El Congreso intensifica el seguimiento judicial sobre Adorni y crece la idea de una interpelación

Manuel Adorni en la Cámara de Diputados

Cada noticia que surge respecto del patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, repercute en un Congreso de la Nación que sigue muy de cerca el devenir judicial del funcionario nacional, que cada vez parece más complicado. Esas complicaciones, a las que ahora se sumó un contratista que presentó facturas por miles de dólares por las refacciones de la casa del country, parecen estar cambiando el clima respecto al futuro de Adorni en el cargo.

Así como los datos de las refacciones hicieron que en Tribunales desaparezca la percepción de que Adorni podría presentar algún tipo de contabilidad creativa, en Diputados se reinició un proceso de consultas entre los bloques de la oposición respecto de las posibilidades de una interpelación.

PUBLICIDAD

“El centro no se mueve todavía —en referencia a los bloques del PRO, la UCR y los que responden a algunos gobernadores— pero hay conversaciones para llevar adelante una sesión con emplazamientos cruzados”, dijo a Infobae un diputado de la oposición.

Los números de Adorni

Respecto a la idea de los emplazamientos cruzados, los bloques buscan sumar los 129 diputados necesarios para llegar a una sesión y para eso están “recolectando” proyectos que La Libertad Avanza se niega a tratar para poder impulsarlos desde el recinto. “La idea es tratar de ponernos de acuerdo e ir a una sesión en donde se voten los emplazamientos y poder avanzar en las comisiones”.

PUBLICIDAD

Un tercer diputado que busca avanzar con un paso más firme va a impulsar la moción de censura. “Ya tuvimos 125 diputados para citarlo, hay que ver si logramos pescar a alguno disgustado de los bloques del medio”. Este diputado de la provincia de Buenos Aires tampoco descarta que en el oficialismo “dejen hacer” en busca de una destitución. “Pero al final del día le puede servir para no ser él quien lo entregue porque la situación parece insostenible”, agregó.

El peronismo quiere avanzar con la interpelación pero reconoce que la idea “tiene que madurar”. “Lo está haciendo de a poco porque hay muchos que esperan los movimientos de la Justicia. Nosotros creemos que eso es un error porque la Justicia tiene sus tiempos, pero mientras tanto cada vez que se conoce algún dato respecto del estilo de vida del Jefe de Gabinete y su familia, la idea va madurando”, señalaron desde el bloque que conduce Germán Martínez.

PUBLICIDAD

Karina Milei entrando al Congreso de la Nación

Un dato que no pasó desapercibido entre los diputados fue la “jornada de trabajo” que tuvo ayer la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo señalan que fueron reuniones de trabajo para intentar avanzar en la agenda oficial, que está “empantanada”.

En ese sentido, este medio pudo confirmar reuniones con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y con los diputados oficialistas Sebastián Pareja y Celeste Ponce, entre otros. “Recibió a todos los diputados que tenían temas, habló sobre la reforma electoral”, explicó una fuente libertaria.

PUBLICIDAD

“La presencia de Karina Milei alteró el orden de la Casa. Metieron un vallado y se hizo imposible transitar por la zona de la Presidencia de la Cámara. Como siempre con ellos —los libertarios— se hacen dueños del lugar”, se quejaba un diputado de los del “centro”.

En el mundo libertario hacen referencia a una jornada de trabajo y aseguran que no se tocó el tema Adorni. A nadie se le escapa, sin embargo, que la hermana del Presidente mantuvo encuentros con sus legisladores en momentos en que se iba conociendo el detalle de los supuestos gastos de Adorni en el country y los memes crecían en las redes sociales respecto de la construcción de una cascada en la pileta de la casa.

PUBLICIDAD