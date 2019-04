Entre frases que dejaron expuesto el malestar por las demoras, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla le advirtió al fiscal Juan Pablo Curi que no existe "ningún impedimento" para que firme un acuerdo de imputado-colaborador con el ex agente de inteligencia Rolando Barreiro, detenido en la causa. El dato no hace más que desnudar la grieta que quedó expuesta entre el juez y el fiscal por la causa que investiga una presunta red de espionaje político judicial y por la que están detenidos el falso abogado Marcelo D'Alessio, dos ex policías bonaerenses y el ex espía Barreiro.