Antiperonista y corredor del Ironman: quién es Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa del country de Adorni

Matías Tabar, el contratista al que Adorni le pagó para las refacciones en su casa

El nombre de Matías Tabar comenzó a circular en las últimas horas después de que fue llamado como testigo en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Según su declaración, aseguró que el jefe de Gabinete le pagó USD 245 mil por las refacciones en su casa del country Indio Cuá, que incluyeron la construcción de una cascada.

Tabar es un contratista socio del grupo Alta Arquitectura, empresa que construyó junto a un matrimonio amigo. De acuerdo a lo que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita, el trabajo en la vivienda se realizó entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

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Tabar se define como un fanático del ciclismo y el triatlón

La casa era de unos 400 m² y se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

En ese marco, el testigo presentó ante el fiscal toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y el después.

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Ilustración digital de Manuel Adorni, con traje y corbata roja, posando frente a su casa del barrio privado Indio Cuá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el perfil de Tabar comenzó a conocerse con el correr de las horas. Primero, se supo que la firma que creó en 2021 fue la que contrató el ministro coorinador para llevar a cabo las obras. La misma se dedica a la consultoría, el desarrollo y control de proyectos de obras públicas y privadas, construcción, decoración, operaciones inmobiliarias y financieras relacionadas.

A su vez, se conoció que fue contratado en varias ocasiones por la municipalidad de Exaltación de la Cruz, misma localidad donde se ubica el country de Manuel Adorni. La última licitación municipal que aparece registrada es del año 2021 para la compra de equipamiento para cámaras de seguridad por un monto de más de 3 millones de pesos.

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Previamente, aparece en otras dos licitaciones, del año 2021 y 2019. En la primera, para la misma compra de cámaras de seguridad, se le adjudicaron poco más de 800 mil pesos, mientras que en la segunda fue para la compra de resmas de papel por $172.550.

Tabar corrió varios Ironman, la carrera de ultra resistencia

En tanto, en sus redes sociales se muestra con dos facetas bien diferentes. Por un lado, dedica posteos casi exclusivos a su pasión, que es el triatlón. Más específicamente, es corredor de las prubeas de ultraresistencia conocidas como Ironman.

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Las pruebas consisten en nadar, andar en bicicleta y correr

Una de las pruebas que adjudica haber corrido es la Ironman 5150 que consta de 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie, totalizando 51,5 km. En Argentina participó de la carrera que se realiza en San Juan y consta de 1,9 km nadando, 90 km en bici y media maratón.

Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

Asimismo, también es abiertamente antiperonista. En varias ocasiones, reposteó publicaciones en Facebook en contra de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa, durante el año 2023.

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Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

Incluso, rechazó una posible candidatura de Axel Kicillof pensando en el 2027 y apuntó contra sindicalistas como Roberto Baradel.

Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

En la red social Threads, comentó un posteo apoyando fuertemente a Manuel Adorni que lo definía como “el domador número 1“, antes de que se conozcan los avances judiciales en la causa que investiga tanto la remodelación en el country mencionado como la compra de un departamento en Caballito.

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Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

La declaración de Tabar y la mira nuevamente sobre Adorni

El testigo se presentó ayer antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

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Esto llevó a tener a Adorni nuevamente en la mira y ahora se conoció que, entre gastos y deudas, el jefe de Gabinete ya acumula compromisos por más de USD 725 mil dólares, según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales.

Además de la casa refaccionada que costó 245 mil dólares, la familia Adorni alquiló otro inmueble en el mismo barrio privado de Exaltación de la Cruz, para lo que destinaron otros 13.000 dólares.

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Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de fin de semana de Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, ya había detectado otros gastos en las últimas semanas: 30.000 dólares que le pagó a dos jubiladas por el departamento Caballito; otros 30.000 como cancelación de una parte del préstamo que le hicieron dos policías a cambio de la hipoteca de su inmueble de Parque Chacabuco, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares más por la compra de la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

Así, solamente en el segmento de propiedades, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti desembolsaron al menos 365.000 dólares. Todo ocurrió desde la llegada del ministro coordinador al poder, y mientras cobraba un sueldo de unos $3.500.000 hasta enero de este año, cuando se lo duplicaron.

Otro dato que surge del expediente es que el jefe de Gabinete compró la casa de Indio Cuá y el semipiso de Caballito sin vender los departamentos que ya poseía en La Plata y en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos inmuebles están a la venta.