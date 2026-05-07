Crimen y Justicia

Trasladarán hoy a la “falsa médica” de Chaco que fue detenida en la provincia de Buenos Aires

La mujer está acusada de trabajar en la guardia de dos hospitales chaqueños con una matrícula que no era suya. Luego de que se diera a la fuga, la localizaron a través de una billetera virtual

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Lidia Ojeda, una mujer de cabello largo, de pie frente a un cartel policial; una imagen circular superpuesta la muestra con uniforme médico
Lidia Ojeda será trasladada desde Tres de Febrero hacia Chaco este jueves

A poco más de una semana de que Lidia Mabel Ojeda, quien pasó a ser conocida como la “falsa médica” que atendía en Chaco sin contar con matrícula, fuera detenida en Buenos Aires, las autoridades confirmaron que este jueves será trasladada para comparecer ante la Justicia local.

Según confirmó el fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Soto, una comisión oficial partió el miércoles rumbo al partido bonaerense de Tres de Febrero, para hacerse cargo del traslado de la acusada hacia territorio chaqueño. El viaje comenzaría este mismo jueves, pero se estima que el horario de llegada sería durante la noche.

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La docente de plástica de 43 años, acusada de hacerse pasar por médica profesional en hospitales públicos de Chaco, fue detenida el 27 de abril en la localidad de Villa Lynch. Se encontraba escondida en la casa de su pareja, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA).

De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, el traslado de la mujer se demoró nueve días, debido a que estaba pendiente la autorización del Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín. Tras obtenerse el permiso, la Justicia chaqueña podrá continuar con la causa caratulada como “usurpación de título”.

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El momento en el que la sospechosa fue capturada
El momento en el que la sospechosa fue capturada

Previa a su captura, las autoridades determinaron que Ojeda había abordado un micro rumbo a Buenos Aires el 15 de abril. Ante su fuga, la Justicia emitió una orden de captura nacional por los delitos de usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina.

Según las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, las fuerzas de seguridad lograron rastrear sus movimientos mediante cámaras de seguridad, que confirmaron que Ojeda viajó en un micro de la empresa Águila Dorada Bis hacia Liniers, provincia de Buenos Aires. Ella misma adquirió el pasaje en ventanilla.

Mientras su perfil era cargado en la base de datos nacional de las fuerzas policiales, los investigadores siguieron su actividad en redes sociales y descubrieron que mantenía una relación con Sergio Darío Iribarren, un policía federal de 36 años, domiciliado en Tres de Febrero.

El seguimiento de operaciones en una billetera virtual vinculada a Ojeda permitió establecer compras en esa misma zona. Con esta información, la Policía del Chaco se contactó con la Bonaerense y compartieron la ubicación exacta de la sospechosa.

Fue así que las autoridades bonaerenses montaron un operativo en las inmediaciones de la vivienda y, el lunes de la semana pasada, observaron a la mujer salir del inmueble cerca de las 18:00 horas. Fue detenida en ese momento y se notificó al fiscal Gustavo Rafael Valero.

Cómo logró ejercer como médica en hospitales públicos

Según la investigación judicial, Ojeda habría ejercido ilegalmente la medicina desde agosto de 2024 hasta abril de 2026 en hospitales públicos de Chaco. Aparecía en cronogramas oficiales de guardia del Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi y del Hospital de Presidencia de la Plaza, según indicó Diario Norte.

Uno de los hospitales en donde la acusada habría ejercido ilegalmente la medicina
Uno de los hospitales en donde la acusada habría ejercido ilegalmente la medicina

Para llevar a cabo la maniobra, las autoridades establecieron que utilizó un guardapolvo y la matrícula profesional del doctor Horacio Daniel Vázquez (MP 6822). De esta manera, logró atender pacientes, prescribir medicamentos y firmar al menos nueve certificados de defunción.

En el allanamiento a la vivienda de Ojeda en Chaco, los agentes encontraron un frasco de tiras reactivas CONTOUR TS, 8 agujas hipodérmicas estériles, 34 hojas de bisturí, 2 sondas urinarias Foley, 2 vías, 4 jeringas descartables, 1 bolsa colectora de orina de 200 ml, un set de infusión intravenosa, 1 sello portátil sin nombre, 12 chaquetas médicas, 3 uniformes completos de enfermería y 10 documentos diversos asociados a derivaciones y planillas de dietas.

En el patio lateral de la casa, entre papeles incinerados, hallaron un fragmento con sello del Ministerio de Salud Pública y la leyenda “Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez - Quitilipi”.

El abogado de Ojeda, Felipe Fontanetto, declaró a medios locales que su defendida no se encontraba oculta. Según explicó en Norte Grande Federal, Ojeda se enteró de la acusación a través de los medios y acudió a un abogado “como lo haría cualquiera”. Asimismo, sostuvo que recomendó a su clienta asesorarse y revisar el expediente antes de presentarse ante la Justicia, y afirmó que la mujer tenía intención de entregarse, pero la policía se anticipó a ese paso.

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