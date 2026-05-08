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Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | El barco continúa sin pasajeros con síntomas

La embarcación continúa su trayecto hacia Granadilla de Abona (Tenerife), donde los pasajeros extranjeros serán repatriados y los españoles, trasladados a Madrid

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Hantavirus - crucero MV Hondius - Cabo Verde
El crucero MV Hondius, mientras permanecía fondeado frente a Cabo Verde. (AFP)

El crucero MV Hondius, afectado por varios casos de hantavirus, continúa su viaje hacia Canarias. Al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) se prevé que llegue el domingo al mediodía, aunque en un primer momento se pensó que se produciría el sábado.

Tras una reunión entre Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y Sanidad mantenida ayer, se tomó la decisión de que la embarcación no atraque en el puerto, sino que fondee frente a la costa. Desde allí se producirá la evacuación de los pasajeros y la tripulación. Después, estos serán repatriados a sus países de origen o trasladados a Madrid en el caso de los españoles, donde deberán guardar una cuarentena obligatoria, tal y como confirmaron el ministro de Política Territorial y el secretario de Estado de Sanidad.

En una rueda de prensa extraordinaria, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, elevó a cinco los casos confirmados de hantavirus. Por la tarde, el Instituto para la Salud y el Entorno (RIVM), en Países Bajos, confirmó que dos de los tres pasajeros evacuados ayer en aviones medicalizados han dado positivo en la enfermedad vírica.

05:19 hsHoy

Claves del traslado de los españoles

En el barco hay 14 españoles: 13 pasajeros y un tripulante. El Gobierno organiza su traslado a la península una vez el crucero llegue a Canarias:

  • Los españoles serán trasladados en avión a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid).
  • Serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, que cuenta con Unidades de Aislamiento de Alto Nivel.
  • El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, señaló ayer que las cuarentenas serán obligatorias, aunque se espera la colaboración voluntaria. Esta cuarentena no permitirá visitas externas y su duración se ajustará a cada caso.

Además, la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, está preparada por si alguno de los pasajeros tuviese síntomas.

05:11 hsHoy

Claves de la evacuación de los pasajeros

A dos días de que el crucero MV Hondius llegue a Canarias, el Gobierno de España, la OMS y el resto de países trabajan en la organización de la evacuación de los pasajeros y la tripulación del barco. A continuación, exponemos algunas de las clave sobre cómo se va a llevar a cabo este proceso:

  • El buque quedará fondeado frente al puerto en lugar de atracar, como había solicitado el Gobierno de Canarias. El Ministerio de Sanidad, además, indicó que el puerto no tiene la infraestructura necesaria para acoger a pasajeros, por lo que esta posibilidad ya se contemplaba.
  • Los pasajeros serán trasladados a puerto en lanchas en grupos de cinco una vez sus aviones hayan llegado al aeropuerto de Tenerife Sur. Del puerto serán llevados al aeropuerto.
  • El dispositivo, los vehículos y la zona del aeropuerto estarán completamente aislados de la población local y perimetrados.
04:59 hsHoy

El crucero continúa su viaje hacia Canarias

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Canarias, donde se espera que llegue el domingo al mediodía. (VesselFinder)
El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Canarias, donde se espera que llegue el domingo al mediodía. (VesselFinder)
04:54 hsHoy

Objetivo desembarco del crucero con hantavirus en Canarias: el operativo en España está preparado y falta la coordinación con el resto de países

España garantiza el aislamiento total de los pasajeros y organiza la repatriación bajo estrictos controles sanitarios

Los pasajeros serán trasladados en lanchas y repatriados en vuelos organizados, bajo supervisión sanitaria y sin contacto con la población local (REUTERS/Stringer)
Los pasajeros serán trasladados en lanchas y repatriados en vuelos organizados, bajo supervisión sanitaria y sin contacto con la población local (REUTERS/Stringer)

La llegada del crucero MV Hondius con cinco casos confirmados de hantavirus y tres fallecidos vinculados al brote ha activado un dispositivo sanitario y logístico sin precedentes en España. La crisis a bordo comenzó a finales de abril, cuando algunos pasajeros presentaron síntomas tras zarpar de Cabo Verde.

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