Marisel Linares enfrenta consecuencias legales: video la vincula con ocultamiento tras atropello mortal| Foto: Magaly TV

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La fiscal provincial Yanet Roller solicitó el archivo de la investigación preparatoria contra la periodista Marisel Linares por el delito de encubrimiento personal en el caso de su hijastro Adrián Villar, quien ha sido acusado formalmente por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. De acuerdo al requerimiento fiscal, en el caso de Linares se pide el sobreseimiento del proceso por la concurrencia de una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad.

Como se recuerda, a la periodista se le imputa haber tenido conocimiento del accidente de tránsito que protagonizó Villar y que causó el fallecimiento de Marzano y aún así no haber proporcionado el nombre de su hijastro a las autoridades “sustrayéndolo de la persecución penal durante el periodo de flagrancia delictiva”.

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No obstante, para la fiscal Roller, en el caso de Marisel Linares se presenta la figura de la excusa absolutoria, prevista en el artículo 406 del Código Penal que establece que están exentos de pena quienes ejecutan actos de encubrimiento “si sus relaciones con la persona favorecida son tan estrechas como para excusar su conducta”.

La fiscal del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince llega a esta conclusión a partir de las declaraciones de familiares citados a testificar. Todos coincidieron en que la periodista y el padre de Adrián Villar, Rubén Villar Froletz, mantienen una relación de pareja desde aproximadamente 15 años “y que existe una relación de madre a hijo entre Marisel Linares y Adrián Villar”.

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Un documento del Ministerio Público de Lima expone la decisión fiscal de solicitar el sobreseimiento de la investigación preparatoria contra Marisel Linares Chávez por encubrimiento personal.

“Incluso la persona de Adrián Villar Chirinos tiene un cuarto en la casa de Marisel Linares y Rubén Villar, que siempre participan en reuniones importante, conforme se puede apreciar en las tomas fotográficas que han sido remitidas a este despacho fiscal, en la cual se evidencia que la relación entre Marisel Linares y Adrián Alonso Villar se dio desde que Adrián era un niño - adolescente; verificándose con ello, que existe una relación estrecha entre ambos, Marisel y Adrián”, se lee en el requerimiento fiscal.

Por ello, si bien para el Ministerio Público la conducta de Marisel Linares calza en el delito de encubrimiento personal, “también es cierto que concurre una causa de exculpación”, por lo que “su conducta no es sancionable”. Es decir, no se puede requerir ni mucho menos imponer una pena de prisión.

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“Por los fundamentos antes expuestos, el 4to Despacho de la 1era Fiscalía Penal Corporativa Penal de San Isidro - Lince, solicita el sobreseimiento de la investigación preparatoria a favor de Marisel Yovana Linares Chávez por el delito contra la administración de justicia - en la modalidad de encubrimiento personal, en agravio de El Estado - representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial, ilícito que se encuentra previsto en el artículo 404° del Código Penal vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 344° favor de Marisel Yovana Linares Chávez, bajo el presupuesto del Art. 02 parágrafo ‘b’ ‘El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad del Código Procesal Penal’“, solicita la fiscal provincial Yanet Roller.

El popular programa Magaly TV: La Firme promete imágenes nunca vistas que muestran a Marisel Linares y al padre de Adrián Villar llegando al lugar del trágico accidente que conmocionó a la comunidad deportiva (Facebook)

¿Qué dijo Adrián Villar sobre Marisel Linares?

De acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento, Adrián Villar declaró en la investigación contra su madrastra Marisel Linares.

“Señala que la relación con Marisel es muy bonita, es como una figura paternal, la conoce desde los 6 0 7 años, le tienen mucho cariño, es una relación muy bonita y estable, cuando están en familia siempre le cocina, le pide consejos sobre cosas personales, para el declarante es su familia, conoce incluso a sus padres y hermanos”, dijo, según la sintesis elaborada por la Fiscalía.

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