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La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) reconoció este miércoles las “limitaciones y fallas” registradas durante la misa final que el papa León XIV presidió en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, aunque destacó la organización de la gira apostólica y agradeció la participación de las “instituciones, los profesionales y los voluntarios” que hicieron posible el recibimiento del pontífice.

A través de un comunicado, la institución religiosa, presidida por monseñor Carlos García Camader, admitió los inconvenientes que afectaron el desarrollo de la última celebración eucarística, marcada por problemas de sonido y pantallas que provocaron críticas entre los asistentes.

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“(Hay que) reconocer y agradecer la calidad de nuestros técnicos y profesionales, no obstante, como ya lo ha expresado en un comunicado el Ministerio, reconocer las limitaciones y fallas de algunos servicios, como los sucedidos en la misa del reciente lunes pasado”, señaló el documento.

A continuación, la CEP resaltó el trabajo de las comisiones organizadoras y las distintas jurisdicciones eclesiásticas. También expresó su agradecimiento a las autoridades civiles, militares y policiales, así como a sacerdotes, religiosos, voluntarios, personal de seguridad, equipos técnicos, comunicadores y comunidades que participaron en las actividades.

Pope Leo leaves a celebration of the Holy Mass marking the 400th anniversary of the dedication of St. Peter's Basilica, in St. Peter's Basilica at the Vatican, November 18, 2026. REUTERS/Remo Casilli

La institución sostuvo que detrás de cada encuentro hubo una “extraordinaria movilización y articulación humana” y consideró que el recorrido del pontífice demostró la capacidad de los peruanos para trabajar conjuntamente cuando existe un objetivo común.

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La misa en Las Palmas, que congregó a miles de fieles y cerró la visita de León XIV al país, se convirtió en uno de los principales focos de cuestionamiento por las deficiencias logísticas y el funcionamiento de los equipos audiovisuales. A ello se sumaron denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrevaloraciones en los contratos para los servicios de sonido, iluminación y suministro eléctrico.

Ante las críticas, la Cancillería anunció que investigará las contrataciones, mientras que en el Congreso surgieron pedidos de explicaciones y eventuales responsabilidades por la organización de la ceremonia.

Más allá de los inconvenientes de la jornada final, la CEP calificó la visita de León XIV como un acontecimiento histórico e inolvidable, que “convocó multitudes, despertó entusiasmo y reafirmó la fe de los católicos peruanos”.

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Pope Leo and members of the clergy celebrate the Holy Mass marking the 400th anniversary of the dedication of St. Peter's Basilica, in St. Peter's Basilica at the Vatican, November 18, 2026. REUTERS/Remo Casilli

En su balance, la institución también repasó los principales mensajes que el pontífice transmitió durante sus actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

Más temprano, el presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, Walter Dolorier, denunció que los contratos logísticos para la misa fueron “sobrevalorados en un 700 %” y exigió explicaciones sobre los criterios empleados para adjudicar los servicios y justificar los montos desembolsados.

En diálogo con RPP, el empresario cuestionó que el Estado destinara S/11 millones 52.689 a dos proveedores por los servicios de sonido, pantallas, grupos electrógenos y cableado. Según su experiencia en la producción de eventos multitudinarios, el costo de esos trabajos no debía superar los S/2 millones 200.000.

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