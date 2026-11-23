El pleno de la Cámara alta durante su última sesión, realizada el jueves pasado (Prensa Senado)

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Desde mañana no sólo comenzará -por el feriado de hoy- la última semana de sesiones ordinarias, sino que además se activarán 72 horas frenéticas y de tensión, ya que la mayor parte de la agenda política se concentrará en el Congreso, con definiciones sobre el Presupuesto 2027 -Diputados- y la reforma política -Senado-, con ambas a continuarse en unas inevitables extraordinarias durante diciembre. En la Cámara alta, la suspensión de las PASO para el año próximo tendrá un cambio obligatorio en el recinto, mientras ya se desata una guerra por los votos indecisos y con bloques que dicen querer una cosa y, en la intimidad, desean otra.

Según confiaron desde diversos despachos a Infobae, una modificación a realizarse en el recinto, de cara al eventual encuentro del jueves 26, apunta al Capítulo V de la Ley 27.120, de Elección de Parlamentarios del Mercosur. El reemplazo del artículo 18 no representa problemas y establecería lo siguiente: “El Congreso de la Nación cubrirá las diecinueve (19) vacantes reservadas para los representantes de la ciudadanía argentina en el Parlamento del MERCOSUR. Las mismas serán cubiertas por 12 diputados nacionales y 7 senadores nacionales. La designación se hará de modo tal que queden los sectores políticos representados en la misma proporción que en sus respectivas Cámaras”.

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El inconveniente aparece en el artículo 18 bis de la propuesta del -esforzado- dictamen de mayoría, que impone que “los Poderes Legislativos Provinciales cubrirán las veinticuatro (24) vacantes reservadas para los representantes por distrito regional en el Parlamento del MERCOSUR con legisladores de su propio seno”. Desde algunas oficinas ya advirtieron que dichos representantes no podrían ser legisladores provinciales. Esto implica un asunto a resolver de acá a la sesión. “No creo que haya problemas, pero así no puede salir”, deslizaron a este medio desde el oficialismo.

En paralelo a ese sendero se halla el de los votos, el más importante. Con un despacho rubricado, la meta parece más cerca para una Casa Rosada que no puede relajarse. Del otro lado, una aparente oposición a la suspensión de las PASO ve, entre sus cuentas, que debe ir por las voluntades de, al menos, cinco legisladores: los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que siempre son motivo de sorpresas; los serpenteantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut -voltearon Ficha Limpia en el pasado tras decir, en “on”, que estaban a favor-; y la neuquina Julieta Corroza, que no se mueve sin antes consultar a su gobernador, Rolando Figueroa, quien tiene idas y vueltas con el mileísmo a la hora de ser aliado.

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La senadora Julieta Corroza -a la derecha, de chaqueta clara- es uno de los votos clave en la reforma política que trataría el Senado el jueves 26

Hasta antes del dictamen de mayoría, la cuenta más optimista -y generosa- no llegaba a 37 adhesiones -se aproximaba a 36-, las mínimas necesarias para este tipo de ley, que requiere mayoría absoluta. En sus renovadas sumas, La Libertad Avanza ahora desliza tener 38 y sueña con 40, para evitar problemas en una definición en particular del proyecto. El oficialismo quiere aglutinar a su bloque de 21; a la UCR, con 10 -dos o tres aún dudan y no está cerrado-; a los tres del PRO y a otro puñado de silvestres provinciales. La Casa Rosada quemará los teléfonos de mandatarios del peronismo disidente para hallar guiños que sellen el destino del texto.

Lo que queda claro hasta el momento es que los gobernadores sólo están preocupados por las elecciones locales y reclamaron injerencia menor, en cuanto a rivalidad, desde Balcarce 50. Es decir, postulantes mileístas poco competitivos. La prueba de fuego es Neuquén, en febrero. Por eso es trascendental la postura de Corroza y las posteriores decisiones sobre dicho distrito de parte de la administración central. Con el correr de los meses volverá a escanearse el escenario, la realidad económica y la revisión y trifulca de cómo se armarán las listas de diputados y senadores nacionales.

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Los aliados ya saben que sin eso y con un Milei reelecto, los llamados ya no serán más necesarios. Ahora, lo único que interesa es sostener los fierros en sus territorios. Esto también es mirado por el peronismo, massismo y cristinismo. Perjuran que harán lo posible para convencer a dialoguistas dubitativos de no ir por la suspensión de las PASO. Por eso fueron curiosas las señales que algunos de ellos dieron a colegas de otras fuerzas, en charlas informales, sobre una postura contraria a la que van a marcar en el recinto. Y pensar que, en mesas familiares y de amigos, se generan discusiones -a veces, sin retorno- para militar o no cambios electorales que, en el fondo, en la política no son tomados como un drama, sino como una oportunidad.