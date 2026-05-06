Política

Video: cómo fue la remodelación en la casa del country de Manuel Adorni

Las imágenes exhiben los avances y modificaciones en la vivienda del jefe de Gabinete. El primer presupuesto para la obra era de 94 mil dólares, pero se agregaron otros trabajos y la obra terminó siendo más costosa

Guardar
En las imágenes se observa la piscina vacía con escombros y elementos de construcción, áreas interiores con cables y materiales, y un espacio exterior con estructuras y tierra (Video TN)

Un nuevo video sobre las refacciones que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo en su casa del Country Indio Cuá comenzó a circular en las últimas horas. Las imágenes se difundieron luego de que el contratista, Matías Tabar, declarara al respecto en los tribunales federales de Comodoro Py y le solicitaran una pericia de su teléfono para obtener una copia de la conversación que mantuvo con el funcionario.

En las imágenes difundidas por TN —y extraídas de la página web del contratista—, se observa la pileta en plena etapa de construcción, situada en la zona posterior de la vivienda, con materiales de obra distribuidos sobre el césped. También se aprecia el contrafrente de la casa, una estructura de dos plantas con aberturas negras y un alero aún sin finalizar. En el interior, se distinguen al menos dos ambientes, una escalera que conecta con la planta alta y una cocina de diseño integrado al espacio principal.

PUBLICIDAD

Gastos y refacciones casa Manuel Adorni country Indio Cuá
Los gastos que aumentaron el presupuesto de 94 mil a 245 mil dólares

Tabar se presentó el lunes al mediodía en la Justicia con documentación de relevancia sobre este punto de la investigación que se lleva a cabo por presunto enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Gabinete. Según su declaración, el primer presupuesto para remodelar la vivienda era de 94 mil dólares, aunque el monto final declarado superó los 245 mil dólares, abonados en partes entre 2022 y 2024.

“Las tareas incluyeron la ampliación de ambientes, cambio de aberturas, mejoras en los sistemas de climatización y terminaciones de alta gama, todo a requerimiento del propietario”, sostuvo Tabar. “Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, expresó ante Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo

PUBLICIDAD

El socio del grupo Alta Arquitectura entregó ese cálculo inicial en octubre de 2022, contemplando una obra integral, aunque sin todos los adicionales que finalmente se sumaron durante el proceso. Poco después, el presupuesto fue ajustado y aumentó a 120 mil dólares. La documentación aportada abarca el periodo que va de fines de 2022 a junio de 2024. Los pagos efecuados por Adorni fueron de 30.000 dólares en abril; en mayo, 100.000 dólares; en junio, 30.000 dólares; y en julio, 50.000 dólares, quedando pendiente un saldo que luego se regularizó.

Barrio Indio Cuá
La casa refaccionada está ubicada en el Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz

“El último pago se realizó en junio de 2024, completando el total convenido”, consta en la declaración testimonial. La Justicia continúa analizando si los fondos utilizados provienen de ingresos declarados y si se cumplió con la normativa vigente para este tipo de operaciones.

Los detalles de la pileta

Uno de los pedidos más llamativos fue el de la piscina, que incorporó una cascada en uno de los costados como parte de las reformas. Por este trabajo específico, el funcionario abonó 3.500 dólares.

El registro fílmico que salió a la luz previo al de las últimas horas mostró el diseño de la cascada instalada. Tabar añadió que también se modificó la profundidad de la pileta y se sustituyó el revestimiento original por piedra en el interior y mármol travertino en el exterior.

La cascada en la piscina de la casa de Manuel Adorni
La pileta cuenta con una cascada

Entre los trabajos acordados, la empresa realizó la renovación de la entrada y la pérgola, la construcción o reforma de la galería, tareas de pintura en interiores, reparación de muros, cambio de pisos por porcelanato, reemplazo del revestimiento exterior, colocación de puertas nuevas, mejoras en la escalera, remodelación completa de la parrilla y la pileta, instalación de un jacuzzi y ajustes en el sistema de iluminación.

Tabar entregó fotografías, videos, renders, presupuestos, remitos, comprobantes de compra, póliza de seguro y carpetas digitales para cada etapa de la obra. El registro de la carpintería arrojó cinco encargos sucesivos: 8.000 dólares el 14 de diciembre, 6.400 dólares el 20 de diciembre, 19.000 dólares el 3 de abril, 7.500 dólares el 26 de junio y 3.300 dólares el 1 de julio.

