía Nacional de Panamá y personal de Migración, quienes actuaron tras la activación de alertas internacionales de la Interpol.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, el sospechoso viajaba en tránsito desde Medellín con destino a México cuando fue interceptado por las autoridades panameñas. El hombre, cuya identidad no fue revelada, quedó bajo custodia de los organismos correspondientes a la espera de la solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos, a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales.

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El Servicio Nacional de Migración confirmó que el extranjero tenía vigente una orden de arresto emitida por autoridades estadounidenses, vinculada a presuntos delitos relacionados con crueldad y abuso contra menor de edad. Según detalló EFE, el procedimiento se realizó en el principal aeropuerto panameño, considerado un importante centro de conexiones para la región.

El sospechoso, requerido por Estados Unidos por presunta crueldad y abuso contra un menor, fue interceptado en un vuelo de tránsito desde Medellín a México. (Foto de cortesía)

“La persona requerida por las autoridades de Estados Unidos fue detenida cuando transitaba por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras la activación de alertas internacionales”, señaló la Policía Nacional en su comunicado recogido por EFE. Las autoridades panameñas pusieron al detenido a disposición de los organismos judiciales competentes para el inicio del proceso de extradición, conforme los protocolos internacionales.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre el avance del proceso judicial, mientras las autoridades de Panamá y Estados Unidos mantienen la coordinación para la resolución del caso.

Otros casos de detención

Las autoridades de Panamá realizaron varias detenciones de alto perfil por solicitudes de extradición de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante abril y mayo de 2026. Los arrestos incluyeron a ciudadanos de Cuba, Irán, Honduras y México, quienes estaban vinculados a delitos como narcotráfico, lavado de dinero, abuso sexual y terrorismo.

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La Policía Nacional de Panamá y la Interpol reforzaron los controles migratorios en la principal terminal aérea del país. En abril, un ciudadano cubano fue capturado en la Terminal 2 tras llegar de Surinam y mientras intentaba viajar a México. El individuo era requerido por las autoridades estadounidenses por delitos graves. El mismo mes, la policía detuvo a un ciudadano iraní acusado de fraude y lavado de dinero, también buscado por la justicia de Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá confirmó una orden de arresto vigente emitida por autoridades estadounidenses contra el detenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los detenidos figura un ciudadano hondureño vinculado a una red internacional de cocaína y un mexicano en tránsito requerido por abuso sexual. Un portavoz de la Policía Nacional confirmó a Reuters: “Las operaciones en Tocumen permiten la captura de sujetos de interés internacional en tránsito o intento de ingreso a Panamá”.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen se consolida como un punto clave para la cooperación judicial entre Panamá y Estados Unidos. Más de una decena de personas han sido capturadas en 2026 por pedidos de extradición internacional.