La institución blanquiazul presentó documentos para que el dirigente pueda acompañar al plantel en los dos duelos decisivos del campeonato, luego del castigo por altercados ante Cienciano en Matute esta temporada (Alianza Lima)

Guardar

Alianza Lima formalizó una apelación ante la Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con el objetivo de reducir el castigo impuesto a su director deportivo, Franco Navarro Monteiro. La institución íntima invocó un artículo del nuevo Reglamento Único de Justicia Deportiva y ya presentó la documentación correspondiente ante el organismo competente.

La medida disciplinaria original, dictada por la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana mediante la resolución N.° 02 del Expediente L1.O-109-26, estableció tres fechas de suspensión de acceso a los estadios para el directivo, además de una multa total de 6,80 UIT, equivalentes a S/ 37.400. El conjunto victoriano confía en revertir esa decisión y contar con Navarro Monteiro en los duelos por el título de la Liga 1 2026.

PUBLICIDAD

La sanción original y sus alcances

La Comisión Disciplinaria castigó al director deportivo blanquiazul por los incidentes ocurridos después del encuentro ante Cienciano en Matute. El fallo estableció tres fechas sin ingresar a estadios y una multa económica. (Alianza Lima)

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 emitió su fallo tras los altercados registrados al término del partido entre Alianza Lima y Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva. La resolución estableció, en su primer punto, la prohibición de acceso a los recintos deportivos por tres partidos oficiales que dispute el club blanquiazul en la Liga 1 2026, sin distinción de condición de local o visitante. Esa medida se sustentó en la infracción al artículo 15, acápite 15.2, literales a) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la FPF, y trajo aparejada una multa de seis UIT.

En un segundo punto, el mismo fallo le impuso a Navarro Monteiro una penalidad adicional de 0,80 UIT por vulnerar el artículo 74, acápite 74.1, del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto 2026. La resolución también alcanzó a Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del conjunto íntimo, quien recibió una advertencia y una multa de 0,80 UIT por la misma infracción reglamentaria.

PUBLICIDAD

Además, el organismo disciplinario advirtió expresamente a ambos funcionarios que, ante una reincidencia de igual o similar naturaleza, se aplicará lo estipulado en el artículo 371 del Reglamento Único Disciplinario, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse.

Los mismos incidentes que motivaron las sanciones contra los directivos de Alianza Lima también determinaron un castigo de 14 fechas para Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, quien fue expulsado durante el encuentro.

Lo que está en juego para el director deportivo

El recurso presentado ante la FPF apunta a que el director deportivo pueda acompañar al equipo durante la disputa por el campeonato. La resolución será determinante para establecer si podrá ingresar a Matute en la final. (ADT)

De no prosperar el recurso presentado por el club, Navarro Monteiro deberá cumplir su suspensión durante los tres próximos compromisos oficiales del equipo victoriano. El primero de ellos se disputará este sábado, cuando Alianza Lima reciba a FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 15:30 horas, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. Ese partido se podrá ver a través de L1 MAX, disponible en DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Win, MiFibra y Cable Visión Perú.

PUBLICIDAD

Los otros dos partidos que completarían la sanción corresponderían a los dos encuentros de la final de la Liga 1, instancia en la que el conjunto blanquiazul tiene asegurada su participación. La directiva del club confía en que la Comisión de Apelaciones de la FPF acoja el recurso y permita al director deportivo acompañar al equipo en la definición del campeonato nacional desde las instalaciones del estadio de Matute.

En paralelo, según consignó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X, Alianza Lima también tramitó una apelación separada para reducir la sanción económica que recayó sobre el entrenador Pablo Guede por los hechos ocurridos en el encuentro contra Sporting Cristal, en el que tuvo un serio altercado con el delantero celeste, Hernán Barcos.

PUBLICIDAD