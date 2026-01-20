La Argentina no pagará los mil millones de dólares para ingresar al Board of Peace de Trump

El Gobierno aceptó la invitación a ser miembro fundador (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Javier Milei ya anticipó que aceptará la invitación de los Estados Unidos a formar parte del Board of Peace, el organismo que creó recientemente Donald Trump para posicionarse al frente de la resolución de diferentes conflictos globales, pero no pagará los mil millones de dólares que el líder republicano le pide a los países para garantizarse un lugar permanente en el grupo.

Ambos mandatarios podrían cruzarse este miércoles en Suiza, ya que los dos van a exponer en el Foro Económico Mundial de Davos con tan solo una hora de diferencia, aunque no hay una reunión formal en agenda.

Las relaciones bilaterales con Washington están en una muy buena etapa y esto no solo se traduce en la propuesta para sumarse al consejo internacional, sino también en el acuerdo comercial que se firmaría próximamente.

Algunos días atrás, Milei confirmó a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X que recibió de parte de Trump "la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace“.

A través de una carta, el presidente norteamericano le pidió al libertario que lo acompañe en su “esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global”.

El organismo en cuestión fue anunciado el 29 de septiembre de 2025, en el marco de la presentación de un plan para solucionar, en primer lugar, la disputa territorial en la Franja de Gaza

Milei viaja hoy a Davos (Stefan Wermuth/Bloomberg)

El 17 de noviembre de ese año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por mayoría la Resolución 2803 y respaldó, de esta manera, la iniciativa del mandatario estadounidense.

En la misiva, el republicano le propuso a Milei “unirse como Estado miembro fundador y formar parte del estatuto de la Junta de Paz” de este grupo que podría comenzar a funcionar a la brevedad.

“Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”, respondió el Presidente.

Sin embargo, las autoridades nacionales aclararon a Infobae que el país no deberá depositar los mil millones de dólares que los Estados Unidos les exigen a los integrantes del organismo.

“No vamos a pagar nada. El pago es solamente para asegurarte el lugar en el futuro. Es medio complejo cómo lo diseñaron, pero no vamos a tener que abonar nada”, explicó a este medio un integrante de la mesa chica del Gobierno.

De acuerdo con el borrador del estatuto del Board que circuló en varios medios norteamericanos, la membresía en la Junta se limita a los Estados invitados a participar por Trump y se mantendrá siempre que se cumplan algunos requisitos.

En primer lugar, cada nación estará representada en la mesa por su jefe de Estado o de Gobierno y “apoyará y asistirá en las operaciones” que el cuerpo establezca, “de manera coherente con sus respectivas autoridades legales internas”.

La situación en la Franja de Gaza será la prioridad para el Board of Peace

Además, el texto establece que cada integrante “cumplirá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, sujeto a renovación por parte del Presidente”.

En este sentido, se detalla que “el mandato de membresía de tres años no se aplicará a los Estados Miembros que aporten más de USD 1.000.000.000 en fondos en efectivo a la Junta de la Paz dentro del primer año desde la entrada en vigor de la Carta”.

Las autoridades argentinas no tienen previsto hacer frente a ese pago, por lo que -en principio- gozarán de los tres años de participación gratuita en el organismo y luego dependerán del futuro presidente estadounidense, que podría renovar o no la invitación.

El lugar en el grupo se vence cuando pasa ese plazo o bien bajo otros tres supuestos: el retiro voluntario; una decisión de remoción por parte del mandatario norteamericano, sujeta a un veto por mayoría de dos tercios del Board, o disolución de la Junta de la Paz.

Esta entidad está compuesta también por el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de los EEUU en Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el exministro de Exteriores búlgaro, Nickolay Mladenov y el ex primer ministro británico Tony Blair.

De acuerdo con lo que precisaron medios internacionales, la primera misión será un proceso para lograr la paz en Gaza, que incluye la formación de un gobierno de tecnócratas en la Franja, formado por palestinos que no militen en Hamás, y el desarme de esa agrupación que la Argentina ya calificó como terrorista.