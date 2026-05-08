Por qué arrestaron al líder sindical de la FGR, Humberto Nava, en calles de la CDMX

Su arresto fue realizado por policías capitalinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo al Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (SNTFGR), Humberto Nava Genera, la noche del pasado jueves 7 de mayo.

La detención ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche en la colonia Atlántida, alcaldía Coyoacán, sobre la calle División del Norte, entre las calles Miguel Ángel de Quevedo y Parque.

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Los policías capitalinos lo detuvieron en la vía pública por una presunta conducta de violencia familiar, delito que en la Ciudad de México es perseguido de oficio y puede derivar en prisión preventiva según la gravedad de los hechos.

Documentos oficiales de la FGR identifican a Nava Genera como Secretario General del organismo que representa a los trabajadores de la fiscalía federal ante las autoridades institucionales.

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Nava Genera quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar

Tras la detención, las autoridades trasladaron a Nava Genera a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar (FIDVF), instancia especializada en este tipo de casos dentro de la estructura de la fiscalía capitalina.

Fue el Ministerio Público común el que tomó conocimiento del asunto en primera instancia, antes de que el expediente quedara bajo resguardo de esa fiscalía especializada.

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La FIDVF es la autoridad que investiga y da seguimiento a los delitos vinculados con violencia en el entorno familiar en la Ciudad de México.

Al cierre del registro, Nava Genera permanecía en las instalaciones de esa dependencia, a la espera de que las autoridades definieran su situación jurídica.

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La detención quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones

El arresto de Nava Genera fue asentado en el Registro Nacional de Detenciones, el sistema oficial que documenta cada detención realizada en el país.

El registro incluyó una descripción física detallada del detenido: hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura, complexión delgada, tez morena y cabello corto.

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Un documento oficial sustenta la detención del líder sindical. Crédito: RND

Al momento de su arresto, Nava Genera vestía camisa blanca de vestir, pantalón negro de vestir y zapatos cafés.

El documento también consignó una lesión física: una escoriación en el pómulo izquierdo, visible al momento de ser puesto a disposición de las autoridades.

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La detención se realizó en la vía pública, en la colonia Atlántida de la alcaldía Coyoacán, con código postal 04370.

El punto exacto fue sobre la calle División del Norte, entre Miguel Ángel de Quevedo y Parque, frente a la farmacia San Pablo, un punto de referencia en esa zona de la alcaldía.

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Esto se sabe del SNTFGR

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (SNTFGR) tiene sus orígenes el 6 de julio de 1937, cuando trabajadores de la entonces Procuraduría General de la República fundaron la Unión de Trabajadores de la Procuraduría General de la República y designaron su Comité Ejecutivo Provisional.

Según información presente en su sitio web, la organización nació 37 años después de la creación de la PGR, en 1900, como respuesta a la necesidad de los trabajadores de defender sus derechos laborales.

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A la izquierda el exsenador Joel Ayala Almeida y a la derecha Humberto Nava. Crédito: SNTFGR

De acuerdo con el sitio web del sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Humberto Nava Genera, en su calidad de Secretario General, se describe como una instancia en “constante lucha por obtener más y mejores logros a favor de la base trabajadora”.

El propio sindicato señala que la coordinación entre el Comité y los trabajadores es la vía para diseñar estrategias que beneficien a la organización.

Es precisamente ese dirigente quien la noche del jueves 7 de mayo de 2026 fue detenido por elementos de la SSC en la colonia Atlántida de la alcaldía Coyoacán, acusado de una presunta conducta de violencia familiar.