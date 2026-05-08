¿Quién es Kakalo? El artista revelación del regional mexicano que llega al Festival Arre 2026

El cantautor ha colaborado con figuras como Carin León y Leonel García. ((Miriam Estrella/Infobae))

Kakalo fue anunciado como parte del cartel para el Festival Arre 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde representa a la nueva escuela del regional mexicano y despierta expectativa sobre el rumbo de su propuesta artística.

Originario de Hermosillo, Sonora, Juan Carlos Corral Félix obtuvo la Gaviota de Plata en Viña del Mar 2025, lo que le valió un reconocimiento económico y la invitación a presentarse en la gala final, consolidando así su proyección internacional.

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Con formación en Música por la Universidad de Sonora y estudios complementarios en España, sus inicios se remontan al dueto Par de Ases y a su aparición en La Voz México. En 2024 lanzó Resonancias y ha compuesto temas para figuras como Carin León y Pepe Aguilar.

Del escenario internacional a la consolidación artística

Kakalo ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar. - REUTERS/Rodrigo Garrido

Kakalo obtuvo la Gaviota de Plata en Viña del Mar 2025. Fortaleciendo su proyección dentro de la música latina contemporánea.

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El logro marcó un punto clave en su carrera, posicionándolo como figura emergente del regional mexicano contemporáneo con presencia cada vez más visible en escenarios internacionales.

Colaboraciones que ampliaron su sonido

Participaciones con Andrés Obregón, Leonel García y Edith Márquez amplían el catálogo creativo de Kakalo en la escena latinoamericana. - ((Miriam Estrella/Infobae))

Kakalo ha trabajado con Carin León, Pepe Aguilar y Christian Nodal, consolidando una red creativa dentro del regional mexicano y expandiendo su alcance artístico en la industria.

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Kakalo & Lasso en “Y a ti, ¿Qué tal te va?”, además de “Tierra Trágame” y “Mil maneras de morir” junto a Carin León, muestran su versatilidad musical y su capacidad de adaptación sonora.

También ha colaborado con Andrés Obregón en “Sobre la marcha”, con Leonel García en “Tu ladito de la cama” y con Edith Márquez en “Y nos dieron las diez”, ampliando su catálogo creativo.

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Camino hacia el festival y la nueva ola regional

Artistas que estarán presentes en el Festival Arre 2026 ((Miriam Estrella/Infobae))

Kakalo fue incluido en la programación 2026 del Festival Arre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, señalado como parte de la nueva ola del regional mexicano.

Su presencia genera expectativa por su estilo híbrido entre composición, producción y canto, lo que lo coloca como una de las apuestas jóvenes del género en evolución dentro de la escena actual.

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Festival Arre 2026: regresan los grandes del regional mexicano a CDMX

Este es el cartel para el Festival Arre (ocesa)

El Festival Arre confirma su cuarta edición para este 5 y 6y seis de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El cartel incluye a figuras consolidadas del regional mexicano como Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana. La organización busca fusionar generaciones, sumando al escenario tanto leyendas del género como nuevas propuestas, entre ellas El Mimoso, Gabito Ballesteros, Grupo Caña Real, La Sonora Dinamita, Los Dos Carnales y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

Este año, el festival también apuesta por la diversidad al integrar artistas emergentes como Nueva H, Marisol Martínez, Coyo Lobos, Juanchito, Juanpa Salazar y Joaquín Coronel, mostrando la proyección y riqueza del regional mexicano actual. La preventa de boletos será exclusiva para clientes HSBC y estará disponible los días 13 y 14 de mayo a través de Ticketmaster, mientras que la venta general se abrirá después.

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Tras la edición anterior en Monterrey, el regreso a Ciudad de México marca un reencuentro con el público del centro del país. La organización promete superar las expectativas al reunir una mayor variedad de estilos y propuestas, consolidando al Festival Arre como uno de los encuentros clave para los seguidores de la música regional mexicana.