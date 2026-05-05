Política

Antiperonista y corredor del Ironman: quién es Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa del country de Adorni

Se trata del último testigo que declaró en la causa que investiga al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito. Aseguró que recibió USD 245 mil por las refacciones que realizó en la vivienda del predio Indio Cuá

Guardar
Un triatleta con traje de neopreno azul y amarillo mojado corre descalzo por un sendero al aire libre, con el público observando detrás de una valla
Matías Tabar, el contratista al que Adorni le pagó para las refacciones en su casa

El nombre de Matías Tabar comenzó a circular en las últimas horas después de que fue llamado como testigo en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Según su declaración, aseguró que el jefe de Gabinete le pagó USD 245 mil por las refacciones en su casa del country Indio Cuá, que incluyeron la construcción de una cascada.

Tabar es un contratista socio del grupo Alta Arquitectura, empresa que construyó junto a un matrimonio amigo. De acuerdo a lo que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita, el trabajo en la vivienda se realizó entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

PUBLICIDAD

Un hombre con casco blanco y amarillo, gafas reflectantes y camiseta deportiva oscura toma una selfie. Sus gafas reflejan una calle con vehículos y la costa
Tabar se define como un fanático del ciclismo y el triatlón

La casa era de unos 400 m² y se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

En ese marco, el testigo presentó ante el fiscal toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y el después.

PUBLICIDAD

Ilustración a color de Manuel Adorni de pie frente a una casa moderna beige con detalles en madera, un jardín y una cochera. El cielo es azul.
Ilustración digital de Manuel Adorni, con traje y corbata roja, posando frente a su casa del barrio privado Indio Cuá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el perfil de Tabar comenzó a conocerse con el correr de las horas. Primero, se supo que la firma que creó en 2021 fue la que contrató el ministro coorinador para llevar a cabo las obras. La misma se dedica a la consultoría, el desarrollo y control de proyectos de obras públicas y privadas, construcción, decoración, operaciones inmobiliarias y financieras relacionadas.

A su vez, se conoció que fue contratado en varias ocasiones por la municipalidad de Exaltación de la Cruz, misma localidad donde se ubica el country de Manuel Adorni. La última licitación municipal que aparece registrada es del año 2021 para la compra de equipamiento para cámaras de seguridad por un monto de más de 3 millones de pesos.

Previamente, aparece en otras dos licitaciones, del año 2021 y 2019. En la primera, para la misma compra de cámaras de seguridad, se le adjudicaron poco más de 800 mil pesos, mientras que en la segunda fue para la compra de resmas de papel por $172.550.

Un ciclista con casco blanco, gafas de sol y traje de colores pedalea una bicicleta negra y roja en una carretera. Al fondo, montañas y barcos
Tabar corrió varios Ironman, la carrera de ultra resistencia

En tanto, en sus redes sociales se muestra con dos facetas bien diferentes. Por un lado, dedica posteos casi exclusivos a su pasión, que es el triatlón. Más específicamente, es corredor de las prubeas de ultraresistencia conocidas como Ironman.

Dos hombres atletas con trajes de neopreno corren descalzos por la arena de una playa. Uno sostiene una botella amarilla. Al fondo, un arco inflable de Red Bull
Las pruebas consisten en nadar, andar en bicicleta y correr

Una de las pruebas que adjudica haber corrido es la Ironman 5150 que consta de 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie, totalizando 51,5 km. En Argentina participó de la carrera que se realiza en San Juan y consta de 1,9 km nadando, 90 km en bici y media maratón.

Quién es Matías Tabar, el contratista que realizó los arreglos en la casa de country de Manuel Adorni
Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales
Quién es Matías Tabar, el contratista que realizó los arreglos en la casa de country de Manuel Adorni
Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

Asimismo, también es abiertamente antiperonista. En varias ocasiones, reposteó publicaciones en Facebook en contra de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa, durante el año 2023.

Quién es Matías Tabar, el contratista que realizó los arreglos en la casa de country de Manuel Adorni
Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

Incluso, rechazó una posible candidatura de Axel Kicillof pensando en el 2027 y apuntó contra sindicalistas como Roberto Baradel.

Quién es Matías Tabar, el contratista que realizó los arreglos en la casa de country de Manuel Adorni
Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales
Quién es Matías Tabar, el contratista que realizó los arreglos en la casa de country de Manuel Adorni
Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

En la red social Threads, comentó un posteo apoyando fuertemente a Manuel Adorni que lo definía como “el domador número 1“, antes de que se conozcan los avances judiciales en la causa que investiga tanto la remodelación en el country mencionado como la compra de un departamento en Caballito.

