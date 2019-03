En ese contexto, la fiscal Alejandra Mangano entendió que el objeto procesal se ampliaba y coincidía con la denuncia que radicó la diputada Elisa Carrió en los tribunales de Retiro. En esa denuncia, según las fuentes, Carrió y las legisladoras de su espacio, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, acusaron a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex embajador Eduardo Valdes, a D'Alessio, a los ex comisarios Ricardo Bogliuk y Aníbal Degastaldi, y al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.