Política

Elogios a Trump y defensa del capitalismo y del mundo occidental: las claves del discurso de Milei en Davos

Aún en plena redacción, en Casa Rosada aseguran que incluirá referencias al accionar de Estados Unidos en Venezuela. La importancia del Foro para el mandatario

El presidente Javier Milei durante
El presidente Javier Milei durante la edición del Foro Económico de Davos de 2025 (Stefan Wermuth/Bloomberg)

Con el mapa geopolítico convulsionado, el presidente Javier Milei se prepara para participar del Foro Económico de Davos, como cada enero desde su asunción, y esboza las claves para la redacción de su discurso que estará marcado por la férrea defensa al capitalismo y al mundo occidental, según confirmaron a Infobae importantes fuentes que participan del diseño. Además, destacará el accionar del republicano Donald Trump en Venezuela.

“No está el discurso escrito aún, solo son ideas, pero es inevitable que haya referencias a la situación”, sostuvo un funcionario a este medio. En Casa Rosada no se privan de mostrarse completamente alineados a las decisiones del exponente norteamericano y celebran la detención de Nicolás Maduro, quien compareció el pasado lunes en Nueva York. En línea con las declaraciones de Milei, aseguran se trató de un operativo “quirúrgico” que resultó “exitoso y eficiente” por lo que descartan que estará contenido en las palabras que pronunciará Milei en Suiza.

El mandatario viajará a finales dela próxima semana al mega evento que se realizará del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus, situada en la región de Prettigovia/Davos. Bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’, más de 3 mil líderes globales se reunirán, como lo hacen cada año, para analizar los retos estratégicos y fomentar la cooperación entre naciones.

Desde el entorno de Milei revelaron que el libertario realizará un llamado para que “el mundo occidental recupere el sentido común”, y reafirme sus críticas a la ideología woke que tiñó sus discursos de ediciones anteriores. En su debut durante el año 2024, el mandatario despertó la atención de los asistentes al alertar que Occidente, bajo su percepción, estaba “en peligro”. En un mensaje en defensa del sistema, expuso que el capitalismo de libre empresa era “la única herramienta” para “terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta”.

El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto al republicano Donald Trump (REUTERS/Al Drago/File Photo)

Entre los puntos claves que incluirá el equipo a cargo de la redacción, bajo órdenes estrictas del mandatario, figurará el tenaz respaldo a la familia, las tradiciones, el libre comercio y al sistema capitalista, valores en debate durante los últimos años por las vertientes izquierdistas del mundo. Si bien ninguno de los ítems configura una novedad, se tratará de una profundización de temas ya planteados.

Asimismo, a sabiendas de que se trata de una instancia que oficia de vidriera mundial, se espera que Milei celebre los triunfos de la derecha a nivel regional y global e insista en la posibilidad de concretar una cumbre de jefes de Estado conservadores como lo hizo en enero de 2025. “Davos tiene un significado especial. En su primera participación intentó captar la atención mundial y eso lo va a mantener. No va a ser un discurso más”, remarcaron por los pasillos de Balcarce 50.

En otro despacho de Casa Rosada, aseguraron que su performance en el foro le permitió al libertario imponerse como “una figura global de la nueva derecha” y el “principal” aliado de los Estados Unidos. “Usamos el ancla política para impulsar la económica. No es una plataforma en la cual hablar de las instituciones”, argumentaron.

También habrá mención a las voluntades del intensificar el polo conservador como lo hizo en enero de 2025, cuando se mostró abierto a sellar una alianza internacional de derecha integrada por naciones aliadas como Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel) y Donald Trump (Estados Unidos) que podría ampliarse con el triunfo de expresiones similares en la región.

Como anticipó este medio, el libertario trabaja en una cumbre que nuclee a exponentes de la derecha a nivel regional, que se expresan en sintonía con el alineamiento estratégico que mantiene el país con Estados Unidos. Aún sin fecha, pero con la voluntad expresa, en la administración libertaria anticipan que intensificarán los esfuerzos para concretar las voluntades del mandatario de reunir a José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).

El presidente Javier Milei recibió
El presidente Javier Milei recibió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada

Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato mentiroso, engañoso”, sostuvo el propio Presidente en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, de la cadena CNN en Español, y aclaró: “No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del siglo XXI o de los woke, ni hablar de las versiones más extremas”.

En las filas libertarias tienen pleno conocimiento del impacto que otorga el Foro que, en la edición pasada, despertaron el malestar de la comunidad LGBT que interpretó las fuertes críticas contra la ideología woke como una ofensa al colectivo, lo que implicó que se volcaran a las calles para protestar.

Lejos de desacelerar, se espera la continuidad del rumbo marcado en el discurso inaugural de enero de 2024, pero ahora con mayor respaldo internacional. “Milei toma el primer discurso de Davos como un discurso fundacional de su gestión. Eso le permitió cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial. Hoy logramos avanzar y estamos mejor parados respecto de las relaciones internacionales”, admitió un funcionario al respecto.

