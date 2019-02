La causa de Etchebest se radicó en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla. También se allanó la casa de D'Alessio en el country por segunda vez y se secuestraron distintas armas. El primero de los procedimientos se había sido hecho la semana pasada, antes de que se hiciera pública esta denuncia de este empresario que salpicaba al fiscal Carlos Stornelli. Ese allanamiento también fue autorizado por Villena via exhorto, aunque lo disponía Ramos Padilla. Contaron testigos del procedimiento a Infobae que, enojado, al ver llegar a los agentes, D'Alessio empezó a gritar que a él no podían allanarlo porque era agente de inteligencia y uno de los oficiales le dijo que lo hablara con el juez a cargo que estaba presente. D'Alessio se dirigió hacia el magistrado que estaba presente diciendo "Doctor Villena, cómo no se acuerda de mí", cuando en realidad a quien se estaba dirigiendo era a Ramos Padilla, que presenciaba el procedimiento.