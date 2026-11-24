El peronismo empieza a transitar una etapa clave porque debe resolver cómo va a seleccionar sus candidatos si las PASO se suspenden

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En las entrañas del peronismo ya todos dan por descontado que el Gobierno logrará su cometido de suspender las PASO. Entonces, empieza a emerger, cada día con más fuerza, la necesidad de discutir de qué forma se van a ordenar para lograr llegar a la elección del año que viene con un candidato. Ese será el tema central de la tercera cumbre justicialista, que apuestan a realizar antes de que culmine el año.

Son cada vez más los dirigentes que coinciden en que la fuerza política debe legitimar a su próximo candidato a través de los votos y que el consenso para lograr un candidato único debe ser la última opción a tener en cuenta. Incluso, advierten que, al día de hoy, esa negociación sería inviable tal cual están los vínculos políticos de los principales nombres propios de la coalición.

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La identificación de Sergio Massa como potencial candidato a presidente, que se dio luego del encuentro de la semana pasada en San Fernando, sumado a la permanencia de Axel Kicillof como la figura con más tiempo en cartel preanunciando su llegada a la candidatura presidencial, construyó en el peronismo la idea de que para definir el camino a seguir, solo sirven los votos. Porque nadie se bajará de esa negociación por tener vocación de ceder y ese escenario puede terminar con una fractura expuesta.

El encuentro en San Fernando marcó un quiebre en la dinámica de convivencia del peronismo. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires

En el conglomerado de dirigentes que se unificaron en San Fernando, hay varios que repiten un mismo mensaje: “Sergio no quiere ser candidato a gobernador. Va por la presidencial, y si tiene que enfrentarse a Axel, está dispuesto a hacerlo”. Esa mirada se repite en distintos actores. La gran mayoría de ellos se han reunido con el líder del Frente Renovador en el último tiempo.

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Del lado de Kicillof no ha cambiado nada. Se autoperciben como iniciadores del proyecto anti Milei y trabajan, con vocación y decisión, en sostener el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como base política. “Que cada sector ponga el candidato que quiera y discutimos modelos. Es positivo que haya otro sector que salga a pelearse con Milei, porque sino somos nosotros los que estamos en la trinchera”, le aseguró a Infobae un funcionario kicillofista de primera línea.

En la carrera aparecen también Sergio Uñac y Gerardo Zamora. El sanjuanino ha sido muy claro sobre su cometido. Quiere ser candidato a presidente. Tal como adelantó este medio, en diciembre hará un balance sobre dónde está parado en término de mediciones y esperará a la elección en San Juan para saber si un eventual triunfo del peronismo le permite tener la espalda necesaria para darle otro vuelo a su candidatura.

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Sergio Uñac se sumó un encuentro en Chaco y volvió a asegurar que la solución para la Argentina "viene del interior"

El santiagueña repite hasta el cansancio que él no está pensando en una candidatura en este momento. Quienes han estado con él en los últimos meses consideran lo contrario. Lo ven con intenciones de jugar el año que viene, pero creen que no asoma la cabeza porque falta demasiado tiempo para las elecciones. “Gerardo tiene muy en claro que es demasiado largo y desgastante el camino como para salir a posicionarse ahora”, aseguró un dirigente del peronismo del interior a este medio.

La figura de Zamora tiene banca entre los históricos de la CGT que, con absoluto pragmatismo, se manejan en comunidad con otros sectores internos de la central obrera y ponen un huevo en cada canasta. Algunos están más cerca de Massa y otros de Kicillof. Todos ya hablaron con Uñac y Zamora. El sindicalismo quiere ser parte de la próxima cumbre peronista y creen que ese cometido se logrará.

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“Hoy el candidato del peronismo lo elige el Poder Judicial. Si Cristina estuviera en libertad, no hay quien le gane”, dijo Máximo Kirchner algunas horas atrás. El kirchnerismo apoya los movimientos de Massa, pero deja en claro cual es el rol preponderante que aún tiene la ex presidenta. De esa forma, sostienen la influencia de palabra y el rol de líder dentro de la engorrosa negociación justicialista.

El santiagueño Gerardo Zamora tiene la banca de un sector de la CGT para ser candidato a presidente

En ese escenario diseminado y embarrado, el peronismo tiene como principal misión conservar la unidad. Porque aún peleados, enfrentados y enojados, todos tienen en claro que es determinante que se unifiquen las fuerzas detrás del candidato que quede en pie. La complejidad de esa articulación es muy alta.

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También tiene niveles altos de complicación la negociación para lograr determinar un sistema de elección de candidatos. Por eso la gran tarea del peronismo pasará, en los próximos días, por acordar, saltando las grietas internas, qué herramienta es la mejor para elegir al próximo candidato a presidente. Y para eso, inevitablemente, tendrá que lograr un consenso. La resolución a la que lleguen será una señal en sí misma porque dejará a la luz hasta dónde llega la capacidad de acordar del principal partido opositor.