Video: cómo fue la remodelación en la casa del country de Manuel Adorni

En las imágenes se observa la piscina vacía con escombros y elementos de construcción, áreas interiores con cables y materiales, y un espacio exterior con estructuras y tierra (Video TN)

Un nuevo video sobre las refacciones que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo en su casa del Country Indio Cuá comenzó a circular en las últimas horas. Las imágenes se difundieron luego de que el contratista, Matías Tabar, declarara al respecto en los tribunales federales de Comodoro Py y le solicitaran una pericia de su teléfono para obtener una copia de la conversación que mantuvo con el funcionario.

En las imágenes difundidas por TN —y extraídas de la página web del contratista—, se observa la pileta en plena etapa de construcción, situada en la zona posterior de la vivienda, con materiales de obra distribuidos sobre el césped. También se aprecia el contrafrente de la casa, una estructura de dos plantas con aberturas negras y un alero aún sin finalizar. En el interior, se distinguen al menos dos ambientes, una escalera que conecta con la planta alta y una cocina de diseño integrado al espacio principal.

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Los gastos que aumentaron el presupuesto de 94 mil a 245 mil dólares

Tabar se presentó el lunes al mediodía en la Justicia con documentación de relevancia sobre este punto de la investigación que se lleva a cabo por presunto enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Gabinete. Según su declaración, el primer presupuesto para remodelar la vivienda era de 94 mil dólares, aunque el monto final declarado superó los 245 mil dólares, abonados en partes entre 2022 y 2024.

“Las tareas incluyeron la ampliación de ambientes, cambio de aberturas, mejoras en los sistemas de climatización y terminaciones de alta gama, todo a requerimiento del propietario”, sostuvo Tabar. “Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, expresó ante Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo

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El socio del grupo Alta Arquitectura entregó ese cálculo inicial en octubre de 2022, contemplando una obra integral, aunque sin todos los adicionales que finalmente se sumaron durante el proceso. Poco después, el presupuesto fue ajustado y aumentó a 120 mil dólares. La documentación aportada abarca el periodo que va de fines de 2022 a junio de 2024. Los pagos efecuados por Adorni fueron de 30.000 dólares en abril; en mayo, 100.000 dólares; en junio, 30.000 dólares; y en julio, 50.000 dólares, quedando pendiente un saldo que luego se regularizó.

La casa refaccionada está ubicada en el Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz

“El último pago se realizó en junio de 2024, completando el total convenido”, consta en la declaración testimonial. La Justicia continúa analizando si los fondos utilizados provienen de ingresos declarados y si se cumplió con la normativa vigente para este tipo de operaciones.

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Los detalles de la pileta

Uno de los pedidos más llamativos fue el de la piscina, que incorporó una cascada en uno de los costados como parte de las reformas. Por este trabajo específico, el funcionario abonó 3.500 dólares.

El registro fílmico que salió a la luz previo al de las últimas horas mostró el diseño de la cascada instalada. Tabar añadió que también se modificó la profundidad de la pileta y se sustituyó el revestimiento original por piedra en el interior y mármol travertino en el exterior.

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La pileta cuenta con una cascada

Entre los trabajos acordados, la empresa realizó la renovación de la entrada y la pérgola, la construcción o reforma de la galería, tareas de pintura en interiores, reparación de muros, cambio de pisos por porcelanato, reemplazo del revestimiento exterior, colocación de puertas nuevas, mejoras en la escalera, remodelación completa de la parrilla y la pileta, instalación de un jacuzzi y ajustes en el sistema de iluminación.

Tabar entregó fotografías, videos, renders, presupuestos, remitos, comprobantes de compra, póliza de seguro y carpetas digitales para cada etapa de la obra. El registro de la carpintería arrojó cinco encargos sucesivos: 8.000 dólares el 14 de diciembre, 6.400 dólares el 20 de diciembre, 19.000 dólares el 3 de abril, 7.500 dólares el 26 de junio y 3.300 dólares el 1 de julio.

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