Alec Deneumostier confirmó su salida de FBC Melgar. Crédito: Instagram Alec Deneumostier.

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Alec Deneumostier anunció su salida de Melgar después de ocho temporadas vinculadas al cuadro arequipeño. El defensor peruano, de 27 años, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales para despedirse de la institución, la ciudad y los hinchas, luego de cerrar la campaña 2026 bajo la dirección técnica de Miguel Rondelli.

El zaguero central llegó en 2018 a Arequipa cuando todavía buscaba consolidarse como futbolista profesional y fue precisamente en el ‘dominó’ donde debutó. Desde entonces, atravesó distintas etapas dentro del club —en 2024 fue cedido a la Universidad César Vallejo—, con participaciones en torneos nacionales e internacionales, hasta convertirse en una alternativa habitual en la defensa durante varias temporadas.

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Deneumostier expresó el vínculo que construyó con la ciudad y con las personas que acompañaron su trayectoria. “Quiero agradecer a Dios y a esta ciudad maravillosa que me recibió siendo poco más que un chico y me concedió el sueño de convertirme en futbolista profesional”, escribió el jugador en una publicación que confirmó el final de ciclo.

El defensor también destacó el respaldo que recibió fuera de las canchas durante su estadía en Arequipa. “Algunos se convirtieron en amigos y otros en familia, me abrieron las puertas y me hicieron sentir un arequipeño más”, señaló. Luego hizo referencia a una frase tradicional de la ciudad para reforzar el sentido de pertenencia que desarrolló en el club.

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El comunicado de Alec Deneumostier para despedirse de FBC Melgar. Crédito: Captura Instagram.

Su despedida incluyó un reconocimiento a los trabajadores que formaron parte del día a día de Melgar. Deneumostier mencionó a sus compañeros, comandos técnicos, dirigentes, utileros, médicos y nutricionistas, y sostuvo que cada uno aportó al crecimiento del equipo durante los últimos años. “Me llevo lo mejor de cada uno”, afirmó el defensa.

Durante su etapa en el cuadro rojinegro, Deneumostier celebró dos títulos de torneos cortos: el Clausura 2018 y el Apertura 2022. En esa última temporada, Melgar tuvo una de sus campañas más recordadas, con presencia en las semifinales de la Copa Sudamericana y en la final nacional ante Alianza Lima.

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El 2022 fue también el año de mayor continuidad para el defensor. Disputó 30 encuentros por la Liga 1 y 12 en la Copa Sudamericana, con un total de 3.452 minutos en cancha. Aquella campaña lo instaló como una pieza recurrente en una defensa que sostuvo el recorrido internacional del elenco arequipeño.

En sus registros oficiales con la camiseta de Melgar, el jugador sumó cinco goles y dos asistencias. Su aporte no se limitó a las estadísticas, pues formó parte de un proceso que coincidió con cambios en la infraestructura y en la organización deportiva del club. El propio futbolista recordó el contraste entre sus primeros años y el presente institucional.

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Un centro perfecto y un cabezazo imparable. Alec Deneumostier se eleva en el área para conectar el balón y desatar la locura en el estadio. Melgar se adelanta 2-1 frente a Macará con este golazo.

“Cuando llegué, entrenábamos en canchas de tierra alquiladas y hoy, con un centro de alto rendimiento de primer nivel”, indicó Deneumostier. El central vinculó esa evolución con el esfuerzo de quienes integraron el club durante su permanencia y remarcó que fue testigo directo de la transformación institucional.

El defensor reservó uno de los pasajes principales de su mensaje para la hinchada de Melgar. Agradeció el acompañamiento en cada presentación, tanto en Arequipa como fuera de casa, y afirmó que fue un honor integrar la historia de una institución que tuvo crecimiento sostenido en el ámbito local e internacional.

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Melgar cerró la temporada

Melgar cerró su participación oficial en la Liga 1 2026 con el empate 1-1 ante Alianza Atlético en Sullana. El equipo dirigido por Miguel Rondelli ya aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2027, aunque aún debe conocer la fase previa desde la que iniciará su recorrido continental.

La ubicación final dependerá de la definición del Torneo Clausura. Si Sport Huancayo obtiene el campeonato, el cuadro arequipeño quedará como Perú 4 y tendrá que superar dos rondas para llegar a la fase de grupos. Si el conjunto huancaíno no se consagra, Melgar conservará la plaza de Perú 3.

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Arequipeños y piurano igualaron 1-1 en la última jornada del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: L1MAX.

El cierre de la campaña también implica movimientos en el plantel. La partida de Deneumostier es una de las primeras bajas confirmadas tras el término del calendario oficial. El defensor se despide luego de una extensa etapa en la que acompañó al club en competencias locales e internacionales.

El zaguero no precisó cuál será su próximo destino. En su despedida, dejó abierta la relación emocional que mantiene con el club y la ciudad. “Mi corazón siempre tendrá un lugar para sangre y luto”, concluyó, una frase que sintetizó su vínculo con Arequipa tras una etapa que abarcó buena parte de su carrera profesional.

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