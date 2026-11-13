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Carlos Zambrano revela detalles de su relación con Hernán Barcos y se refiere al conflicto con Pablo Guede: “Hay jugadores que no lo aguantan”

El ‘León’ afirmó que el ‘Pirata’ nunca fue su amigo durante su etapa en Alianza Lima y cuestionó su trato con algunos compañeros en el vestuario. Además, se refirió al entrenador argentino

Carlos Zambrano reveló detalles de su relación con Hernán Barcos y se refirió al conflicto con Pablo Guede.
Carlos Zambrano reveló detalles de su relación con Hernán Barcos y se refirió al conflicto con Pablo Guede.
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Carlos Zambrano habló en profundidad sobre su relación con Hernán Barcos en una reciente entrevista, luego de que le consultaran por una publicación en redes sociales en medio del cruce entre el ‘Pirata’ y Pablo Guede durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, por el Torneo Clausura 2026.

“Si hubiera estado en Alianza, hubiera respondido igual. Es más, me hubiera metido a ese problema, porque tengo que defender a los míos. Cuando no está en mi equipo y está en el partido, voy a defender a los míos. Así sea mi amigo, voy y lo empujo, porque voy a defender a los míos”, fue lo primero que dijo en su visita a Al Ángulo.

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Luego, Zambrano se refirió a su relación con Pablo Guede, con quien coincidió en Alianza Lima a inicios de 2026. El entrenador argentino fue separado del club tras la denuncia por abuso sexual presentada en Uruguay.

“En mes y medio hubo buena vibra. Hablábamos las cosas muy directo. Me sentía muy cómodo con él en los entrenamientos. Sigo en contacto con él. Le deseo lo mejor, esté donde esté, esté en Alianza o si se da en otro lado. Seguimos en contacto y espero seguir así. Sé que es una buena persona”, apuntó.

El defensor peruano añadió que Guede tiene un carácter fuerte, aunque lo consideró una buena persona. “Por más que a veces hable muy fuerte, a veces no tiene el tino o el trato con algunos jugadores, como lo hizo en la pretemporada. No lo compartía, pero el profe me dice: ‘Yo soy así por esto, por esto y por esto. Y a los jugadores tienes que hablarles así, así, porque, si no, se te suben’. Pero habla fuertísimo”.

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Su relación con Hernán Barcos

Asimismo, Carlos Zambrano se refirió a su relación con Hernán Barcos durante su etapa en Alianza Lima. El defensor peruano dejó en claro que nunca consideró amigo al delantero argentino, aunque remarcó que lo defendía dentro de la cancha por ser su compañero.

“Pudo estar cinco años y yo sé cómo es él. Hablar está de más ya. Yo lo puedo decir, no tengo ningún problema. Y lo he dicho muchas veces: Hernán no es mi amigo. Si estamos en Alianza, yo iba a pelear por él, iba a matar por él, porque es mi compañero. Pero después habían cosas que él sabe”, manifestó.

Después, Zambrano aludió a situaciones internas en Alianza Lima y sostuvo que Barcos no mantenía un buen vínculo con varios futbolistas del plantel.

Internamente han pasado muchas cosas, por eso hay muchos jugadores de fútbol que no lo aguantan o no lo pasan. Ya queda en él. Yo soy una persona muy clara, directa, y él sabe cómo soy. Si lo veo en la calle, te pongo la mano y chao, no eres mi amigo. En el mundo del fútbol, cada uno sabe quién es quién. Quiero que me recuerden como buena persona, como un gran compañero que va a pelear por ti”, cerró.

Carlos Zambrano y Hernán Barcos compartieron vestuario en Alianza Lima hasta el 2026.
Carlos Zambrano y Hernán Barcos compartieron vestuario en Alianza Lima hasta el 2026.

El futuro de Carlos Zambrano

La temporada de Carlos Zambrano terminó después de que sufrió una lesión en el empate 2-2 ante Universitario de Deportes. El defensor peruano realiza la rehabilitación de su hombro y no estará disponible para la última fecha del Torneo Clausura.

En paralelo, el ‘Káiser’ define su futuro: evalúa continuar en Sport Boys o salir del club. Mario Flores, gerente deportivo de la ‘misilera’, indicó que ya se reunió con el futbolista y le presentó una propuesta de renovación. Además, aseguró que el jugador tiene la intención de permanecer durante el año del centenario de la institución.

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