Temas Relacionados

Enriquecimiento IlícitoManuel AdorniIndio CuáMatías Tabar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno designó a tres nuevos funcionarios en los ministerios de Capital Humano, Economía y Seguridad Nacional

Los nombramientos se oficiliazaron esta madrugada tras la publicación de una serie de decretos en el Boletín Oficial

El Gobierno designó a tres nuevos funcionarios en los ministerios de Capital Humano, Economía y Seguridad Nacional

Detrás del ruido de las internas, el PJ empieza a encontrar puntos de acuerdo para el armado de una alianza

Representantes de distintos sectores del peronismo exponen coincidencias sobre el plan económico que deben llevar adelante y la articulación política que tienen que planificar

Detrás del ruido de las internas, el PJ empieza a encontrar puntos de acuerdo para el armado de una alianza

Sin los votos asegurados, el oficialismo y los dialoguistas buscan destrabar la agenda de leyes en el Senado

Habrá una reunión esta tarde para acercarse o cerrar un entendimiento sobre propiedad privada. También se analizará el estado de los proyectos de la Casa Rosada de reforma electoral -dinamitar las PASO, lejos-, salud mental -se habla de 60 expositores- y discapacidad, que ni aparece en el radar

Sin los votos asegurados, el oficialismo y los dialoguistas buscan destrabar la agenda de leyes en el Senado

El Congreso intensifica el seguimiento judicial sobre Adorni y crece la idea de una interpelación

Las recientes revelaciones sobre el patrimonio del funcionario impulsan conversaciones entre representantes de diversos partidos, que evalúan emplazamientos cruzados e incluso una moción de censura

El Congreso intensifica el seguimiento judicial sobre Adorni y crece la idea de una interpelación

Milei insiste con blindar a Adorni y lo dejó a cargo de la gestión, pero crece el malestar en el Gabinete

Tras la marcada distancia con Villarruel, el Presidente delegó la actividad diaria en el jefe de Gabinete, que permanece en el centro de la escena por los movimientos en la causa que lo investiga. La supervisión de Karina Milei y su agenda en el interior

Milei insiste con blindar a Adorni y lo dejó a cargo de la gestión, pero crece el malestar en el Gabinete

DEPORTES

De spas de lujo en Portugal a mansiones en Londres: así viven los pilotos más famosos de la Fórmula 1

De spas de lujo en Portugal a mansiones en Londres: así viven los pilotos más famosos de la Fórmula 1

11 historias que definen a Carlos Griguol, el técnico que fue docente: del jeep que duró una semana a la práctica con las cabras

Maradona como santo urbano: la historia de los murales de un argentino en Nápoles y la devoción global por el 10

Cómo quedó Boca Juniors en el Grupo D tras la derrota en Ecuador y qué necesita para clasificar a los octavos de la Libertadores

“No sé quién es”: el ácido cruce de Leandro Paredes con el banco de Barcelona de Ecuador en la derrota de Boca

TELESHOW

Carmen Barbieri en “Lo de Pampita”: “Interrumpí un embarazo porque podía morir”

Carmen Barbieri en “Lo de Pampita”: “Interrumpí un embarazo porque podía morir”

Gimena Accardi contó la dura decisión que tomó tras su separación de Nico Vázquez: “Conozco mis límites y lo que me duele”

El desgarrador llanto de Manuel en Gran Hermano al conocer la muerte de su perra, Ámbar: “Te voy a extrañar toda la vida”

Mauro Icardi, en medio de su guerra con Wanda Nara, vendió la “Casa de los Sueños”

Sofía Martínez habló sobre los rumores de romance con un famoso cantante: “Conociendo y saliendo para conocer”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel atacó varios edificios utilizados por el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

El Ejército de Israel atacó varios edificios utilizados por el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

La hora de verdad para la defensa de la democracia en América Latina es ahora: ¿estará la región a la altura?

El autor del tiroteo en Bondi Beach enfrentará 19 cargos adicionales, incluidos asesinato y resistencia a la autoridad

Magistrados de Bolivia pidieron a Rodrigo Paz más medidas de protección tras el asesinato de un juez

Ecuador recibió tres lanchas guardacostas de EEUU para reforzar sus capacidades operativas contra el narcotráfico en la región