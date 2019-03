La semana pasada, la diputada Elisa Carrió también decidió denunciarlo en Comodoro Py 2002 por enriquecimiento ilícito, al hacer hincapié en su rol de ex funcionario de Enarsa. En su denuncia, que quedó en manos de la jueza María Servini, apuntó a la figura del ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo Ricardo Echegaray por un presunto encubrimiento agravado. "Fue privilegiada la protección que la AFIP le diera a D'Alessio, quien se enriquecía en su paso por la función pública, blanqueando bienes muebles e inmuebles cuyo origen no se explica sino, desde el plano ilegal", aseguró la presentación.