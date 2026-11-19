El capitán del conjunto chalaco expresó su deseo de que ambos futbolistas continúen en el Callao para una temporada que marcará los 100 años de historia de la institución rosada. Las negociaciones avanzan con señales positivas. (Sport Boys)

Guardar

Hansell Riojas, líder de la defensa y capitán de Sport Boys, alzó la voz para pedir que Christian Cueva y Carlos Zambrano sigan vistiendo la camiseta rosada en 2027. El zaguero lo dijo sin rodeos en el programa deportivo vía streaming Lo Bueno, lo Malo y lo Feo: la institución chalaca celebrará su centenario y ambos futbolistas deben ser parte de ese momento histórico.

La dirigencia, por su parte, ya inició gestiones concretas con los dos jugadores y reporta avances en las conversaciones. El técnico Carlos Desio continuará al mando del equipo, y la base del plantel empieza a tomar forma para afrontar el año más significativo en la historia del club del puerto.

PUBLICIDAD

La voz del capitán

El capitán rosado valoró el rendimiento de sus compañeros en el cierre del campeonato y consideró que su permanencia sería importante para construir un plantel competitivo de cara al aniversario institucional. (Sport Boys)

Riojas no escondió su entusiasmo al referirse a la posibilidad de mantener a sus compañeros en el plantel. El defensor valoró el aporte que ambos futbolistas tuvieron en la recta final del Torneo Clausura 2026 y consideró que ese rendimiento justifica su permanencia.

“Sería espectacular que se puedan quedar. En la última parte del año formamos un buen plantel, un buen equipo, y cada uno aportó lo necesario para mejorar. Ellos y seguramente algunos otros más”, declaró el capitán rosado.

El defensor también fue directo sobre la importancia del momento institucional que atraviesa el club. “De mi parte espero que puedan quedarse, ya que el centenario para nosotros va a ser muy importante”, añadió Riojas, quien reconoció que la decisión final depende de factores que van más allá de su voluntad, pero dejó en claro cuál es su postura.

PUBLICIDAD

La petición del capitán llega en un contexto en que la dirigencia trabaja activamente en la planificación del plantel para la próxima temporada. El gerente deportivo Mario Flores confirmó que el club ya mantuvo conversaciones con ambos futbolistas y que les presentó propuestas formales para seguir en el Callao.

El caso de cada jugador

La continuidad de ambos futbolistas avanza por caminos distintos. Cueva necesita destrabar su situación contractual con Juan Pablo II, mientras que Zambrano ya tendría un entendimiento verbal con la dirigencia rosada. (Sport Boys)

Las situaciones de Cueva y Zambrano son distintas en términos contractuales, aunque en ambos casos el horizonte apunta a la continuidad.

Christian Cueva llegó al conjunto rosado cedido por Juan Pablo II para el Clausura 2026 y su permanencia depende de destrabar ese vínculo contractual. Flores confirmó que el mediocampista aceptó las condiciones presentadas por el club, pero que la operación solo se cerrará una vez que el propio jugador resuelva su situación con la institución dueña de su pase. Desde Juan Pablo II se ha manifestado disposición para dialogar y buscar un acuerdo. Cueva, por su parte, expresó satisfacción por su paso por el Callao y el respaldo que recibió de la hinchada rosada.

PUBLICIDAD

Sus números en Sport Boys hablan por sí solos: en 12 partidos disputados por la Liga 1 2026, el mediocampista acumuló 753 minutos, convirtió cuatro goles y entregó tres asistencias. En su etapa previa con Juan Pablo II había sumado 15 partidos, 878 minutos, dos goles y tres asistencias.

Carlos Zambrano tiene un camino más despejado hacia la renovación. El zaguero de 37 años arribó al club como jugador libre, lo que simplifica la negociación al no involucrar a un tercer club. Según se sabe, la directiva y el defensor ya alcanzaron un entendimiento verbal para extender el vínculo durante todo el año del centenario. Flores precisó que Zambrano tiene intención de quedarse y que cuenta con el respaldo del cuerpo técnico. Solo resta formalizar la firma del contrato.

PUBLICIDAD

El defensor cerró anticipadamente su participación en la Liga 1 tras sufrir un desgarro en el hombro en el empate 2-2 ante Universitario de Deportes. La lesión no requiere intervención quirúrgica y le demandará entre cuatro y seis semanas de recuperación. En términos estadísticos, Zambrano disputó 22 partidos y acumuló 1.909 minutos en la temporada, con siete amonestaciones y una expulsión.

El propio defensor reconoció que disfruta su etapa en el cuadro chalaco, aunque no ocultó que su deseo a largo plazo es cerrar la carrera en la Academia Cantolao.

El balance del Clausura y la hoja de ruta hacia 2027

Tras cerrar el campeonato con un empate ante Comerciantes Unidos, el cuadro chalaco comenzó a definir las piezas de su proyecto para 2027, una temporada en la que buscará competir a la altura de su aniversario. (Sport Boys)

Sport Boys cerró el Torneo Clausura con un empate 3-3 ante Comerciantes Unidos en Cutervo. El conjunto rosado llegó a ponerse 3-1 arriba en el marcador, pero no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo puntos en el cierre. La campaña dejó al equipo en el octavo lugar del Clausura con 27 unidades y en el undécimo puesto de la tabla acumulada con 43 puntos.

PUBLICIDAD

Entre los resultados más destacados de la temporada figuran los empates ante Alianza Lima y Universitario de Deportes, que mostraron la capacidad del equipo para medirse de igual a igual con los protagonistas del campeonato.

De cara a 2027, la estructura del plantel ya tiene algunos pilares definidos: Desio seguirá en el banco, mientras que el lateral Oslimg Mora y el arquero Diego Melián tienen contrato en vigor. La dirigencia trabaja en sumar refuerzos que complementen esa base y que permitan al club competir a la altura de lo que exige un año tan significativo como el del centenario.

PUBLICIDAD