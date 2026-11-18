La foto de unidad que muestra a varios sectores del peronismo: están representados Massa y Cristina Kirchner, pero no Kicillof

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Se cantó la marcha peronista dos veces, se entonó una canción contra Javier Milei y se pidió, a través de un diálogo con Juan Domingo Perón recreado por la Inteligencia Artificial, que se achiquen las divisiones, que se termine la interna. Se vivió un clima peronista de unidad, aunque no fue completa.

Se sintió que si hay unidad, de la forma que sea, el PJ puede volver a ser gobierno el año que viene. El problema central, a partir de ahora, será encontrar el mecanismo indicado para resolver las divisiones. Entre los principales dirigentes que estuvieron presentes se convencieron que el Gobierno ganó la batalla y tendrá el niñero para suspender las PASO.

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El encuentro peronista en San Fernando dejó una señal clara respecto al armazón político. Hubo una confluencia de sectores que mostraron que son cada vez más las partes del rompecabezas que se van uniendo para enfrentar las elecciones del año que viene. Una convergencia que le da volumen a una pata del peronismo, que se posiciona en la vereda opuesta a la que está Axel Kicillof. Todos bajo el mismo paraguas, pero divididos. Una porción que tiene el apoyo de Cristina Kirchner y Sergio Massa, que fue uno de los anfitriones de la noche. Otra parte que mantiene la centralidad del gobernador bonaerense.

Natalia de la Sota, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Mayra Mendoza, Guillermo Michel, Jorge Sola, Gerardo Zamora, Federico Achával, Miguel Pichetto, Andrés Rodríguez, Federico Otermin, Mariel Fernández, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey, Luciano Di Napoli, Christian Jerónimo. La lista de asistentes fue extensa y diversa. Los únicos dos sectores ausente son los que representan Kicillof y Juan Grabois.

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Al salir del acto, Massa fue contundente: “Todos estuvieron invitados”. En diálogo con C5N planteó también que la responsabilidad de la dirigencia “es más grande que la vanidad de cualquier dirigente“. El destinatario estaba claro.

Los dirigentes que estaban en las primeras filas

Hubo ex gobernadores como el tucumano Juan Manzur, la fueguina Rosana Bertone, el entrerriano Gustavo Bordet y el chubutense Mariano Arcioni. También se hicieron presentes senadores como el entrerriano Adrián Bal y el santafesino Marcelo Lewandowski. A esa lista se sumaron una extensa lista de diputados entre los que se destacan Caren Tepp, Diego Giuliano, Juan Pablo Luque y Pablo Yedlin. Hubo diversidad de sectores y de regiones, lo que le dio una identidad federal al encuentro.

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El primer orador de la noche fue el anfitrión, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, quien dejó un mensaje potente flotado en el teatro Otamendi, donde una parte importante del peronismo celebró el Día de la Militancia: “Para construir comunidad necesitamos acuerdos. Para ser mayoría necesitamos ceder. Ojalá tengamos la sabiduría para poder hacerlo”.

El segundo orador fue el humorista Emanuel Rodríguez, famoso en las redes sociales por su perfil de peronista militante. Fue una comunicación alternativa, distinta y atravesada por los tiempos modernos. Hizo un stand up con críticas a la gestión libertaria y una reivindicación muy marcada de las principales políticas del peronismo a lo largo de la historia. Hubo también un pedido concreto para que la dirigencia priorice la unidad del espacio político con el fin de terminar con la gestión de Javier Milei en las elecciones del año que viene.

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Sergio Massa (Fotos: RS Fotos)

“El Papa nos reunió a todos en Luján. Hizo el milagro. De alguna manera nos dijo ‘es por acá muchachos’. Es todos juntos. El Papa nos unió“, sostuvo ante la risa y los aplausos de los presentes. También, con un dejo de ironía, pero apuntando a la interna peronista, planteó: ”Hay que dejar de discutir quién tiene razón y hay que empezar a discutir cómo vamos a ganar el año que viene".

Los mensajes, todos con esa tónica y sagacidad, fueron festejados por un auditorio donde aparecieron dirigentes muy diversos que no son parte del núcleo duro de una agrupación, como Matías Lammens o Juan Cabandié. También estuvo en la platea Candelaria de la Sota, que está coqueteando con saltar al plano de la política, y su hermana Natalia, que trabaja en la construcción de un perfil nacional.

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El momento central de la noche fue la conversación que el humorista tuvo con la recreación del ex presidente Juan Domingo Perón. El texto de todo lo que expresó esa imagen fue escrito por Juan Manuel Olmos que, junto a Sergio Massa, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz fueron los principales impulsores del encuentro justicialista con identidad federal. El armado de la artística y la producción en el teatro estuvo a cargo de “Pepe” Albistur, siempre presente en los mítines importantes de ese sector del justicialismo

Natalia de la Sota

En esa conversación virtual de la boca de ex presidente salieron expresiones respecto a la necesidad de reconstruir la confianza, ordenar la fuerza política, volver a representar a los trabajadores y construir un acuerdo amplio. Ese es el mensaje que los dirigentes que armaron el acto quisieron transmitir. Unidas, orden y capacidad de reinventarse.

