-Hay un problema ahí en donde entra el sistema de salud y entramos nosotros como ciudadanos. Estamos haciendo un estudio, todavía muy preliminar, en el que evaluamos cuanto ha sido el impacto del COVID en lo que son los procesos de demanda de la población. Estamos tomando áreas donde no tuvieron circulación viral, áreas donde sí la tuvieron y esto ha sido controlado y lugares donde todavía hay transmisión. En resumen, todo lo que es el sistema regular de atención se ha disminuido, no porque no estén abiertas muchas de las instituciones sino porque las personas tienen miedo de concurrir a los hospitales, clínicas , etc. Esto está asociado a que ha habido algunas instituciones de salud o algunos equipos de salud que se han infectado y tal vez la comunicación del sistema de salud no ha sido lo más adecuada para darle garantía a la gente de que puede concurrir al sistema de salud. El control de niños sanos se ha visto afectado, control de embarazadas se ha visto afectado, el grupo de cardiología está informando que no están concurriendo sus pacientes a hacer la secuencia de su seguimiento. Esto tiene que ser mejorado, porque sino en última instancia, el remedio de la prevención del coronavirus va a ser peor que la enfermedad de los procesos que de alguna manera se puedan ir desarrollando. Aquí tenemos que luchar contra el miedo de la gente respecto a que no tienen la confianza suficiente para concurrir al sistema de salud porque a su vez les estamos dando el mensaje de que se queden quietos y no se movilicen.