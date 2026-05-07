Política

El Gobierno de Chubut acordó subas salariales y bonos con estatales: los detalles de las negociaciones de cada sector

Tras llegar a un acuerdo con los gremios de Salud, la policía y los trabajadores estatales, las autoridades mantienen abierto el diálogo con los docentes chubutenses. Se espera que este jueves brinden una respuesta

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Llaryora y Nacho Torres
El gobernador de Chubut, Nacho Torres

En medio de la etapa de paritarias, el Gobierno del Chubut avanzó en la negociación de acuerdos salariales con los distintos sectores de la administración pública provincial. Tras arribar a un acuerdo con los empleados estatales, la policía y el área de salud, aún quedan pendientes debatirse las condiciones laborales de los docentes.

En los últimos días, se alcanzaron entendimientos con los gremios Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) para los trabajadores comprendidos en la Ley I N° 74 del Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial.

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Según la información a la que tuvo acceso Infobae, se estableció una recomposición salarial del 6% que se verá reflejada en tres tramos, es decir, entre los meses de mayo, junio y julio. Además, se incluyó la adjudicación de un bono remunerativo de $100.000 y mejoras en distintos adicionales, ubicando la suba por encima de la inflación informada por el INDEC.

Por otro lado, el Gobierno provincial firmó un acuerdo con los gremios de Salud que contempló un incremento trimestral del 8% sobre el valor móvil del salario básico. Al igual que en el caso de los empleados estatales, la suba será distribuida entre mayo, junio y julio.

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Para los gremios de Salud, el incremento será del 8% trimestral
Para los gremios de Salud, el incremento será del 8% trimestral

En línea con esto, también se incluyeron nuevos compromisos vinculados al arancelamiento hospitalario, horas de guardia y la regularización del personal contratado. Según el Ejecutivo, este acuerdo buscará dar respuesta a las demandas del sector y mejorar las condiciones laborales.

En paralelo, se estableció una mejora salarial para el personal policial activo y retirado, mediante la incorporación progresiva al básico testigo del Código 1.124. También se abonará en tres tramos durante el trimestre. Así, esta medida pretende equiparar los haberes policiales y reconocer la labor realizada por el personal en servicio y retirado.

Durante la jornada de este miércoles, las autoridades se reunieron con los gremios docentes en el marco de la paritaria del sector, con el objetivo de alcanzar un entendimiento similar al logrado en otras áreas de la administración. Sin embargo, todavía no se habría arribado a un punto medio.

La última reunión fue celebrada en el SUM de Vialidad Provincial, en donde estuvieron presentes los ministros de Educación, José Luis Punta; de Gobierno, Victoriano Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y representantes de los gremios SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET.

Según la última propuesta del Gobierno, el aumento estaría cercano al 15% (Maxi Jonas)
Según la última propuesta del Gobierno, el aumento estaría cercano al 15% (Maxi Jonas)

Durante el encuentro, el Gobierno presentó una propuesta de actualización salarial remunerativa para el sector docente, vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. La oferta oficial toma como referencia el índice de marzo, liquidado en abril, al que se sumarían cuatro puntos porcentuales para mayo, uno adicional en junio y otro en julio, lo que representa una recomposición del 6% por encima de la inflación y un incremento total al básico cercano al 15%.

Además, se propuso una actualización cercana al 100% del adicional “Recursos Materiales”, lo que duplicaría el valor actual de este ítem. Según lo informado, este adicional quedaría atado al básico, por lo que se beneficiaría automáticamente de futuros incrementos salariales. Tras la finalización de la audiencia, los gremios asistentes acordaron elevar una respuesta a la propuesta este jueves.

A pesar de esto, desde el Gobierno chubutense sostuvieron que la continuidad del diálogo y la negociación se presenta como una prioridad para consolidar la política salarial del corriente año. No obstante, el proceso se ejecuta bajo principios de responsabilidad fiscal, previsibilidad y diálogo permanente con los representantes de los trabajadores.

De esta manera, el Ejecutivo provincial dejó en claro que otra de las metas claves a cumplir a lo largo del año estaría íntimamente relacionada con la garantización de la estabilidad de las cuentas públicas y poder ofrecer una respuesta a la demanda salarial de los diferentes sectores estatales.

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