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“El peronismo es como Dios. Existe si creemos en él. Si el pueblo no cree en el peronismo, entonces el peronismo no existe”, fue una de las frases que retumbó con fuerza en el teatro. A la que se sumó otra muy vinculada a la realidad de la coalición después de haber pasado por el gobierno nacional: “¿Qué hicimos para que el pueblo esté enojado con nosotros? La autocrítica no debilita al movimiento. Lo que lo debilita es la soberbia de creer que uno nunca se equivoca".

“No hay que confundir la unidad con la uniformidad. No es fácil abrazar al que piensa diferente. Nos tiene que unir la bandera. Terminemos con las internas. Que sería mejor decirles externas, porque las ve todo el mundo desde afuera. Perdemos energía en eso. El que gana conduce y el que pierde acompaña. Y cuando digo acompaña, es acompaña”, fue otro mensaje con impacto directo en la vida actual del peronismo.

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Juan Manuel Olmos

Durante todo el tiempo sobrevoló la imagen de Axel Kicillof como destinatario de una serie de mensajes que tienen respaldo interno dentro del peronismo. La idea de que hay que dejar de lados las diferencias y las mezquindades para lograr un acuerdo amplio que le permita a la fuerza ser competitiva. “Reaccionen y dejen atrás las divisiones”, dijo Perón en esa recreación bien automatizada y enhebrada desde el discurso.

Entre los dirigentes hubo consenso de que el acto de este martes fortaleció el rol y la imagen de Massa, que fue uno de los principales centros de atención. Visibilizan en él la cara de un armado en el que se están uniendo las partes. Aunque el ex ministro no diga que es candidato a presidente, su nombre y apellido siempre están en la lista de jueza fe. Massa señala, en cambio, a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota como potenciales candidatos.

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Mayra Mendoza

El encuentro de esta noche en San Fernando generó rispideces dentro del peronismo. La ausencia de Kicillof repercutió en la política y en las redes sociales. Se ensayaron distintas explicaciones sobre la decisión de no invitarlo, pero el hecho político de su inasistencia pasó por encima de todas ellas. En el Teatro Otamendi quedó en claro que hay una construcción del peronismo que no lo incluye.

“A mí no me enoja cuando el MDF se junta en cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires y la diputada nacional que tiene representación en esta provincia no es invitada. Son cosas muy menores. Lo importante es que hay un peronismo que se está moviendo”, dijo esta mañana, en Radio con Vos, Victoria Tolosa Paz.

Miguel Ángel Pichetto

Juan Manuel Olmos planteó otro argumento en diálogo con el streaming de Infobae. “Los gobernadores tienen sus propios actos, sus propias actividades. No fue parte de la premisa hacer una cumbre de la unidad ni una cumbre donde hay que ponerse a fijar si está o no está Kicillof, si está o no está Máximo”. Esas expresiones intentaron bajar la tensión que se generó en las últimas horas por la decisión de los organizaciones del encuentro de no invitar al gobernador bonaerense.

Otra ausencia que generó suspicacias fue la del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En principio, el “Gitano” iba a ser de la partida, pero cuando vio cómo se conformó el acto, decidió no subirse al encuentro. “No quiere romper puentes ni contribuir a una fragmentación. El acto volvió a mostrar divisiones”, plantearon en su entorno.

Teresa García

Lo que quedó a la vista este martes es que en San Fernando confluyeron varios sectores que están alineados en términos de construcción política y que, desde hace tiempo, venían dando señales de acercamiento a través de mensajes en redes sociales, declaraciones, presencias y ausencias. Hoy también hubo algunos dirigentes que no tiene terminal y que, en esta etapa de reorganización, no quieren quedar lejos de ningún núcleo de poder.

La foto política fue potente. Y expone con claridad las afinidades políticas de distintos actores que conviven dentro del justicialismo. La mayoría de ellos con puentes tendidos con distintos actores pero, sobre todo, con Sergio Massa. En esa escena aparecen Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Juan Manuel Urtubey. Los tres más cercanos al líder del Frente Renovador que a Axel Kicillof.

Mariano Recalde

La comparación se presta porque en la jornada de hoy una hipótesis que flotó todo el tiempo fue la posible interna del peronismo, ya sea través de unas PASO o de una competencia partidaria. La noticia de que Mauricio Macri resolvió que su partido acompañe la suspensión de las elecciones primarias en el Congreso, desbloqueó un nivel más en la carrera del Gobierno por intentar correr del camino electoral esos comicios. Y, al mismo tiempo, le sembró mayor incertidumbre al peronismo sobre qué camino deberán afrontar para dirimir sus diferencias.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno

Sergio Massa fue el punto de encuentro de las distintas vertientes que estuvieron hoy en el acto. La Liga de Intendentes tiene una relación estrecha con él desde su fundación, el PJ Federal tuvo vasos comunicantes desde que surgió como una opción que acobije a los legisladores e intendentes del interior del país, y los representantes de la CGT tiene una buena relación con él, aunque, a diferencia de los presentes, son los que han estado en encuentros de diferentes sectores del peronismo.