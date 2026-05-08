Fotos en ropa interior, en el gimnasio y en el baño; así habría sido el acoso sexual ejercido por el general (r) Zapateiro: “Déjame verte en tus cucos”

El general (r) Eduardo Zapateiro habría acosado sexualmente a al menos dos subalternas, a las que les solicitó fotos, les hizo llamadas en la noche y les hizo comentarios sobre su físico - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El general retirado Eduardo Zapateiro, que fungió como comandante del Ejército Nacional de Colombia, fue imputado con cargos por el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el procesado, que se declaró inocente, aprovechó el poder que tenía por su posición jerárquica en la institución para hacer comentarios indebidos y con connotación sexual a algunas mujeres integrantes del Ejército.

El ente acusador expuso algunos de los comentarios que presuntamente hizo a una de las víctimas, identificada como Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, los cuales “excedían cualquier interacción profesional”. Se referían a su apariencia física en un contexto de carácter sexual.

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“Valiéndose de su condición de comandante del Ejército Nacional, prevalido de esa superioridad, usted, señor Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, el 3 de febrero de 2022 envió múltiples mensajes con fines sexuales desde el número WhatsApp ya referido, el culminado a los dígitos 0079, a Liliana, empleándole expresiones como, déjame verte de pies a cabeza, déjame verte en tus cucos o sin nada, y, cuidado, vas al baño”, detalló la Fiscalía en la audiencia.

El general (r) Zapateiro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró legalmente formulada la imputación - crédito Luisa González/Reuters

De igual manera, el ente acusador aseguró haber acreditado que el procesado llamó de manera insistente a la subalterna. El 23 de febrero de 2022 hizo videollamadas en horario nocturno y el 12 de marzo de 2022 le envió otros mensajes con connotación sexual. “Insistió con frases desde el mismo abonado como: ‘Déjame verte en el gym cómo lucías’. Y el 12 de junio de 2022, reiteró dichas solicitudes mediante expresiones como: ‘Déjame verte, y yaaa, déjame verte”, detalló.

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El excomandante también habría asegurado a la subalterna que estaba interesado en acudir a su residencia, afirmando: “Aquí en el despacho, y saldré camino a tu casa, ¿quieres?”; “¿Cuándo me invitas a tu apartamento y para pasarte revista?”.

Con estas acciones, el general (r) habría buscado ejercer presión e intimidación sobre la víctima de manera “persistente”, según precisó la Fiscalía.

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El procesado habría intentado ejercer presión e intimidacións sobre las mujeres - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Por otro lado, el general (r) habría acosado sexualmente a otra subalterna identificada como Lina Suárez Londoño, a la que presuntamente hostigó con constantes mensajes y llamadas durante 2019. En esas comunicaciones, trató de propiciar acercamientos en un ámbito personal y con finalidad “sexual e íntima”, haciendo comentarios como:

¿Puedes creer que he mirado su rostro y no doy? Pero bueno, no te molestaré. Descansa y voy a seguir mirándolo .

Dios mío, yo decía, pero ¿quién es? como eres tan creadita y se me la pelean.

Estás supercambiada. Tal vez me acostumbre a verte poco y las pocas veces encamuflado.

¿Y por qué se la pelean tanto?

Déjame ver tu mejor foto de civil.

Sin ver su rostro creo que no pueda descansar, pero trataré. Pero yo creería que con el celular que tienes la podría tomar. No, mejor no creo, que el novio no la deja.

El acoso sexual presuntamente ejercido por el excomandante también llegó a materializarse en la presencialidad, según indicó el ente acusador. “Aprovechaba momentos en los que quedaba a solas con Lina Suárez Londoño para desplegar comportamientos de connotación sexual no consentida, consistentes en observarla de manera persistente, lasciva e insinuante de pies a cabeza, especialmente al compartir el ascensor acompañado de comentarios hostigantes en los que resaltaba su gusto por Lina y su interés de verse fuera de las instalaciones militares”, detalló.

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El excomandante Eduardo Zapateiro habría insistido en generar encuentros de carácter íntimo y sexual con las subalternas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En la audiencia de imputación de cargos, el procesado aseguró que no es responsable penalmente del delito de acoso sexual que le fue endilgado. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró legalmente formulada la imputación.

“Decirle que no acepto los cargos y que me declaro inocente y, pues, con la ayuda de Dios, de mi familia y de mi defensa Leonardo Calvete, podré demostrar ante mi familia y ante los colombianos que soy inocente”, dijo el general (r).

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