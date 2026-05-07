Milei defendió el programa económico en EEUU: “Merecemos que sigan mejorando la calificación crediticia”

Javier Milei en el Milken Institute (Reuters)

El presidente Javier Milei completó este miércoles en Los Ángeles una agenda de menos de 24 horas en Estados Unidos que tuvo como resultado concreto el anuncio de un proyecto de inversión de más de USD 10.000 millones por parte de la petrolera estadounidense Chevron bajo el régimen del RIGI. Además, pronunció un discurso ante la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, el think tank financiero, en el que defendió los resultados del programa económico argentino y solicitó una mejora en la calificación crediticia del país.

Este fue el decimoséptimo viaje del mandatario a territorio estadounidense desde que asumió en diciembre de 2023. La comitiva, integrada por el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, partió de Buenos Aires el martes 5 de mayo, a las 13, y aterrizó en la costa oeste a primeras horas del miércoles. Tras una intensa agenda, el regreso se fijó para la noche, con llegada a Buenos Aires el jueves por la tarde.

PUBLICIDAD

La primera actividad fue una reunión con Michael Milken, referente financiero y titular del instituto anfitrión, seguida de un encuentro reducido con empresarios. Paralelamente, Luis Caputo encabezó cuatro reuniones bilaterales con compañías internacionales. Sólo trascendió oficialmente la identidad de una de ellas: Chevron. “Nos reunimos junto con Pablo Quirno y Alejandro Oxenford con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de USD 10.000 millones", escribió el ministro de Economía en su cuenta de X. La petrolera estadounidense ya tiene presencia en el desarrollo de Vaca Muerta.

Javier Milei junto a Michael Milken (Reuters)

Agenda presidencial

En la conferencia de Instituto Milken —que este año reunió a cerca de 1.000 oradores y 4.000 espectadores—, Milei expuso los resultados del gobierno y reclamó reconocimiento externo para la reciente trayectoria fiscal de Argentina. “Merecemos que mejoren nuestra calificación crediticia y que el riesgo país también baje porque somos pagadores seriales y consistentes”, sostuvo el presidente. El mensaje llegó un día después de que la calificadora internacional Fitch Ratings elevara la nota soberana de Argentina de “CCC” a “B-”, una mejora que ya impactó en los mercados: el índice bursátil S&P Merval subió 4,4% y el riesgo país quedó cerca de los 500 puntos.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Milei precisó los principales indicadores de la política económica. Detalló que la inflación bajó del 300% al 30% anual desde el inicio de la gestión, que la economía creció cerca del 10% y que la pobreza se redujo casi a la mitad, equivalente a 14 millones de personas. Además, afirmó que la relación deuda/PBI pasó del 157% al 73% y que el gobierno disminuyó la deuda externa en USD 20.000 millones —monto que corregido por instrumentos ajustados por inflación, ascendería a casi USD 50.000 millones—. Indicó también: “Si se excluye el efecto de la deuda intra sector público, la cifra baja al 39%”.

Durante su exposición, el Presidente defendió el modelo económico de LLA

El mandatario defendió la solidez del frente externo y afirmó que las exportaciones superaron los USD 100.000 millones, mientras que las inversiones suman otros USD 100.000 millones. Sostuvo que el ajuste fiscal devolvió un monto equivalente a la población argentina. Ante la volatilidad mundial por el conflicto en Medio Oriente, puntualizó que Argentina enfrentó ese shock con equilibrio fiscal y superávit de cuenta corriente: “Frente a esta crisis global, si Argentina hubiese estado en la situación pasada, esto habría desencadenado una crisis. Pero en Argentina la moneda se apreció, el Banco Central compró USD 7.000 millones y la tasa de interés bajó“.

PUBLICIDAD

Abordó también la perspectiva histórica del liberalismo argentino y estadounidense con referencias a Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, y señaló la posibilidad de una convergencia futura entre ambos países. “Esta convergencia entre dos naciones hermanas reabre la posibilidad de un acuerdo de libre comercio que debió firmarse hace dos décadas y que redefinirá el mapa económico del hemisferio”, dijo Milei. Luego, invitó a los presentes a impulsar inversiones en el país: “Los invito a apostar por Argentina, no para reemplazar el sueño americano, sino para hacerlo aún más grande”.

“Hoy, el sueño americano se extiende de Alaska a Tierra del Fuego para hacer grande a toda América otra vez. Y esperamos que pronto esto incluya a nuestra querida Cuba y Venezuela, que tanto han sufrido, para que el modelo de la libertad llegue incluso a los últimos rincones del comunismo en el continente”, completó.

PUBLICIDAD

En tanto, la agenda no contempló un encuentro entre Luis Caputo y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien participó del foro el día anterior. Según informó Infobae, el Ministerio de Economía espera que el directorio del organismo apruebe la segunda revisión del acuerdo para destrabar un desembolso pendiente de USD 1.000 millones, que tendría impacto en las reservas del Banco Central durante mayo. El Banco Central acumula compras por más de USD 7.200 millones en lo que va de 2026.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, también formó parte de la delegación oficial. Una vez concluidas las actividades en Los Ángeles, Pablo Quirno partió hacia Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la presidenta Victoria Fernández.

PUBLICIDAD