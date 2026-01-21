El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la invitación de Trump para integrar el Consejo de la Paz

El presidente Donald Trump recibe al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el Club Mar a Lago en Palm Beach, Florida

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para integrarse al denominado “Consejo de Paz”, según informó este miércoles la oficina del dirigente israelí.

En un comunicado oficial, el despacho de Netanyahu anunció que el mandatario “aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo de Paz, que estará compuesto por líderes mundiales”.

El consejo fue creado inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza tras el conflicto, pero según el estatuto consultado por la agencia AFP, su función no se limita únicamente al territorio palestino.

Tras más de dos años de ofensiva militar y con tropas aún presentes en Gaza, el primer ministro Netanyahu pasará a integrar el órgano encargado, según la descripción de la Casa Blanca, de “proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo”.

Líderes como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya habían confirmado haber recibido una carta de Donald Trump invitándolos a unirse al Consejo.

El anuncio publicado por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en X (@IsraelPM)

El lunes, el Kremlin también informó que el presidente ruso Vladímir Putin recibió formalmente, por canales diplomáticos, la propuesta de incorporarse a la Junta de la Paz, según explicó el portavoz presidencial Dmitri Peskov.

Por otro lado, fuentes cercanas al presidente francés Emmanuel Macron señalaron que Francia rechazó la invitación, argumentando que la propuesta del Consejo de Paz excede la situación en Gaza y plantea interrogantes respecto al respeto de los principios y la estructura de las Naciones Unidas.

El pasado viernes, Trump designó una Junta Ejecutiva para supervisar el nuevo gobierno de Gaza, integrada por el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio, el enviado especial para Gaza Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el director de Apollo Global Management Marc Rowan, el asesor Roberto Gabriel y el presidente del Banco Mundial Ajay Banga.

El mandatario norteamericano estableció además un Comité Ejecutivo para Gaza, en apoyo al Alto Representante para Gaza, el búlgaro Nickolay Mladenov, y al comité de tecnócratas palestinos que gestionará el enclave bajo el nombre de Comité Nacional para la Administración de Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de comenzar su viaje a Davos (AP Foto/Alex Brandon)

La inclusión de representantes de Qatar y Turquía en este comité generó objeciones en el gobierno israelí, que cuestionó la presencia de personas consideradas tolerantes con el grupo terrorista Hamas.

Trump encabezará este jueves en Davos, Suiza, la ceremonia de firma del Consejo de Paz, un organismo internacional impulsado por Washington para supervisar la resolución de conflictos en el ámbito global. La actividad está programada para las 10:30 de la mañana, hora local, en el marco del Foro Económico Mundial.

La creación del Consejo de Paz representa la segunda fase del plan estadounidense para Gaza y busca consolidar al nuevo ente como una alternativa a las Naciones Unidas (ONU), según consta en una invitación cuya autenticidad fue confirmada por un funcionario estadounidense a The Times of Israel.

La tarjeta de invitación a la ceremonia que fue difundida por el Times of Israel

La propuesta original, aprobada en noviembre por el Consejo de Seguridad de la ONU con un mandato de dos años, establecía que el nuevo organismo tendría la misión exclusiva de supervisar la administración de Gaza después del conflicto. Sin embargo, la carta remitida a líderes internacionales, obtenida por The Times of Israel, omite referencias a Gaza y formula críticas directas a la ONU, señalando la necesidad de “alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”.

La invitación para unirse a la Junta Directiva del Consejo de Paz fue enviada el viernes pasado a decenas de líderes mundiales. Desde entonces, los gobiernos de Albania, Australia, Bielorrusia, Canadá, Chipre, Egipto, Alemania, Grecia, India, Israel, Jordania, Pakistán, Paraguay, Polonia, Rusia, Singapur, Tailandia, Turquía y Uzbekistán han confirmado haber recibido la invitación.

(Con información de AFP)