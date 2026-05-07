Economía

Volvió con fuerza el apetito por activos argentinos tras la mejora de la calificación de la deuda

El índice Merval medido en dólares quedó otra vez cerca de los 2.000, un nivel que no toca hace varios meses. La ciudad de Buenos Aires aprovechó para conseguir la menor tasa de su historia en una emisión internacional

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La mejora crediticia de la Argentina derivó en un fuerte suba de acciones y bonos locales. REUTERS/Matias Baglietto/
La mejora crediticia de la Argentina derivó en un fuerte suba de acciones y bonos locales. REUTERS/Matias Baglietto/

Por primera vez en muchos meses, los activos argentinos vivieron una jornada de euforia en los mercados. Las acciones tuvieron saltos incluso superiores al 10% en dólares, los bonos se recuperaron con fuerza y el riesgo país cayó más de 5 por ciento. Casi de un día para el otro, el indicador elaborado por JP Morgan quedó otra vez cerca de perforar los 500 puntos básicos.

Pero el apetito no se agotó allí. La ciudad de Buenos Aires dio la nota al colocar USD 500 millones de una nueva serie de su bono Tango en el exterior a una tasa de 7,37% anual, la más baja de su historia.

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La emisión a diez años tuvo una demanda superior a los USD 3.000 millones, reflejando el gran interés de inversores internacionales y locales por posicionarse en un bono que todavía tiene un rendimiento muy atractivo para una cartera conservadora. El bono corre con una gran ventaja: la Ciudad nunca defaulteó, ni siquiera en 2002, lo que aumenta el atractivo para el mercado. La diferencia con los bonos soberanos es significativa, ya que estos todavía rinden arriba del 10% en dólares para el mismo plazo.

Hubo al menos dos factores que confluyeron para que acciones y bonos argentinos tuvieron su “día perfecto”. El motivo más claro fue la decisión de la calificadora Fitch de subirle la nota a la Argentina, desde CCC+ a B-, quedando así en el mismo nivel que Ecuador. Aunque todavía se trata de una calificación baja, el salto resulta significativo y coloca a la Argentina en el pelotón de países fronterizos, acercándose lentamente a los emergentes.

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Esta mejora de la nota impactó inmediatamente en los bonos que tuvieron subas por encima del 1,5 por ciento. Como consecuencia el riesgo país disminuyó más de 7% para finalizar en 514 puntos básicos. Aunque esta disminución no significa que Argentina automáticamente vuelva a los mercados, sí abre las puertas para que otros emisores (empresas, bancos y provincias) se puedan financiar en el exterior a tasas más bajas como consiguió ayer la ciudad de Buenos Aires.

Con la suba de los bonos también los bancos tuvieron un gran rebote, luego de varias semanas que estuvieron de capa caída. El más beneficiado fue el Macro, cuyo ADR en Nueva York subió 10,5%, Supervielle recuperó más de 7% mientras que Galicia otro 6,7 por ciento. Aún después de estas mejoras, las cotizaciones siguen 20% abajo en lo que va del año.

Con la suba de ayer, el índice S&P Merval ya está nuevamente en la zona equivalente a los 1.950 dólares. En el mejor momento de 2024 llegó a los USD 2.400, que sigue luciendo como un techo difícil todavía de alcanzar.

Pero a la mejora de la nota se le sumó una jornada de fuertes subas también en Wall Street, especialmente impulsada por las acciones tecnológicas y algunas subas puntuales por buenos balances como el caso de Disney. El mercado abrió con un importante impulso alcista ante noticias que daban cuenta de un acercamiento entre Estados Unidos e Irán para sellar el fin de la guerra.

Ahora es probable que para que el riesgo país tenga una baja adicional y perfore los 500 puntos, junto a nuevas subas de las acciones, sea necesario contar con noticias económicas favorables. La baja de la inflación de abril ayudará para que empiece a cambiar el clima, junto con datos económicos que empiezan a mostrar una tenue mejora.

Al mismo tiempo, en su mejora de la calificación la agencia Fitch calculó que las reservas brutas treparán por encima de los USD 52.000 millones para fin de año, una proyección bien optimista respecto al funcionamiento del mercado cambiario. Si se da ese escenario, claramente implicará una mejora adicional en la credibilidad de los inversores y eso le daría otro empujón a los activos financieros.

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