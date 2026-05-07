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Alertaron por un brote de triquinosis en Córdoba y llamaron a extremar los protocolos

Diez personas de distintas localidades fueron atendidas por la enfermedad. Actulamente, se encuentran bajo seguimiento ambulatorio y presentan una buena evolución

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El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba registró varios casos de triquinosis
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba registró varios casos de triquinosis

En la provincia de Córdoba, autoridades sanitarias confirmaron un brote de triquinosis que suma 6 casos en Salsipuedes, además de 3 en Río Cuarto y 1 en Las Bajadas. El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Zoonosis, activó los protocolos de control y seguimiento tras identificar a los afectados.

Las entrevistas epidemiológicas permitieron rastrear las fuentes probables de infección, aunque todavía no está confirmado el origen del brote. De acuerdo con La Nueva Mañana, los casos en la ciudad de Salsipuedes se podrían vincular con el consumo de productos derivados de cerdo de origen comercial. Por otro lado, en Río Cuarto y Las Bajadas se detectaron infecciones asociadas tanto a alimentos comerciales como caseros, y uno de los pacientes reconoció haber ingerido carne de jabalí.

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Todas las personas con diagnóstico positivo recibieron atención médica en establecimientos públicos y privados. Actulamente, se encuentran bajo seguimiento ambulatorio y presentan una buena evolución.

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre los riesgos de consumir, vender o comprar carne de cerdo y sus derivados de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente. En este marco, recomendaron a la población “consultar al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad”.

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¿Qué es la triquinosis?

Se trata de una enfermedad parasitaria transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada principalmente de cerdo o animales silvestres, que contiene larvas vivas del parásito Trichinella. Este parásito, de aspecto similar a un gusano microscópico, se aloja en los músculos de los animales infectados.

Alertan por la enfermedad triquinosis, producida por un gusano llamado Trichinella
Alertan por la enfermedad triquinosis, producida por un gusano llamado Trichinella

Cuando una persona ingiere carne contaminada, las larvas del parásito se desarrollan en los intestinos y luego migran a través del torrente sanguíneo hacia los músculos, donde pueden formar quistes que permanecen durante años. El diagnóstico de la triquinosis se basa en análisis de sangre, estudios de anticuerpos y, en algunos casos, biopsias musculares.

Los brotes suelen asociarse al consumo de productos derivados del cerdo, como salames y chacinados de procedencia no verificada, muchas veces adquiridos en ventas ambulantes o elaborados en faenas domiciliarias sin control. La comercialización provenientes de establecimientos no autorizados está prohibida.

Sintomas

Los síntomas de la triquinosis pueden variar según la cantidad de parásitos ingeridos y el estado de salud de la persona. En muchos casos, la infección puede pasar inadvertida o presentarse con síntomas leves. Las manifestaciones más frecuentes incluyen:

  • Fiebre.
  • Dolor muscular intenso.
  • Dolor e hinchazón alrededor de los ojos.
  • Dolor de cabeza.
  • Debilidad general.
  • Malestar abdominal, diarrea, náuseas o vómitos (en las primeras fases).
  • Erupciones cutáneas y picazón.
  • En casos graves, pueden aparecer complicaciones cardíacas, respiratorias o neurológicas.
Seis casos corresponden a Salsipuedes, tres a Río Cuarto y uno a Las Bajadas según informó el Ministerio de Salud
Seis casos corresponden a Salsipuedes, tres a Río Cuarto y uno a Las Bajadas según informó el Ministerio de Salud

Los síntomas suelen comenzar entre 5 y 15 días después del consumo de carne infectada, pero las autoridades establecen que podrían aparecer hasta un mes después. El tratamiento suele incluir medicamentos antiparasitarios, como el albendazol, y analgésicos para aliviar el dolor muscular. Además, las infecciones leves pueden resolverse sin necesidad de tratamiento específico, aunque las formas graves pueden derivar en complicaciones cardíacas o neurológicas.

Recomendaciones

  • Consumir únicamente carne de cerdo y derivados (embutidos, chacinados) que tengan certificación de inspección sanitaria.
  • Cocinar completamente la carne de cerdo y de animales silvestres, asegurando que no queden partes crudas o rosadas.
  • Evitar la preparación o consumo de chacinados caseros sin control sanitario
  • No comprar ni consumir productos cárnicos en comercios no habilitados o de dudosa procedencia.
  • No confiar en la salazón, el ahumado o el secado como métodos exclusivos de conservación, ya que no eliminan el parásito.
  • Ante la aparición de síntomas compatibles con la triquinosis, consultar rápidamente al centro de salud más cercano.
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