"Cuando lo presenté al fiscal Bidone con D'Alessio yo ya no estaba más en la AFI. Habrá sido mitad del 2016. Además Bidone ya no era el fiscal de la causa del Triple Crimen porque eso ya lo tenía la jueza (María) Servini de Cubría (sic). D'Alessio decía que trabajaba para el Ministro de Seguridad, la AFI, la Embajada de los Estados Unidos haciendo reporte de narcotráfico. Me hablaba del caso del Triple Crimen, me decía que él sabía quién fue el que mató a estos tres muchachos. Me decía lo que faltaba y demás a lo cual yo le dije yo conozco al fiscal que investigó el triple crimen", contó Barreiro en su declaración. Incluso, Barreiro contó de las quejas que le hacía saber D'Alessio sobre el fiscal de Mercedes. "Me tiene podrido hasta quiere que le pague los pasajes a Cancún. Parece que ahora le gusta viajar", dijo.