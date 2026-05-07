Milei anticipó que Adorni va a presentar su declaración jurada antes del 31 de julio y afirmó: “Ni en pedo se va”

Javier Milei anticipó que Adorni va a presentar su declaración jurada antes del 31 de julio

Tras las sorpresivas declaraciones de Patricia Bullrich, en las que pidió que Manuel Adorni presentara “de inmediato” su declaración jurada, Javier Milei anticipó que el jefe de Gabinete tiene pensado mostrar los números para justificar sus gastos antes de que venza el plazo establecido el 31 de julio.

“Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema. Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”, afirmó en diálogo con LN+.

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Luego, el jefe de Estado volvió a decir que todo el asunto es una campaña en su contra: “El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia, como hacen regularmente, que hacen juicios sumarísimos y condenan. Creo que ustedes no están por encima de la Constitución”.

Javier Milei abrazando a Manuel Adorni (REUTERS)

Tampoco mostró enojo con Bullrich: “No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara”.

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Y ratificó que no echará a Adorni: “Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien”. “Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”, sentenció.

En esa línea, desafió a quien quisiera pedirle que el jefe de Gabinete dé un paso al costado: “El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse. Yo he protegido cada vez que han atacado a alguno de mis ministros con calumnias. Sabiendo que están limpios, los defendí. No voy a cambiar mi forma de proteger a mis colaboradores cuando son honestos”. En tanto, defendió de forma contundente al jefe de Gabinete: “No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas”.

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Y sumó: “Yo no gobierno por la imagen, gobierno para ser el mejor gobierno de la historia argentina, cosa que estoy haciendo. El año que viene los argentinos decidirán si tienen cuatro años más de Milei o no, y no hay ningún problema. Si en el medio por hacer las cosas bien se deteriora la imagen, bueno, la vida”.

“La decisión de mantener este rumbo que soy el único que tuvo el coraje de ponerlo en marcha, porque las ideas no se declaman se actúa. En el 2027 los argentinos determinarán si quieren seguir abrazando las ideas de la libertad y caminar hacia ser una potencia o prefieren el modelo cavernícola para ser Cuba, no hay problema. Si la gente decide volver al fracaso, nosotros no tenemos ningún problema, nos volvemos a trabajar al sector privado”, continuó.

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