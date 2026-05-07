Crimen y Justicia

Cirmen de Romina Karban en Chaco: ratificaron la prisión preventiva para el hermano de la víctima

La investigación se centra en el móvil personal luego de que la autopsia descartara un robo y confirmara que la joven fue asesinada de cinco disparos por la espalda. El expediente podrá ser elevado a juicio si la defensa no presenta objeciones

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El crimen de Romina Karban y la disputa por la herencia familiar en Chaco, su hermano es el único acusado
El crimen de Romina Karban y la disputa por la herencia familiar en Chaco, su hermano es el único acusado

La investigación por el asesinato de Romina Karban volvió a tomar impulso luego de que el fiscal César Collado dictara una nueva prisión preventiva contra el único imputado, Renzo Karban, hermano de la víctima.

El expediente sufrió una pausa inesperada cuando, en la primera audiencia preliminar, se declararon nulas todas las actuaciones previas. Esto obligó a que el expediente regresara a la Fiscalía de origen para corregir nulidades, señaladas por la fiscal de Cámara María Rosa Osiska,

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Según lo informado por el portal del Diario Chaco, este fallo obligó a reiniciar el proceso judicial, incluyendo una nueva declaración indagatoria a Karban, quien volvió a negar su participación en los hechos y se declaró inocente. El imputado aportó una versión sobre su paradero al momento del crimen, afirmando que estaba con otra persona, lo que motivó la citación judicial de ese testigo y de otras personas bajo el mecanismo de “evacuación de cita”.

Los testimonios recolectados en esta instancia no modificaron la situación procesal de Karban, quien permanece acusado por homicidio agravado con los agravantes de alevosía, codicia y uso de armas de fuego.

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La Fiscalía consideró que no había motivos suficientes para modificar la medida cautelar y resolvió dictar una nueva prisión preventiva, dejando en claro que, si la defensa no presenta objeciones, el caso podría ser elevado nuevamente a la Cámara del Crimen N° 1, bajo la dirección de la jueza técnica Rosa Glibota, para retomar las audiencias preliminares.

crimen de Romina Karban
La última imagen con vida de la víctima que fue tomada por una de las cámaras de seguridad de la zona (Fuente: X)

Anteriormente, la defensa del imputado anunció que solicitará peritajes sobre los teléfonos celulares de otras personas potencialmente implicadas. El equipo legal se abstuvo de anticipar detalles de la estrategia, aunque su abogada declaró: “Tenemos más que varias razones para suponer hipótesis que manejamos y no se investigaron en cuanto a lo que hay en el expediente”.

“Vimos desde el inicio una cierta tendencia en la investigación del asesinato de Romina, que incluso hasta se puso en duda la dependencia judicial, por la ubicación catastral donde encontraron el cuerpo de la joven”, recordó Beliz Gómez.

Romina Karban, de 30 años, fue vista por última vez el 8 de mayo de 2024, cuando salió de su domicilio en la ciudad de Sáenz Peña. Su desaparición activó una intensa búsqueda, que culminó al día siguiente con el hallazgo de su cuerpo en un campo, ubicado junto a la propiedad de su familia, en la zona rural.

La autopsia estableció que había recibido al menos cinco disparos por la espalda, dato que impactó en la sociedad y orientó la investigación hacia una hipótesis de asesinato planificado.

En el lugar del hallazgo, fue encontrada también la motocicleta de la víctima, mientras que sus pertenencias personales estaban intactas, lo que permitió descartar rápidamente la hipótesis de un robo y enfocó las indagaciones en un posible móvil de carácter personal.

La investigación se centró rápidamente en su hermano, Renzo Karban, quien fue imputado por homicidio agravado. La Fiscalía considera que el asesinato estuvo motivado por disputas familiares relacionadas con la sucesión de la propiedad rural. Tras la muerte del padre en diciembre de 2023, la distribución del campo familiar quedó en proceso. Para los investigadores, el crimen buscó eliminar a una heredera directa, lo que habría facilitado el acceso de Renzo Karban a la totalidad de los bienes familiares.

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