Hansell Riojas revela que Sport Boys le ofreció apoyo psicológico pese a jugar en otro club: “Me dieron las armas suficientes”

El defensor recordó la difícil etapa que atravesó a finales de 2024 y destacó el respaldo que recibió de la institución chalaca. (Video: Mano a Mano / Denganche)

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Hansell Riojas atraviesa una etapa especial con Sport Boys. El defensor volvió al club que le abrió las puertas del fútbol profesional y, con el paso de los meses, se convirtió en uno de los referentes del plantel chalaco. Actualmente, luce la cinta de capitán y se prepara para afrontar un periodo especial para la institución, que se alista para celebrar su centenario en 2027.

Sin embargo, su regreso al conjunto ‘rosado’ tiene una historia que va más allá de lo deportivo. El zaguero reveló que el club estuvo presente durante uno de los momentos más complicados de su vida, incluso a pesar de que pertenecía a otro equipo.

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En una entrevista con el programa de YouTube ‘Mano a Mano’, Riojas contó que recibió apoyo psicológico por parte de Sport Boys pese a no mantener ningún vínculo contractual. El futbolista explicó que, a lo largo de su carrera, atravesó diferentes escenarios, desde celebrar títulos hasta vivir un descenso, experiencias que marcaron una etapa personal particularmente difícil hacia finales de 2024.

“En diferentes etapas de mi vida me ha tocado estar arriba y abajo. He podido campeonar, irme al descenso también. En base a todas esas cosas, en un momento complicado de mi vida donde de repente pensaba ya un poco más en el retiro y cosas así, Boys me abrió las puertas como lo hizo en un inicio también”, contó.

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Hansell Riojas es el actual capitán de Sport Boys. Crédito: Instagram

Riojas recordó que su vínculo con la institución del Callao comenzó desde una etapa fundamental de su carrera. Después de realizar divisiones menores en Sporting Cristal, fue el elenco chalaco el que le dio la posibilidad de debutar profesionalmente.

“Yo hice menores en Cristal y Boys es quien me da la oportunidad de poder jugar al fútbol profesional. Para mí era un sueño volver a Boys y retirarme ahí. No es que ahorita ya me quiera retirar, pero en ese momento pensé que era hora de dar un paso al costado por todo lo que andaba viviendo a fines de 2024”, señaló.

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Sport Boys lo apoyó cuando estaba en otro club

Uno de los aspectos más significativos de su relato fue el respaldo que recibió de la institución durante aquella etapa. Aunque no pertenecía al plantel, Riojas aseguró que Sport Boys estuvo pendiente de su situación y puso a su disposición herramientas para ayudarlo.

“Boys siempre estuvo ahí. Si bien no teníamos un vínculo contractual, se encargaron de darme las armas suficientes para ayudarme en todo lo que necesitaba en ese momento. O sea, me pusieron a disposición su departamento psicológico, siempre estuvieron llamando ahí, a pesar de que yo estaba en otro club”, reveló.

El gesto tuvo un impacto importante en el futbolista, quien encontró en la institución un respaldo que terminó fortaleciendo el vínculo que ya tenía con el club desde sus primeros años como profesional.

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Hansell Riojas se ha identificado con el escudo del Sport Boys. - Crédito: Difusión

Riojas regresó y ahora es capitán de Sport Boys

Cuando Sport Boys volvió a contactarlo para plantearle su regreso, el defensor aseguró que tuvo pocas dudas. Incluso contó que recibió propuestas de otros equipos, pero la relación construida con la institución chalaca terminó siendo determinante para aceptar la propuesta.

“Por eso que cuando me llamaron y sin importar los números ni nada de lo demás, dije sí y acá estoy. Acá voy a tratar de dar lo mejor de mí. Recibí algunas ofertas de otros lados y era imposible decirle no a Boys. Llegué con la intención de sumar desde donde me toque”, sostuvo.

Su vuelta terminó adquiriendo un significado especial. Riojas pasó de recibir el respaldo del club en una etapa personal complicada a convertirse en uno de los principales referentes del vestuario. Hoy, además, lleva la cinta de capitán y ejerce un importante liderazgo dentro del plantel.

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La historia también adquiere una dimensión especial por el momento que atraviesa la institución. Sport Boys ya mira hacia 2027, año en el que celebrará su centenario, y el experimentado defensor forma parte de un grupo que buscará representar al club en una temporada histórica.