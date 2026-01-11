Javier Milei mantiene un alto apoyo y sigue siendo el político con mejor imagen en el inicio de 2026, según una encuesta

Javier Milei continúa siendo el político con mejor imagen positiva en el país, según una encuesta

El presidente Javier Milei mantiene una imagen positiva robusta, consolidándose como la figura política más valorada de la Argentina en el inicio del 2026, según una encuesta nacional. Además, La Libertad Avanza continúa siendo el espacio con mayor intención de voto, superando al peronismo.

El estudio realizado por Opina Argentina abarcó a 3.590 habitantes de Argentina y reporta un margen de error de ±1,7 % con un nivel de confianza del 95 %. Según la publicación, revelaron que la popularidad presidencial se sostiene por tercer año consecutivo, en un escenario atravesado por opiniones divididas respecto al contexto social y político.

La encuesta indica que Milei cuenta con 48 % de imagen positiva (compuesta de votantes que expresan una opinión “muy positiva” o “algo positiva”), frente a un 51% de opiniones negativas o muy negativas. Analizando el respaldo etario, su aprobación es mayor entre los jóvenes de 16 a 29 años con el 54 % de respaldo, mientras que en el resto de las categorías este porcentaje cae apenas diez puntos para las personas de 30 a 49 y 50 años o más.

Detrás de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se posiciona como el segundo integrante del gobierno mejor valorado. En el espectro opositor, Axel Kicillof encabeza las preferencias dentro de su espacio, erigiéndose como el dirigente opositor con mayor aprobación con el 42% y una opinión negativa del 57%.

Cristina Kirchner aparece con una imagen positiva de apenas el 38%, mientras que la negativa llega al 61%. A continuación está Sergio Massa con el 34% de valoración, mientras que en último lugar está la vicepresidenta Victoria Villarruel con 33%.

Por otra parte, el relevamiento profundiza además en las percepciones sobre la situación social del país. Si bien predomina una visión negativa, con el 48 % de los encuestados que considera que la situación está peor que hace un año, hay un 42% que la evalúa como mejor. En ese sentido, también afecta de manera desigual según el género: el 52 % de las mujeres ve un empeoramiento, porcentaje que desciende al 47 % entre los hombres.

A pesar de este pesimismo sobre el contexto nacional, la base electoral oficialista se mantiene cohesionada. “Continúa siendo principalmente constituida por hombres (el 45 % apoya al gobierno de Milei), jóvenes (46 %) y clase media (50 %)”, precisa el documento que aclaró que estos suelen ser los que coinciden en que la situación del país mejoró.

Paralelamente, un 17 % de la población se identifica como “Ni-Ni”, es decir, no se reconoce ni como oficialista ni como opositora. Este sector, históricamente decisivo en procesos electorales, no representa necesariamente un voto volátil: del 17 % que es indiferente respecto al gobierno, un 46 % aprueba la figura de Milei y un 82 % desaprueba a Cristina Kirchner.

El respaldo explícito al oficialismo presenta marcadas diferencias regionales. El mayor apoyo al gobierno se registra en el interior de la Provincia de Buenos Aires (51 %), mientras que la oposición crece en la Patagonia (48 %).

A su vez, en términos de intención de voto, La Libertad Avanza, sostiene una ventaja clara frente al peronismo: el 44 % elegiría la lista oficialista si las elecciones fueran mañana, seguido por el peronismo, representado por figuras como Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, que alcanza un 35 %. Otros espacios, como Provincias Unidas de Pullaro y Schiaretti, obtienen un 4 %.

Con el inicio del nuevo año, el Gobierno ya trabaja en el nuevo llamado a sesiones extraordinarias para aprobar el proyecto de reforma laboral que ya fue enviado a la Cámara de Senadores. El próximo viernes 16 de enero habrá un encuentro de la mesa política del Poder Ejecutivo que intentará sintetizar las posturas que convergen en las filas libertarias para ordenar las negociaciones.