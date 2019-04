Desde hace dos meses son pocos los que siguen el devenir de la causa de los cuadernos y sus expedientes anexos. Aunque empresarios y ex funcionarios siguen desfilando por Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio, toda la atención parece haberse concentrado en la ciudad de Dolores, donde el juez federal Alejo Ramos Padilla avanza con una investigación sobre una red de espionaje político judicial con fines extorsivos que tiene aún derivaciones insospechadas, con la detención del falso abogado Marcelo D´Alessio, dos ex policías y un ex espía que quiere ser arrepentido y aún no lo consigue.