Quién es Matías Tabar, el contratista que realizó los arreglos en la casa de country de Manuel Adorni
Algunas de las publicaciones de Matías Tabar en sus redes sociales

La declaración de Tabar y la mira nuevamente sobre Adorni

El testigo se presentó ayer antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

Esto llevó a tener a Adorni nuevamente en la mira y ahora se conoció que, entre gastos y deudas, el jefe de Gabinete ya acumula compromisos por más de USD 725 mil dólares, según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales.

Además de la casa refaccionada que costó 245 mil dólares, la familia Adorni alquiló otro inmueble en el mismo barrio privado de Exaltación de la Cruz, para lo que destinaron otros 13.000 dólares.

Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de fin de semana de Manuel Adorni
Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de fin de semana de Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, ya había detectado otros gastos en las últimas semanas: 30.000 dólares que le pagó a dos jubiladas por el departamento Caballito; otros 30.000 como cancelación de una parte del préstamo que le hicieron dos policías a cambio de la hipoteca de su inmueble de Parque Chacabuco, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares más por la compra de la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

Así, solamente en el segmento de propiedades, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti desembolsaron al menos 365.000 dólares. Todo ocurrió desde la llegada del ministro coordinador al poder, y mientras cobraba un sueldo de unos $3.500.000 hasta enero de este año, cuando se lo duplicaron.

Otro dato que surge del expediente es que el jefe de Gabinete compró la casa de Indio Cuá y el semipiso de Caballito sin vender los departamentos que ya poseía en La Plata y en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos inmuebles están a la venta.

Temas Relacionados

Manuel AdorniCountry Indio CuáMatías Tabarúltimas noticiasGerardo Pollicita

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por las comisiones en el Senado bonaerense, el PJ reflotó su interna y los libertarios buscan sacar provecho

La vicegobernadora, Verónica Magario, oficializó la integración de las comisiones y La Cámpora buscará retener la de Acuerdos Constitucionales ante la reticencia de los otros sectores. Una comisión quedó desierta y es por donde pasan los proyectos electorales

Por las comisiones en el Senado bonaerense, el PJ reflotó su interna y los libertarios buscan sacar provecho

Milei reunió en Olivos a un grupo de influencers libertarios para recargar la “batalla cultural” desde las redes

El encuentro en la Quinta de Olivos fue organizado por los diputados Lilia Lemoine y Sergio Figliuolo. Críticas a los periodistas, pedido de profundizar la batalla cultural y otras definiciones

Milei reunió en Olivos a un grupo de influencers libertarios para recargar la “batalla cultural” desde las redes

Juan Manuel Olmos y la interna peronista: “Esta vez no creo en un candidato de la unidad”

El presidente de la AGN y dirigente de Fuerza Patria ratificó la necesidad de que se defina el liderazgo opositor en las PASO. Pidió que la opción peronista “atienda una mirada federal”

Juan Manuel Olmos y la interna peronista: “Esta vez no creo en un candidato de la unidad”

Conflicto en los hospitales de la UBA: el Gobierno afirmó que “está al día con todas las transferencias”

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rechazó las acusaciones de desfinanciamiento. Y destacó que cumple el Presupuesto vigente. “Están sembrando el terror en la población”, advirtió

Conflicto en los hospitales de la UBA: el Gobierno afirmó que “está al día con todas las transferencias”

Desde Chile, Patricia Bullrich criticó la gestión porteña y empieza a proyectarse en la ciudad de Buenos Aires

El viaje a Santiago de Chile y la ácida comparación que hizo de las capitales de ambos países generaron una fuerte repercusión. El viernes hará una recorrida por el sur porteño con Pilar Ramírez

Desde Chile, Patricia Bullrich criticó la gestión porteña y empieza a proyectarse en la ciudad de Buenos Aires

DEPORTES

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid pierde contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

“Cerré mis ojos y quise despertarte”: la emotiva despedida de los seres queridos del polista que falleció durante un partido

El modelo matemático que acertó el campeón de los últimos tres Mundiales pronostica un ganador inédito: cómo le iría a Argentina

El consejo del ingeniero de Alpine que fue clave para que Franco Colapinto lograra su mejor resultado en la Fórmula 1

TELESHOW

Zulemita Menem, operada y en plena rehabilitación: así comunicó su estado de salud

Zulemita Menem, operada y en plena rehabilitación: así comunicó su estado de salud

Thelma Fardin habló luego de la confirmación de la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Muni Seligmann celebró la vida de su hijo Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

“Marginal, fondo de olla y cringe”: Yanina Latorre arremetió con dureza contra Furia

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán: “Logramos todos los objetivos”

Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán: “Logramos todos los objetivos”

Autoridades de EEUU alertan por llamadas fraudulentas que vacían cuentas bancarias en minutos

El obispo Báez exhorta a los nicaragüenses a mantener la fe durante la persecución religiosa

El presidente Arévalo declara al área Ixil primer territorio libre de pisos de tierra en Guatemala

La industria de la piña en Costa Rica anticipa oportunidades de negocio por la Copa Mundial de la FIFA