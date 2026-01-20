Estados Unidos

Trump y Macron exhibirán en el Foro de Davos sus diferencias políticas por Groenlandia y la creación del Consejo de Paz

El mandatario francés ratificará hoy su rechazó a la agenda de Estados Unidos para Europa, mientras que el líder republicano replicará mañana en un discurso que es aguardado con tensión en el cónclave económico

Donald Trump y Emmanuel Macron
Donald Trump y Emmanuel Macron durante su último encuentro en Naciones Unidas, (New York, Estados Unidos)

Donald Trump y Emmanuel Macron exhibirán en esta ciudad alpina las profundas diferencias que hoy existen entre Estados Unidos y Europa, dos aliados históricos que durante ochenta años enfrentaron juntos al comunismo, las crisis económicas y el terrorismo islámico.

Trump pretende anexar Groenlandia bajo los argumentos de la seguridad nacional de Estados Unidos. Macron, en representación de Europa, rechazó la iniciativa del líder republicano.

Esta puja geopolítica desembocó en un anuncio de Trump que golpea a Europa: advirtió que aumentará los aranceles en un 10 por ciento, si no hay acuerdo sobre Groenlandia al comienzo de febrero.

Hoy a las 14.00 (hora de Suiza), Macron responderá públicamente a la ofensiva diplomática de Trump. Se aguarda un discurso frontal, en línea con la protección política que ha desplegado Europa para defender la autonomía de Groenlandia.

Trump ya ha explicitado su desdeño por las palabras del presidente francés.

De regreso desde Miami a Washington, el líder republicano posteó en su red Truth Social un mensaje reservado de Macron planteando una cumbre del G7 para resolver la crisis de Groenlandia.

En el argot diplomático, si un mandatario revela un mensaje privado de otro mandatario, significa que lo planteado no tiene valor en la geopolítico. Eso hizo Trump regresando a Washington desde de Mar -a- Lago.

“Yo no sé que estás haciendo en Groenlandia”, se lee en el mensaje de Macron a Trump, que publicó el presidente de los Estados Unidos en Truth Social.

Esa admonición de Macron a Trump fue suficiente para profundizar las diferencias entre Estados Unidos y Europa. Macron hablará hoy, y Trump contestará mañana a la misma hora.

El Foro Económico de Davos
El Foro Económico de Davos será escenario de las diferencias de Estados Unidos y Europa respecto a Groenlandia

Pero las diferencias entre Estados Unidos y Europa no terminan en el Caso Groenlandia. Se extienden a la creación del Board of Peace, una organización global que creo Trump con la intención de reducir la influencia geopolítica de las Naciones Unidas.

El presidente republicano invitó a muchísimos países a integrar el Board of Peace -desde Argentina a Rusia-, fijó de manera unilateral sus reglas de juego, y pretende que su acta formal de constitución sea firmada el jueves en Davos.

Otra vez Macron, en nombre de Europa, planteó sus reparos a la iniciativa de Trump. Y Trump que siempre actúa en tiempo real, advirtió que aumentará en un 200 por ciento los aranceles de ciertas importaciones de Francia a Estados Unidos, si Macron no retrocede.

Trump propuso a Vladimir Putin a integrar el Board of Peace, cuando aún no hay acuerdo con Volodimir Zelensky para terminar la guerra en Ucrania.

Esta decisión política del presidente de Estados Unidos es resistida por la mayoría de los países de Europa, y Macron exhibe la postura mayoritaria de Europa. Es más: Zelenski pidió un encuentro con Trump en Davos, y la Casa Blanca todavía demora la respuesta.

Donald Trump aborda el Air
Donald Trump aborda el Air Force One para volar desde Miami a la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Trump tiene previsto llegar mañana a Davos, y desde ese momento todos los acontecimientos en el Foro Económico Mundial girarán alrededor de su agenda personal.

El presidente de Estados Unidos hablará el jueves a las 1430 -hora de Suiza-, adonde ratificará su perspectiva sobre el tablero internacional.

En primera fila se sentarán Marco Rubio -secretario de Estado-, Scott Bessent -secretario del Tesoro-, Howard Lutnick-secretario de Comercio y Chris Wright, secretario de Energía. El volumen de la delegación presidencial, exhibe la importancia que Trump asigna a su participación en el Foro de Davos.

Mas tarde, en una muestra de poder global, el presidente convocó a una reunión con líderes extranjeros y a una recepción con los banqueros, CEO´s e inversores más importantes que participan del cónclave en la aldea suiza.

Durante esas dos horas, el Foro Económico Global será Cenicienta.

Y el jueves, cerca de las 10.00 (hora de Suiza), Trump ocupará de nuevo el centro del escenario mundial para anunciar la constitución formal del Board of Peace.

A esa hora se sabrá si Europa dio la espalda al presidente de Estados Unidos, que a un año de su asunción insiste con diseñar un nuevo orden global.

Donald TrumpEmmanuel MacronEstados UnidosEuropaForo Económico MundialGroenlandiaBoard of Peace

