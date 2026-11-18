La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) reconoció este miércoles las “limitaciones y fallas” registradas durante la misa final que el papa León XIV presidió en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, aunque destacó la organización de la gira apostólica y agradeció la participación de las “instituciones, los profesionales y los voluntarios” que hicieron posible el recibimiento del pontífice.
A través de un comunicado, la institución religiosa, presidida por monseñor Carlos García Camader, admitió los inconvenientes que afectaron el desarrollo de la última celebración eucarística, marcada por problemas de sonido y pantallas que provocaron críticas entre los asistentes.
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“(Hay que) reconocer y agradecer la calidad de nuestros técnicos y profesionales, no obstante, como ya lo ha expresado en un comunicado el Ministerio, reconocer las limitaciones y fallas de algunos servicios, como los sucedidos en la misa del reciente lunes pasado”, señaló el documento.
A continuación, la CEP resaltó el trabajo de las comisiones organizadoras y las distintas jurisdicciones eclesiásticas. También expresó su agradecimiento a las autoridades civiles, militares y policiales, así como a sacerdotes, religiosos, voluntarios, personal de seguridad, equipos técnicos, comunicadores y comunidades que participaron en las actividades.
La institución sostuvo que detrás de cada encuentro hubo una “extraordinaria movilización y articulación humana” y consideró que el recorrido del pontífice demostró la capacidad de los peruanos para trabajar conjuntamente cuando existe un objetivo común.
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La misa en Las Palmas, que congregó a miles de fieles y cerró la visita de León XIV al país, se convirtió en uno de los principales focos de cuestionamiento por las deficiencias logísticas y el funcionamiento de los equipos audiovisuales. A ello se sumaron denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrevaloraciones en los contratos para los servicios de sonido, iluminación y suministro eléctrico.
Ante las críticas, la Cancillería anunció que investigará las contrataciones, mientras que en el Congreso surgieron pedidos de explicaciones y eventuales responsabilidades por la organización de la ceremonia.
Más allá de los inconvenientes de la jornada final, la CEP calificó la visita de León XIV como un acontecimiento histórico e inolvidable, que “convocó multitudes, despertó entusiasmo y reafirmó la fe de los católicos peruanos”.
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En su balance, la institución también repasó los principales mensajes que el pontífice transmitió durante sus actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa
Más temprano, el presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, Walter Dolorier, denunció que los contratos logísticos para la misa fueron “sobrevalorados en un 700 %” y exigió explicaciones sobre los criterios empleados para adjudicar los servicios y justificar los montos desembolsados.
En diálogo con RPP, el empresario cuestionó que el Estado destinara S/11 millones 52.689 a dos proveedores por los servicios de sonido, pantallas, grupos electrógenos y cableado. Según su experiencia en la producción de eventos multitudinarios, el costo de esos trabajos no debía superar los S/2 millones 200.000.
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