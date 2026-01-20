La agenda paralela de Quirno en Davos: se reunirá con el ministro de Economía de Israel tras la invitación al Board of Peace

El canciller Pablo Quirno

Mientras Javier Milei deberá cumplir una apretada agenda oficial en Davos, Suiza, en ocasión de la 56.ª edición del Foro Económico Mundial, el canciller Pablo Quirno mantendrá una serie de actividades en paralelo entre las que se destaca una reunión con el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, a menos de una semana de la invitación formal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de integrar el denominado Board of Peace, el organismo que tiene que como uno de los ejes centrales avanzar en un plan para solucionar la tensión en la Franja de Gaza.

La reunión será el próximo jueves, antes de regresar a la Argentina, y un día después del discurso del presidente argentino, y también el de Trump, el más esperado por los líderes del mundo, por la agenda de EEUU para Europa y la presión para anexar Groenlandia bajo los argumentos de la seguridad nacional, el operativo militar en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, la tensión en Irán, y la renovada guerra arancelaria.

Javier Milei y Donald Trump (Reuters)

El encuentro, en el cual se prevé que también participe el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se dará en un contexto especial. El pasado sábado, el propio Milei hizo pública la invitación de Trump para que la Argentina ingrese a la Junta por la Paz. “Es un honor”, aseguró el Jefe de Estado a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, y según consignó AFP, el gobierno de Israel cuestionó la composición del Comité director de Gaza, que depende de esa mencionada Junta internacional. “No fue coordinado con Israel y va en contra de su política”, afirmó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Tanto Israel como Estados Unidos son ejes centrales en la política exterior del gobierno libertario. Quirno y su par israelí, Gideon Sa’ar, tienen planificado un encuentro para el mes de febrero, en ocasión de la Conferencia de Seguridad que se realizará en Munich, Alemania. A su vez, el ministro de Netanyahu celebró la decisión de Argentina de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista.

“Este es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre”, destacó Sa’ar.

Ademas del encuentro con Barkat, Quirno tiene agendadas en Davos reuniones con la presidente del Comité Internacional de Cruz Roja, Mirjana Spoljaric; con el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, D. David Van Weel; con el ministro de Comercio de la República de Corea, Yeo Han-Koo; con la ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen; y con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, D. Radoslaw Sikorski.

A su vez, se prevé que el canciller argentino acompañe a Milei en su agenda oficial, que inicia este martes con un encuentro con el empresario británico Maurice Ostro. Para el miércoles, se espera un “breve saludo” del mandatario al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin; una participación en el panel “Country Strategy Dialogue on Argentina”, donde se expondrá sobre la situación y las oportunidades de inversión en el país ante actores internacionales, según Bloomberg. Milei también mantendrá un encuentro con CEO’s de Bancos Globales y, luego, será el turno para su intervención en el Foro Económico Mundial.

Milei y Trump podrían cruzarse este miércoles en Suiza, ya que ambos expondrán con tan solo una hora de diferencia, aunque no hay una reunión formal en agenda.

Antecedentes

Esta será la tercera participación de Milei en el Foro Económico. Durante su discurso, se prevé que ratifique su alineamiento con la administración de Trump y haga una defensa del capitalismo y del mundo occidental.

En 2025, el Jefe de Estado arremetió sin contemplaciones contra la “ideología woke” y cuestionó a foros internacionales (como el de Davos) y organizaciones que impulsan la agenda del progresismo global que -según su visión- han distorsionado los valores históricos de Occidente. De manera puntual, su crítica a la ideología de género le valió varios cuestionamientos.

“Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”, planteó en aquel momento Milei. Y amplió: “El wokismo es un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones cuyo propósito es penalizar el disenso, feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”.

Esta misma línea discursiva había planteado en 2024, a pocos días de asumir la presidencia, aunque un poco menos combativa. Toda su exposición apuntó a cuestionar el intervencionismo, la dependencia del Estado y todo tipo de ideas que apuntan a controlar los destinos de millones de seres humanos: “Buena parte de las ideas aceptadas en Occidente son variantes colectivistas, ya sea que se declamen comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo no hay diferencias sustantivas, todos sostienen que el Estado debe dirigir la vida de los individuos”, sostuvo.

Al finalizar su exposición, aseguró: “En argentina solemos decir que nuestro país siempre va a contramano del mundo. Hoy nosotros estamos volviendo a abrazar, luego de cien años de penumbras, el modelo de la libertad. Espero que esta vez, Argentina y el mundo recorramos juntos el camino de la prosperidad”.