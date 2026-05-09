Salud

Los alimentos de origen vegetal pueden ayudar a reducir el riesgo de hipertensión

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VIERNES, 8 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Alimentos cotidianos como alubias, lentejas y tofu pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar hipertensión.

En un nuevo estudio -- publicado el 7 de mayo en BMJ Nutrition, Prevention & Health -- las personas con mayor consumo de legumbres tenían un 16% menos de probabilidades de desarrollar hipertensión, mientras que un mayor consumo de soja se asoció a un 19% menos de riesgo.

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Los hallazgos provienen de un análisis de 12 estudios observacionales que involucraron a cientos de miles de adultos en EE. UU., Asia y Europa.

"El consumo actual de legumbres en Europa y el Reino Unido sigue por debajo de las recomendaciones dietéticas, con una ingesta media de solo 8 a 15 g/día, muy por debajo de las recomendaciones de 65 a 100 g/día recomendadas para la salud cardiovascular general", señala el estudio.

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La mayor reducción del riesgo de hipertensión se asoció a poco menos de una taza (170 gramos) de legumbres al día, incluyendo guisantes, lentejas, garbanzos y alubias. El mayor beneficio de la soja se observó en una ración de 2 a 3 onzas (60 a 80 gramos) de alimentos como tofu, edamame, leche de soja o miso.

Los investigadores afirman que los nutrientes de estos alimentos, como el potasio, el magnesio y la fibra, podrían explicar la relación.

"Esta investigación refuerza la base de evidencia sobre los beneficios cardioprotectores de las dietas de origen vegetal", dijo Sumantra Ray, científico jefe y director ejecutivo del Instituto Global de Alimentación, Nutrición y Salud de NNEdPro, copropietario de BMJ Nutrition Prevention & Health. "Los autores han reforzado significativamente el argumento de utilizar legumbres y soja como estrategias dietéticas principales para mitigar la carga global de la hipertensión."

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la dieta y la presión arterial.

FUENTE: HealthDay TV, 8 de mayo de 2026

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