Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | El barco continúa sin pasajeros con síntomas

El crucero MV Hondius, mientras permanecía fondeado frente a Cabo Verde. (AFP)

El crucero MV Hondius, afectado por varios casos de hantavirus, continúa su viaje hacia Canarias. Al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) se prevé que llegue el domingo al mediodía, aunque en un primer momento se pensó que se produciría el sábado.

Tras una reunión entre Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y Sanidad mantenida ayer, se tomó la decisión de que la embarcación no atraque en el puerto, sino que fondee frente a la costa. Desde allí se producirá la evacuación de los pasajeros y la tripulación. Después, estos serán repatriados a sus países de origen o trasladados a Madrid en el caso de los españoles, donde deberán guardar una cuarentena obligatoria, tal y como confirmaron el ministro de Política Territorial y el secretario de Estado de Sanidad.

En una rueda de prensa extraordinaria, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, elevó a cinco los casos confirmados de hantavirus. Por la tarde, el Instituto para la Salud y el Entorno (RIVM), en Países Bajos, confirmó que dos de los tres pasajeros evacuados ayer en aviones medicalizados han dado positivo en la enfermedad vírica.